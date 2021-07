CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

5.27: L’Italia sale sul podio della 4×100 stile libero! Un applauso ai ragazzi azzurri. Grazie per averci seguito per ora ma alle 12 arriva un’altra sessione di batterie con tanto azzurro e con Federica Pellegrini quindi vi aspettiamo per raccontarvi tutto. Buona giornata! Grazie per averci seguito, a più tardi

5.21: Un argento straordinario con la 4×100 stile libero, un bronzo strepitoso per Martinenghi nella gara di più alto livello dell’intera Olimpiade: nottata spettacolare per l’Italia che mette in finale anche Martina Carraro nei 100 rana e Thomas Ceccon nei 100 dorso. I posti in finale sono sette in due giorni e mezzo di gare. Il record di Sydney con 14 posti in finale si avvicina

5.18: Miressi leggermente al di sotto delle sue potenzialità, forse ingannato dalla partenza a razzo di Dressel con 47″72, Ceccon perfetto, soprattutto nella vasca di ritorno, in 47″45 lanciato, Zazzeri spettacolare soprattutto nella prima vasca con 47″24 e Frigo bravissimo a mantenere il vantaggio consegnatogli da Zazzeri con 47″63 a resistere al ritorno soprattutto dell’Australia

5.17: Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri, Manuel Frigo sono nella storia del nuoto italiano. Il secondo posto nella 4×100 è un risultato leggendario per tutto il movimento, abbiamo vissuto una notte fantastica

5.14: Bronzo per l’Australia in 3’10″22, quarto il Canada in 3’10″82

5.13. FANTASTICA ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! Meravigliosa la squadra azzurra in 3’10″11, record italiano, miglior risultato di una staffetta ai Giochi!!! Splendidi gli italiani alle spalle di una stratosferica degli stati Uniti

5.12: ARGENTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

5.11: Ai 300 Usa, Italia, Canada. Siamo lì

5.10: A metà gara usa, Francia, Italia

5.09: Ai 100 Usa, Francia, Russia, Miressi in 47″72

5.08: Queste le nazionali al via della 4×100 stile libero uomini: Canada, Brasile, Australia, Italia, Usa, Francia, Ungheria, Russia

5.07: C’è l’Italia in corsia 4 nella 4×100 stile libero! Miressi, Ceccon, Zazzeri, Frigo gli azzurri!

5.05: In finale nei 100 dorso Smith, Masse, McKeown, White, Dawson, Seebohm, Toussaint, Gorbenko

5.03: La canadese Masse vince la seconda semifinale in 58″09, secondo posto per l’australiana McKeown in 58″11, terzo posto per la veterana australiana Seebohm in 58″69

5.01: Al via nella seconda semifinale dei 100 dorso Fesikova (Rus), Peng (Chn), Seebohm (Aus), McKeown (Aus), Masse (Can), Toussaint (Ned), Ruck (Can), De Waard (Ned)

4.58: Non una buona gara per Margherita Panziera che chiude al sesto posto con un 59″75 che non aggiunge granchè al suo percorso. Ha cercato di forzare la prima parte di gara e nel finale non aveva molte energie. Vince con il record olimpico Smith in 57″86, secondo posto per la statunitense White in 58″46, terza Dawson in 58″56

4.57: Dawson, White, Smith ai 50

4.54: C’è l’azzurra Panziera al via della prima semifinale dei 100 dorso. Le protagoniste: Wild (Gbr), Kameneva (Rus), White (Usa), Smith (Usa), Dawson (Gbr), Panziera (Ita), Gorbenko (Isr), Konishi (Jpn)

4.53: Tra poco le semifinali dei 100 dorso con Margherita Panziera che proverà a centrare la finale. Impresa non semplice

4.46: C’è Nicolò Martinenghi sul podio dei 100 rana. Peaty, Kamminga e il varesino per le medaglie della gara più attesa di Tokyo 2021

4.43: Questi i finalisti dei 100 dorso uomini: Murphy, Kolesnikov, Larkin, Ceccon, Rylov, Xu, Gonzalez, Glinta

4.41: THOMAS CECCON E’ IN FINALEEEEEEEEEE!!! Russia padrona nella seconda semifinale: Vince Kolesnikov che domina in 52″29, secondo Rylov a 52″91, terzo il cinese Xu in 52″94

4.40: Kolesnikov, Armstrong, Guido ai 50

4.36: Al via la seconda semifinale. tre devono restare dietro al 52″78 di Ceccon. Questi i protagonisti: Cooper (Aus), Gonzalez (Esp), Irie (Jpn), Kolesnikov (Rus), Xu (Chn), Rylov (Rus), Guido (Bra), Armstrong (Usa)

4.34: E’ terzo Thomas ceccon con 52″78. Molto bene l’azzurro! Ha vinto Murphy con una vasca di ritorno che lo ha portato al crono di 52″24, Larkin 52″76, terzo Ceccon in 52″78

4.34: Ai 50 Christou, Murphy, Tomac

4.30: E’ il momento della semifinale dei 100 dorso uomini. Nella prima c’è Thomas Ceccon. Al via Ulrich (Ger), Tomac (Fra), Ndoye-Brouard (Fra), Ceccon (Ita), Larkin (Aus), Murphy (Usa), Glinta (Rou), Christou (Gre)

4.27: ARIARNEEEEEEEEEEE TITMUUUUUUUUUUUUUS!!! Vince la australiana in rimonta, battaglia incredibile nell’ultima vasca, la Ledecky rende onore alla rivale combattendo fino all’ultima bracciata ma l’australiana Titmus vince in 3’56″69, secondo posto per la statunitense Ledecky in 3’57″76, terzo posto per Li in 4’01″08

4.26: CHE BATTAGLIA!!!!

4.25: Ai 300 ci sono solo 16 centesimi tra Ledecky e Titmus! Attenzione.

4.25: Sale Titmus ai 250 metri

4.24: Se ne va Ledecky che vira ai 200 in 1’57″44, poi Titmus a 66 centesimi, a 2″ McIntosh

4.23: Ai 100 Ledecky, Titmus, McIntosh

4.20: Ancora spettacolo! Ancora una finale attesissima nei 400 stile libero donne. E’ Ledecky contro Titmus. le protagoniste: Madden (Usa), McIntosh (Can), Titmus (Aus), Ledecky (Usa), Li (Chn), Fairweather (Nzl), Gose (Ger), Tang (Chn)

4.18: Il britannico Peaty ha vinto con 57″37, secondo posto per l’olandese Kamminga in 58″00, terzo posto per Martinenghiu in 58″33, quarto, staccato, Andrew in 58″84

4.16: E’ ANDATO TUTTO SECONDO PRONOSTICO dopo le semifinali d ieri! Martinenghi è passato al quarto posto e si è scatenato nella vasca di ritorno ed è riuscito a dominare la corsa per il bronzo, andando anche ad attaccare Kamminga, bravo a resistere. Peaty si conferma campione olimpico

4.16. BRONZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO MARTINENGHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII SPETTACOLAREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

4.15: Ai 50 Peaty, Kamminga, Shymanovich

4.14: Atleti sui blocchi

4.13: Questi i protagonisti della finale dei 100 rana uomini: Shymanovich (Blr), Andrew (Usa), Martinenghi (Ita), Peaty (Gbr), Kamminga (Ned), Yan (Chn), Wilby (Gbr), Wilson (Usa)

4.12: Sulla carta ci sono due atleti più forti di Martinenghi, Peaty, fuori categoria, e Kamminga che però ieri è stato avvicinato dall’azzurro. Da dietro attenzione a Andrew, che ha nelle gambe e nelle braccia tempi migliori di quelli di ieri, e a Shymanovich che partirà molto forte

4.10: CI SIAMO! Tra pochi minuti una delle finali più attese dell’intero programma olimpico! I 100 rana uomini con Nicolò Martinenghi tra i protagonisti

4.03: Queste le finaliste dei 100 rana donne: Schoenmaker, King, Jacoby, Hansson, Efimova, Chikunova, Carraro, McSharry

4.01: Vince Schoenmaker in 1’05″07, secondo posto per King in 1’05″40

3.59: MARTINA CARRARO E’ IN FINALE! Che paura per l’azzurra che non ha mai trovato mai il ritmo giusto e si è scatenata nel finale chiudendo terza con un modesto 1’06″50 settimo tempo

3.55: Entrano in scena le star dei 100 rana nella seconda semifinale. C’è Martina Carraro a caccia di un posto in finale. Al via Mamie (Sui), Mc Sharry (Irl), Carraro (Ita), Schoenmaker (Rsa), King (Usa), Hulkko (Fin), Vasey (Gbr), Teterevkova (Blr)

3.53: La statunitense Jacoby vince la prima batteria in 1’05″72, secondo posto per Hansson in 1’05″81, terza piazza per Efimova in 1’06″34

3.51: Al via nella prima semifinale donne: Jefimova (Est), Tang (Ghn), Chikunova (Rus), Jacoby (Usa), Hansson (Swe), Efimova (Rus), Hodges (Aus), Elendt (Ger)

3.50: Questi i finalisti dei 200 stile libero uomini: Scott, Smith, Rapsys, Dean, Malyutin, Hwang, Popovici, Scheffer

3.48: Niente da fare per Stefano Ballo che nuota sugli stessi livelli di ieri ma fa segnare il decimo tempo con 1’45″84. Vince la seconda semifinale il britannico Scott in 1’44″60, secondo posto per Smith in 1’45″07, terzo porto per Rapsys in 1’45″32

3.46: Smith, Scott, Dean ai 100

3.43: C’è Stefano Ballo al via nella seconda semifinale dei 200 stile libero. I protagonisti: Smith (Usa), Rapsys (Ltu), Scott (Gbr), Hwang (Kor), Dean (Gbr), Ballo (Ita), Zirk (Est), Djakovic (Sui)

3.41: Malyutin rimonta e vince in 1’45″45, seconda piazza di Popovici in 1’45″68, terzo posto per Sheffer in 1’45″71, quarto Neill in 1’45″74, sesto Di Cola che si peggiora in 1’47″19

3.40: Ai 100 Scheffer, Popovici, Di Cola

3.36: Al via nella prima batteria dei 200 stile libero uomini Stefano Di Cola. I protagonisti: Stjepanovic (Srb), Haas (Usa), Malyutin (Rus), Scheffer (Bra), Popovici (Rou), Neill (AAus), Nemeth (Hun), Di Cola (Ita)

3.34: Incredibile vittoria della canadese MacNeil che spunta fuori nel finale e chiude con 55″58, record americano a un decimo dal record del mondo, secondo posto per la cinese Zhang con 55″64 e terza piazza per la favorita della vigilia, l’australiana McKeon che chiude in 55″72, poi Huske e Hansson. Quattro atlete sotto i 56″

3.33: Ai 50 Zhang, Huske, Wattel

3.32: Pronostico incertissimi, ci attende una grande gara

3.31: Stanno entrando a bordo vasca le protagoniste della finale dei 100 farfalla donne. Al via Hansson (Swe), Huske (Usa), McKeon (Aus), Zhang (Chn), Wattel (Fra), Sjoestroem (Swe), MacNeil (Can), Shkurdai (Blr)

3.29: L’Italia punta anche su Margherita Panziera in semifinale dei100 dorso donne

3.27: C’è Martina Carraro al via delle semifinali dei 100 rana donne con buone possibilità di prendersi un posto in finale

3.25: Nelle semifinali dei 200 stile libero uomini al via due azzurri, Stefano Ballo e Stefano Di Cola, a caccia di un posto in finale

3.23: Sfida diretta tra Ledecky e Titmus, anche qui su livelli stellari, nella finale dei 400 stile libero donne

3.21: In programma questa mattina in apertura la finale dei 100 farfalla donne: incertissima e che si potrebbe nuotare su livelli stratosferici

3.19: Le speranze di conquistare una medaglia sono affidate anche alla staffetta 4×100 stile libero che ieri in batteria ha dimostrato di essere competitiva ai massimi livelli, sbriciolando il record italiano ed entrando in finale con il miglior tempo. Saranno Santo Condorelli, Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri e uno fra Stefano Ballo e Thomas Ceccon i moschettieri azzurri.

3.16: Saranno due le carte da podio per la squadra azzurra. C’è uno spumeggiante Nicolò Martinenghi che ieri ha incantato in semifinale nei 100 rana, riuscendo ad entrare in finale con il terzo tempo alle spalle di Peaty e Kamminga.

3.14: Tanti gli azzurri in piscina, dopo una prima giornata in chiaroscuro per la squadra italiana che si è comunque già presa cinque posti in finale in due giorni.

3.11: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della terza giornata di gare del nuoto alle Olimpiadi di Tokyo

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare del nuoto alle Olimpiadi di Tokyo. Nel Tokyo Aquatics Centre assisteremo a due sessioni di gare con tante gare emozionanti e con tanti azzurri in piscina, dopo una prima giornata in chiaroscuro per la squadra italiana che si è comunque già presa cinque posti in finale in due giorni.

Si inizia alle 3.30 italiane con la sessione di finali e semifinali. Saranno due le carte da podio per la squadra azzurra. C’è uno spumeggiante Nicolò Martinenghi che ieri ha incantato in semifinale nei 100 rana, riuscendo ad entrare in finale con il terzo tempo alle spalle di Peaty e Kamminga. Le speranze di conquistare una medaglia sono affidate anche alla staffetta 4×100 stile libero che ieri in batteria ha dimostrato di essere competitiva ai massimi livelli, sbriciolando il record italiano ed entrando in finale con il miglior tempo. Saranno Santo Condorelli, Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri e uno fra Stefano Ballo e Thomas Ceccon i moschettieri azzurri.

Non ci sono azzurri nelle finali dei 100 farfalla donne e dei 400 stile libero donne, mentre sono ben quattro gli atleti italiani che cercheranno di prendersi un posto in finale. Martina Carraro nei 100 rana ieri è piaciuta molto restando in scia alla regina della specialità, Lilly King e oggi ha la possibilità di entrare fra le prime otto con margine. Margherita Panziera, vice-campionessa europea nei 100 dorso proverà a disputare su questa distanza la sua prima finale a Cinque Cerchi. Nei 200 Stefano Ballo parte con il settimo tempo in batteria e punta ad entrare fra i primi otto, mentre serve un vero exploit a Stefano Di Cola.

Alle 12 sarà il momento della seconda sessione di batterie e i fari saranno puntati da subito su Federica Pellegrini che inizierà il percorso che potrebbe portarla alla quinta finale olimpica consecutiva nella stessa gara, impresa mai riuscita a nessuna finora. Ci sono il vice campione europeo in carica Federico Burdisso e Giacomo Carini al via delle batterie dei 200 farfalla. Tornano in vasca Ilaria Cusinato e Sara Franceschi che puntano ad una quasi scontata semifinale dei 200 misti e l’Italia cala due assi anche nei 1500 stile libero donne con la due volte campionessa europea Simona Quadarella, al debutto olimpico, e il bronzo degli Europei di Budapest Martina Rita Caramignoli a caccia entrambe, per ora, dui uno degli otto posti in finale

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare del nuoto alle Olimpiadi di Tokyo: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 3.30 italiane, le 10.30 locali e si prosegue alle 12.00 italiane, le 19.00 giapponesi. Buon divertimento!

Foto: LaPresse