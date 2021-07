CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare del nuoto alle Olimpiadi di Tokyo. Nel Tokyo Aquatics Centre assisteremo a due sessioni di gare con tante gare emozionanti e con tanti azzurri in piscina, dopo una prima giornata molto soddisfacente per la squadra italiana.

Si inizia alle 3.30 italiane con la sessione di finali e semifinali. Saranno tre gli azzurri a caccia del podio. C’è Gabriele Detti nei 400 stile libero: bronzo uscente a Rio e in vasca con il terzo tempo di qualificazione in una gara dove può accadere di tutto. Non è il miglior Detti ma potrebbe trovare la zampata del campione. Lui sa come si fa a salire sui podi più importanti. Chi sta imparando in fretta è Alberto Razzetti che sarà in finale nei 400 misti, gara che fino a due mesi fa aveva quasi snobbato e che gli ha regalato l’argento europeo a Budapest. Ha una seconda parte micidiale. Se riesce a limitare i danni a dorso può provare il colpaccio ma sulla carta non è da medaglia. Nei 400 misti donne al via Ilaria Cusinato, galvanizzata dalla conquista della prima finale olimpica in carriera. Anche lei sulla carta non è da medaglia: può gareggiare a cuor leggero.

Non c’è la squadra azzurra solo nella 4×100 stile libero donne. In programma anche le semifinali dei 100 rana con uno spumeggiante Nicolò Martinenghi e Federico Poggio e dei 100 farfalla donne con Elena Di Liddo e Ilaria Bianchi a caccia di una difficile finale ma già esserci con tempi di tutto rispetto è un grande risultato per loro.

Alle 12 sarà il momento della seconda sessione di batterie. prove generali per Margherita Panziera nei 100 dorso, specialità di cui è argento europeo ma che serviranno per preparare gli attesi 200 dorso. Ci saranno Stefano Di Cola e Stefano Ballo in cerca di un posto in semifinale nei 200 stile libero uomini. Attesa per il debutto olimpico di Benedetta Pilato e per la gara di Martina Carraro nei 100 rana femminili. Ci saranno Thomas Ceccon, primatista italiano, e Simone Sabbioni al via dei 100 dorso uomini con l’obiettivo di centrare la semifinale. non ci saranno azzurre al via nei 400 stile libero donne, dopo la rinuncia della campionessa europea Simona Quadarella ma si preannuncia grande battaglia tra Titmus e Ledecky. L’Italia punta in alto, invece, nella staffetta 4×100 stile libero uomini, con Frigo, Zazzeri, Condorelli e Miressi al via.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare del nuoto alle Olimpiadi di Tokyo: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 3.30 italiane, le 10.30 locali e si prosegue alle 12.00 italiane, le 19.00 giapponesi. Buon divertimento!

Foto: LaPresse