LIVE Nuoto, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: PALTRINIERI ARGENTO IMMENSO!!!! Attesa per Miressi

4.20: Ora la premiazione degli 800 stile libero con un Gregorio Paltrinieri fantastico sul secondo gradino del podio

4.18: In finale nei 200 dorso uomini Rylov, Greenbank, Murphy, Telegdy, Garcia Saiz, Mefford, Kawecki, Irie

4.16: Il britannico Greenbank con 1’54″98 vince la seconda semifinale resistendo al ritorno di Murphy (1’55″38), terzo lo spagnolo Garcia Saiz (1’56″35)

4.11: Al via nella seconda semifinale dei 200 dorso con Garcia Saiz (Esp), Sunama (Jpn), Tarasevich (Rus), Greenbank (Gbr), Mefford (Usa), Murphy (Usa), Mityukov (Sui), Xu (Chn)

4.09: Dominio assoluto di un Rylov galvanizzato dal titolo dei 100: il russo vince in 1’54″45, davanti all’ungherese Telegdy in 1’56″19 e al polacco Kawecki in 1’56″68, quarto Irie in 1’56″69

4.05: Ora la prima semifinale dei 200 dorso uomini. Anche qui non ci sono italiani in gara. Al via Telegdy (Hun), Hollard (Aus), Kawecki (Pol), Rylov (Rus), Lee (Kor), Irie (Jpn), Williams (Gbr), Thormeyer (Can)

4.03: Queste le finaliste dei 100 stile libero donne: McKeon, Haughey, Campbell, Sjoestroem, Oleksiak, Heemskerk, Weitzeil, Hopkin

4.02: Dominio di McKeon nella seconda batteria dei 100 stile: vince in 52″32, seconda Sjoestroem in 52″82, terza Weitzeil in 52″99

3.59. Al via la seconda semifinale dei 100 stile libero donne con Anderson (Gbr), Heemskerk (Ned), Sjoestroem (Swe), McKeon (Aus), Hopkin (Gbr), Blume (Den), Coleman (Swe), Wattel (Fra)

3.57: Haughey vince in 52″40, record asiatico, secondo posto per Campbell in 52″71, terza piazza per la canadese Oleksiak in 52″86

3.56: Ai 50 Haughey, Campbell, Wattel

3.51: Tra poco la prima semifinale dei 100 stile libero donne con Bonnet (Fra), Weitzeil (Usa), Oleksiak (Can), Haughey (Hkg), Campbell (Aus), Yang (Chn), Bro (Den), Brown (Usa)

3.49: Finale incredibile dell’australiano Stubblety-Cook! L’aussie è riuscito a rimontare nel finale e a vincere l’oro in 2’06″38, nuovo record olimpico. Seconda piazza per l’olandese Kamminga in 2’07″01, terza piazza per il finlandese Mattsson in 2’07″13, solo quarto il recordman mondiale Chupkov in 2’07″24: niente finale travolgente per lui

3.47: Ai 100 Kamminga nettamente al di sotto dello split del record del mondo,

3.45: E’ il momento di voltare pagina, anche se sarà difficile dimenticare questo momento. Queste le protagoniste della finale dei 200 rana uomini: Chupokov (Rus), Mattsson (Fin), Kamminga (Ned), Stubblety-Cook (Aus), Wilby (Gbr), Fink (Usa), Mura (Jpn), Persson (Swe)

3.42: Gara assurda, strepitosa, vince con un finale strepitoso a sorpresa lo statunitense Finke che sopravanza tutti in 7’41″87, secondo posto per uno straordinario, immenso Paltrinieri in 7’42″11, terzo Romanchuk in 7’42″33, quarto Wellbrock in 7’42″68

3.41: INCREDIBILEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!! QUESTA E’ UAN DELLE MEDAGLIE PIU’ INCREDIBILI DELLA STORIA DEL NUOTO. Ha vinto lo statunitense Fink ma Paltrinieri si è tenuto le energie per un finale incredibile dove ha battuto Wellbrock e Romanchuk

3.40 ARGENTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO GREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEG

3.39: Ai 700 Paltrinieri, Wellbrock, Romanchuk. Incredibile Greg

3.38: Paltrinieri ci ha provato ma gli altri sono tutti lì, l’azzurro è stato generoso ma l’impresisone è che abbia esaurito le energie. Paltrinieri, Romanchuk, Frolov ai 600

3.38: Ai 500 Paltrinieri, Frolov, Romanchuk

3.37: A metà gara Paltrinieri, Frolov, Finke. Ha rallentato l’azzurro

3.36: Ai 300 Paltrinieri, Wellbrock, Romanchuk

3.35: Paltrinieri, Wellbrock, Romanchuk. Si muovo in grandi. L’azzurro ha 2″ di vantaggio ai 200

3.34: Paltrinieri, McLoughlin, Finke ai 100

3.33: Paltrinieri intraprendente, passa per primo ai 50

3.33: Partiti

3.30: Questi i protagonisti della finale degli 800 stile libero: Frolov (Ukr), Costa (Bra), Finke (Usa), Romanchuk (Ukr), Wellbrock (Ger), Auboeck (Aut), McLoughlin (Aus), Paltrinieri (Ita)

3.28: Due gli italiani in semifinale. Alberto Razzetti nei 200 misti e Francesca Fangio nei 200 rana. Entrambi con discrete possibilità di approdare in finale

3.25: L’ultima finale di giornata sarà quella della 4×200 stile libero. Non c’è l’Italia ma

3.22: A seguire la finale dei 200 farfalla con tanta Cina e tanti Stati Uniti a combattere per l’oro

3.20: La seconda finale di giornata è quella dei 200 rana uomini con l’australiano Stubblety-Cook favorito

3.17: L’altra finale più attesa della giornata è quella dei 100 stile uomini e c’è anche un azzurro, Alessandro Miressi che può inserirsi nella lotta per le posizioni che contano con Dressel, Kolesnikov e Chalmers, i grandi favoriti

3.15: Si preannuncia grande spettacolo negli 800 con la battaglia tra Wellbrock e Romanchuk per l’oro

3.12: C’è curiosità per vedere in gara Gregorio Paltrinieri. Il modenese si è qualificato per il rotto della cuffia in finale, sta cercando di recuperare la condizione dopo un periodo difficile legato alla mononucleosi. Vedremo se riuscirà a fare meglio rispetto

3.10: Ci attende un’altra nottata di grandi gare al Tokyo Acquatic Centre. Due gli azzurri impegnati in finale, Gregorio Paltrinieri negli 800 stile libero e Alessandro Miressi nei 100 stile libero

3.07: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della sesta giornata di gare del nuoto alle Olimpiadi di Tokyo.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di gare del nuoto alle Olimpiadi di Tokyo. Nel Tokyo Aquatics Centre assisteremo a due sessioni di gare pronti a vivere una girandola di emozioni con tanti azzurri in piscina, che cercheranno di incrementare il bottino di medaglie e di posti in finale: finora un argento e due bronzi per gli azzurri e 12 slot in finale.

Si inizia alle 3.30 italiane con la sessione di finali e semifinali. Subito in vasca ci sarà Gregorio Paltrinieri negli 800 stile libero, di cui è campione del mondo in carica. La mononucleosi ha debilitato il campione modenese che è riuscito comunque a conquistare un posto in finale e cercherà di onorare fino in fondo la partecipazione ai Giochi. L’altro italiano in finale è Alessandro Miressi, vice campione europeo dei 100 stile libero e protagoniste del fantastico argento della 4×100 azzurra. Il lotto dei partenti è di altissimo livello e sulla carta Dressel, Kolesnikov e Chalmers hanno qualcosa in più ma l’azzurro ha classe e carattere e se la può giocare.

Cercheranno di prendersi un posto in finale nei 200 rana la primatista italiana Francesca Fangio, entrata in semifinale con il 12mo tempo e nei 200 misti Alberto Razzetti che, dopo quella dei 400 vuole anche approdare all’atto conclusivo della gara che predilige. Non ci sono azzurri al via nell’incertissimo 200 rana uomini, nei 200 farfalla donne, nella 4×200 stile libero donne e nelle semifinali dei 100 stile libero donne e dei 200 dorso uomini,

Alle 12 sarà il momento della sesta sessione di batterie. Simona Quadarella, dopo la delusione di ieri, torna in vasca a caccia della finale della gara per lei più ostica e in gara c’è anche Martina Rita Caramignoli. Due gli azzurri al via delle batterie dei 100 farfalla: Santo Condorelli, apparso in grande condizione nella batteria della staffetta 4×100 e Federico Burdisso, reduce dal bronzo dei 200 e ancora non in particolare feeling con la distanza più breve. Torna in vasca con ambizioni da finale e qualcosa in più Margherita Panziera, tra le favorite dei 200 dorso donne, specialità di cui è campionessa d’Europa e quarta al mondo. In chiusura proverà a qualificarsi per una difficile finale la staffetta 4×100 mista mista che può contare su diverse frecce al proprio arco.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della sesta giornata di gare del nuoto alle Olimpiadi di Tokyo: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 3.30 italiane, le 10.30 locali e si prosegue alle 12.00 italiane, le 19.00 giapponesi. Buon divertimento!

