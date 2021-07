CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Programma, orari e TV GP Repubblica Ceca

Buongiorno amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Repubblica Ceca, sesto appuntamento del Mondiale 2021. Come noto, non sarà della partita Jeffrey Herlings, alle prese con l’ennesimo infortunio. Ci si attenda una lotta a tre tra lo sloveno Tim Gajser, leader del Mondiale, il sempreverde Tony Cairoli ed il transalpino Romain Fevre. L’italiano potrà approfittare della forzata assenza di Herlings, e divenire il primo rivale del campione in carica. Attualmente Cairoli vanta 143 punti al pari di Fevre ed Herlings, mentre Gajser è a 166 e cercherà l’allungo.

Alle 13 e 05 via a Gara-1 sul circuito di Loket, che ritorna nel calendario del Mondiale dopo un anno di stop a causa delle difficoltà dettate dal perdurare del Covid-19. Nel 2019 Fevre trionfò in entrambe le gare, quindi attenzione massima al francese. Come sempre il favorito d’obbligo è per forza di cose Gajser, ma in questa stagione non sono mancati passaggi a vuoto dettati anche dall’equilibrio che regna sin dall’esordio in Russia.

Il Gran Premio di Repubblica Ceca della MXGP scatterà dunque alle ore 13.05 con gara-1, mentre alle ore 16.00 toccherà a gara-2. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta di entrambe le manche, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo del Mondiale motocross 2021.

Foto: MXGP.com