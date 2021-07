LIVE Judo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Manuel Lombardo solo contro tutti, Odette Giuffrida non si pone limiti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gara del judo ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021. Il Nippon Budokan si appresta ad ospitare quest’oggi le competizioni di altre due categorie individuali: i 52 kg femminili ed i 66 kg maschili.

È sicuramente la giornata più attesa ed importante dell’intera Olimpiade per il judo italiano, che schiera due carte importanti da medaglia reduci da un triennio eccellente come Odette Giuffrida e Manuel Lombardo. La romana, argento a Rio 2016 e campionessa d’Europa nel 2020, ha le carte in regola per arrivare almeno in semifinale e poi tentare l’impresa contro la fuoriclasse giapponese Hifumi Abe.

Lombardo si presenta a Tokyo da n.1 al mondo e prima testa di serie di un tabellone che gli riserva però almeno un paio di insidie sulla strada verso l’ipotetica semifinale contro il fenomenale nipponico Hifumi Abe (fratello di Uta, favorita per il titolo nei 52 kg).

Si comincia alle ore 4 della notte italiana con le eliminatorie di entrambe le categorie, mentre le fasi finali si svolgeranno a partire dalle 10. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un minuto del cammino degli azzurri ai Giochi di Tokyo: buon divertimento!

