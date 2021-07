LIVE Italia-Russia, Olimpiadi volley donne in DIRETTA: inizia il cammino di Paola Egonu e compagne

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Le dichiarazioni di Mazzanti

Amiche e amici di OA Sport, buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Russia, match inaugurale del torneo di volley femminile delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Dopo il debutto di ieri della nazionale di Blengini, questa sera toccherà finalmente alla tanto attesa nazionale di Davide Mazzanti. L’Italia è una squadra in missione: il sogno è prima di tutto conquistare la prima medaglia della storia del volley femminile e poi, perché no, mettersi al collo quell’oro che è sempre mancato, maschi o femmine non fa differenza.

La formula del torneo prevede due gironi da sei squadre, al termine della prima fase le prime quattro formazioni di ogni Pool si scontreranno ai quarti di finale: la prima del Gruppo A sfiderà la quarta del Gruppo B e così via. L’Italia si trova in un girone di ferro, nel corso di questa settimana dovrà vedersela contro, Russia, Cina, Stati Uniti, Turchia e Argentina, quattro di queste cinque squadre possono tranquillamente puntare al podio, con Stati Uniti e Cina favorite per l’oro insieme alla Serbia e alle azzurre. Sylla e compagne non potranno quindi fare passi falsi, sarà importante finire questo girone nelle prime due posizioni, in modo tale da evitare ai quarti di finale Brasile e Serbia, che con molta probabilità domineranno il Gruppo A. La formazione di Mazzanti debutterà questa sera contro una squadra sempre ostica: la Russia è una nazionale molto fisica, che gioca una pallavolo sotto certi aspetti antica, ma che ha tutte le carte in regola per impensierire chiunque. Sarà importante tenere alto il ritmo al servizio, in modo da staccare la ricezione avversaria e rendere il gioco leggibile per il nostro sistema muro-difesa, poi Malinov avrà il compito di velocizzare quanto più possibile il gioco per evitare che le lunghe leve russe possano impensierirci a muro.

