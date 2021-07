CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Italia-Mongolia – Italia-Francia – Italia-Romania – Italia-Cina – Italia-Giappone – Italia-USA

Buon mattino a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultimo confronto del girone di qualificazione alla fase a eliminazione diretta del torneo di basket 3×3 femminile. Di fronte ci sono Italia e Russia (Comitato Olimpico).

Differenti le situazioni per le due squadre: le azzurre sono oramai certe dell’approdo ai quarti di finale come sesta forza del torneo, mentre la Russia è in lotta per accedere direttamente alla semifinale con il secondo posto. Un obiettivo, questo, che può raggiungere soltanto con una vittoria.

C’è una storia di lotta tra migliori marcatrici del torneo in questa gara: Rae Lin D’Alie, dopo cinque gare, è a quota 42 punti messi a segno, al pari di Kelsey Plum, la stella di Team USA. Per la Russa, però, ce ne sono due nelle prime cinque: Olga Frolkina e Yulia Kozik, rispettivamente a 38 e a 35, terza e quinta.

C’è un dolce ricordo per le azzurre: questa, infatti, fu la finale mondiale del 2018 nelle Filippine, quando le azzurre (allora c’era Giulia Ciavarella in luogo di Chiara Consolini) portarono a casa quello che a oggi è l’unico titolo mondiale ottenuto in tutta la storia della pallacanestro italiana, tra 3×3 e palla a spicchi palleggiata sui parquet.

Italia-Russia inizierà alle ore 10:25; subito dopo la conclusione della stessa sarà reso completamente noto il quadro dei quarti di finale. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

