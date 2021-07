LIVE Italia-Polonia, Olimpiadi Volley in DIRETTA: gli azzurri lanciano la sfida a Wilfredo Leon!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma, Orari, Tv e streaming di Italia-Polonia – La situazione dopo la prima giornata di gare – La cronaca di Italia-Canada – L’analisi di Italia-Canada – Alessandro Michieletto: l’uomo della provvidenza – Le difficoltà di Ivan Zaytsev all’esordio con il Canada

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Polonia, secondo incontro degli azzurri nel torneo di volley maschile delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Stati d’animo contrapposti per le due squadre in campo: da una parte l’Italia che ha rischiato grosso con il Canada ed è riuscita a vincere 3-2 dopo essere stata sotto di due set, dall’altra la Polonia che è uscita sconfitta dalla sfida con l’Iran ed ha grande desiderio di riscatto in una partita che sarà molto importante per le posizioni finali nei gironi che decreteranno gli avversari nei quarti di finale.

Match a due volti quello disputato dalla squadra azzurra di Gianlorenzo Blengini contro un Canada che è riuscito per due set a tenere i ritmi elevatissimi prima di crollare sotto i colpi degli azzurri. Da rivedere Ivan Zaytsev, che non ha certo impressionato nella gara di esordio, mentre in questo momento la Nazionale azzurra non può prescindere da Alessandro Michieletto, schiacciatore di Trento che ha giocato un grande match contro i canadesi. Difficilmente Blengini farà rivoluzioni: è una partita importante, un risultato positivo potrebbe dare il giusto impulso agli azzurri in vista della fase decisiva del torneo, e va giocata con gli uomini più forti.

I due volte campioni del mondo in carica hanno pagato dazio al torneo olimpico e non vantano una grande tradizione contro l’Italia nei tornei a Cinque Cerchi. Vital Heynen non può più sbagliare, pena un quarto di finale durissimo e qualche patema di troppo nel girone che dovrebbe essere evitato. Tanto, ma non tutto, ruota attorno a Leon. Vanno verificate le condizioni atletiche di alcuni punti fermi della nazionale polacca, apparsi non al meglio contro l’Iran ma capaci di risalire la china durante il torneo.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Polonia, secondo incontro degli azzurri nel torneo di volley maschile delle Olimpiadi di Tokyo 2020, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 7.20.

Foto: FIVB