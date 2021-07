LIVE Italia-Germania, Olimpiadi basket in DIRETTA: subito una sfida decisiva per gli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon mattino a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Germania, partita d’esordio e di ritorno della Nazionale azzurra del basket nella rassegna a cinque cerchi.

Gli azzurri di coach Meo Sacchetti e i tedeschi allenati da Henrik Roedl sono entrambi passati dalla stessa situazione, quella di un Preolimpico, neanche a grande distanza peraltro. L’Italia, infatti, lo ha vinto a Belgrado contro la Serbia, mentre la Germania, per farcela, ha messo in fila in un sol colpo prima la Croazia padrona di casa e poi il Brasile allenato da Aza Petrovic, a sua volta padrone di casa e fra l’altro nuovo allenatore di Pesaro.

Ci sono delle storie incrociate, anche in ragione dei trascorsi di alcuni dei giocatori del nostro roster in Germania: basti pensare a Nicolò Melli, il cui lancio in Eurolega e poi NBA (prima di tornare a Milano) è partito da Bamberg, a Simone Fontecchio che nella scorsa stagione è stato colonna dell’Alba Berlino, a Michele Vitali, che va alla Reyer Venezia con un gran bagaglio di fiducia acquisito anche in questo caso a Bamberg.

Fu olimpica la prima sfida tra le due squadre, un netto 56-18 a Berlino 1936, edizione su cui tanta storia si può scrivere (sia per la presenza di James Naismith che per il fatto che fu l’ultima giocata all’aperto). Era un altro basket. Ultimo confronto ufficiale quello degli Europei 2017, vinto dai tedeschi. Ma oggi è un’altra storia. E’ un momento diverso, anche per i tedeschi che alle Olimpiadi non si qualificavano dal 2008.

Il match tra Italia e Germania inizierà alla Saitama Super Arena alle ore 6:40. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Foto: LaPresse