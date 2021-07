LIVE Italia-Cina, Olimpiadi volley donne in DIRETTA: le azzurre possono eliminare le asiatiche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma, Orari, Tv e streaming di Italia-Cina – La situazione dopo la terza giornata di gare – La cronaca di Italia-Argentina – Le pagelle delle azzurre in Italia-Argentina – Raphaela Folie dopo Italia-Argentina

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Cina, quarto incontro delle azzurre nel torneo di volley femminile delle Olimpiadi di Tokyo 2020. E’ una sfida molto importante soprattutto per la Cina che, dovesse uscire sconfitta, sarebbe costretta ad un incredibile addio dopo il girone eliminatorio. L’Italia sa bene che ha l’occasione di eliminare una delle rivali più temute per la conquista del podio e magari anche dell’oro e dunque cercherà di superare l’ostacolo cinese. Tre vittorie finora per l’Italia e altrettante sconfiotte per una Cina nettamente al di sotto delle aspettative.

Le azzurre, al momento, sono ancora imbattute e occupano il primo posto del girone B con 9 punti. Paola Egonu, inoltre, ora come ora è la terza realizzatrice del torneo. La Cina, invece, ha raccolto solo un punto in queste prime uscite e si trova al penultimo posto del gruppo B. Mazzanti difficilmente cambierà qualcosa nell’ossatura della squadra e forse l’unico dubbio riguarda proprio l’alzatrice visto che si fa sempre più frequente l’interscambio fra Malinov e Orro.

La Cina arriva a questa sfida con tanta paura e tensione. Lang Ping non è ancora riuscita a trovare la chiave giusta per far funzionare alcuni meccanismi della sua squadra ma ormai non c’è più tempo. O la Cina ottiene i tre punti o rischia di trovarsi fuori dai giochi dopo le sconfitte contro Turchia (0-3), Stati Uniti (0-3) e Russia al tie break.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Cina, quarto incontro delle azzurre nel torneo di volley femminile delle Olimpiadi di Tokyo 2020, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 14.45.

Foto: FIVB