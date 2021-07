LIVE Italia-Canada, Olimpiadi volley in DIRETTA: esordio per Zaytsev e compagni a Tokyo 2020

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amiche e amici di OA Sport, buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Canada, match inaugurale del torneo di volley maschile delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Finalmente, dopo tante difficoltà, i giochi olimpici entrano nel vivo, oggi inizia per la nazionale di Gianlorenzo Blengini la rincorsa a quell’oro olimpico che nella storia ci è sempre sfuggito.

La formula del torneo prevede due gironi dai sei squadre, al termine della prima fase le prime quattro formazioni di ogni Pool si scontreranno ai quarti di finale: la prima del gruppo A sfiderà la quarta del Gruppo B e così via. L’Italia viene dalla medaglia d’argento di Rio 2016, quando in finale perse 3-0 contro il Brasile padrone di casa, in quest’occasione parte come outisider, ma con tanta voglia di dimostrare il proprio valore. La formazione di Blengini è un mix di atleti esperti del calibro di Osmany Juantorena, Ivan Zaytsev, Massimo Coalci e di giovani talentosi come Alessandro Micheletto e Daniele Lavia. Questa sera si inizia con un match alla portata degli azzurri, il Canada è sulla carta una formazione tecnicamente e tatticamente inferiore, sarà importante tenere sempre alta l’intensità, sarà importante concludere il girone nella migliore posizione possibile per evitare di scontrarsi ai quarti contro una corazzata, per far ciò sarà determinante non lasciare punti per strada.

il match prenderà il via alle ore 02:00 italiane!

Foto: Photo LiveMedia/Bianca Simonetti