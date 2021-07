LIVE Ginnastica artistica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Vanessa Ferrari e le Fate per dare spettacolo nella finale a squadre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale a squadre femminile di ginnastica artistica alle Olimpiadi di Tokyo. All’Ariake Gymnastics Centre si preannuncia grandissimo spettacolo a partire dalle ore 12.45, le migliori otto formazioni del pianeta sono pronte a fronteggiare per andare a caccia delle tanto ambite medaglie. Questa gara misura la validità e la profondità del movimento ginnico di un intero Paese, è una lotta tra scuole e tutti vogliono fare bella figura. Il risultato finale, quantomeno per il primo posto, doveva essere uno dei più scontati di tutti i Giochi e invece le qualificazioni ci hanno fatto capire che potrebbe esserci una lotta a due per la conquista della medaglia d’oro.

Gli USA erano certi del trionfo in partenza e invece dovranno stare molto attenti alla Russia, capace di imporsi con un punto di margine nel turno preliminare. La corazzata a stelle e strisce ha dominato l’ultimo decennio, insegue il terzo titolo a cinque cerchi consecutivo, ma la missione non sarà semplice: servirà la migliore Simone Biles per essere sicuri di salire sul gradino più alto del podio. La Reginetta della Polvere di Magnesio vuole riscattarsi dopo la poco soddisfacente prestazione di due giorni fa (per i suoi standard) e sarà affiancata nell’occasione dalla tonica Sunisa Lee oltre che da Grace McCallum e Jordan Chiles. Dall’altra parte ci sarà un quartetto di spessore capitanato da Angelina Melnikova, supportata da giovani micidiali come Vladislava Urazova e Viktoriia Listunova.

L’Italia vuole ben figurare e ha tutte le carte in regola per ottenere un risultato di rilievo. Le ragazze di Enrico Casella sono riuscite a qualificarsi alla finale con grandissima personalità, ora se la giocheranno senza pressioni e chissà che questa leggerezza non possa fare bene. Ripetere lo storico bronzo conquistato ai Mondiali 2019 appare improbabile, viste che sono cambiate tante carte in tavola, ma le azzurre proveranno a farsi trovare pronte nel caso in cui emergesse qualche spiraglio. Vanessa Ferrari offrirà nuovamente il suo stellare esercizio al corpo libero ma anche il doppio avvitamento al volteggio, mentre su trave e parallele sarà sostituita da Martina Maggio. Asia D’Amato e Alice D’Amato saranno impegnate nell’all-around.

L’Italia incomincia la sua avventura al corpo libero, girando insieme al Giappone. Sulla carta la nostra Nazionale può puntare alla top-5 giocandosela con Belgio, Gran Bretagna, Giappone. Ma se la Francia di Melanie De Jesus Dos Santos e la Cina delle giovani dovessero iniziare a steccare, allora non bisognerà esitare per buttarsi nella mischia e brillare nella gara che nascerà alle spalle di USA e Russia. Si gareggia col format 4-3-3, che non permette scarti e obbliga le square a non sbaglia: ogni formazione ha a disposizione 4 atlete, 3 ginnaste salgono su ogni attrezzo e tutti i punteggi vengono considerati ai fini della classifica generale.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della Finale a squadre femminile di ginnastica artistica alle Olimpiadi di Tokyo 2021: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, punteggio dopo punteggio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 12.45 e si andrà avanti fino alle 14.45 circa. Buon divertimento a tutti.

Foto: Federginnastica