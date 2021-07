LIVE Ginnastica artistica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Marco Lodadio a caccia della finale agli anelli, attesa per Edalli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche maschili di ginnastica artistica alle Olimpiadi di Tokyo 2021. All’Ariake Gymnastics Centre incominciano i Giochi per la Polvere di Magnesio, sport di classe A insieme ad atletica leggera e nuoto. Si parte con il turno preliminare riservato agli uomini, i quali si sfideranno per agguantare i vari pass per le finali. Ad accedere agli atti conclusivi saranno i migliori 8 atleti sui singoli attrezzi, i migliori 24 ginnasti nell’all-around, le migliori 8 formazioni nella gara a squadre. Ricordiamo che vige sempre la regola dei passaporti: massimo due connazionali possono qualificarsi alla stessa finale.

Si preannuncia una giornata davvero di fuoco, estremamente appassionante e avvincente: si incomincerà alle ore 03.00 italiane, si concluderà alle ore 15.00 nostrane (in Giappone sono avanti sette ore rispetto a noi). L’Italia sarà grande protagonista con due azzurri: Marco Lodadio e Ludovico Edalli, impegnati a partire dalle ore 12.30 nell’ultima suddivisione. I nostri portacolori incominceranno agli anelli, dove il romano va a caccia della qualificazione proprio agli anelli: Lodadio è argento mondiale in carica, l’ultimo anno e mezzo è stato tribolato ma ha tutte le carte in regola per centrare il colpaccio, tra l’altro col vantaggio di conoscere il punteggio di molti avversari. Il lombardo, invece, punta all’atto conclusivo nell’all-around.

Sono tante le stelle da seguire come i russi Nikita Nagornyy e Denis Abliazin, l’anellista greco Epke Zonderland, il cavallista britannico Max Whitlock, lo sbarrista olandese Epke Zonderland, i fuoriclasse cinesi, gli ambiziosi giapponesi tra cui l’icona assoluta Kohei Uchimura e tanti altri ancora. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle qualifiche maschili di ginnastica artistica alle Olimpiadi di Tokyo: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizi dopo esercizio, punteggio dopo punteggio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 03.00 e si andrà avanti fino alle ore 15.00 circa. Buon divertimento a tutti.ì

Foto: Simone Ferraro/FGI