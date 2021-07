CLICCA QUI AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualificazioni di ginnastica artistica femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Ci aspetta una giornata letteralmente infinita e campale, con dodici ore di gara da vivere tutti insieme e per scoprire quali saranno le finaliste: le migliori 8 squadre, le migliori 24 generaliste, le migliori 8 in ogni singola specialità. Notte tutta da vivere, in autentica apnea per tifare l’Italia: alle ore 03.00 le azzurre scenderanno in pedana per cercare il colpaccio. Le ragazze del DT Enrico Casella sono state sfortunate nel sorteggio e hanno avuto in dote la prima suddivisione, dunque apriranno il turno preliminare quando le giurie sono storicamente più strette di manica. Le nostre portacolori dovranno tirare fuori tutto quello che hanno per realizzare un punteggio di rilievo e restare in corsa per il grande obiettivo della vigilia: qualificarsi alla finale a squadre.

Missione non impossibile, ma comunque complicata. Le Fate avranno bisogno delle perfezione: doppi avvitamenti al volteggio ed esercizi alle parallele di qualità, poi una strenua difesa alla trave e un’ottima tenuta al corpo libero. Vanessa Ferrari è pronta a ergersi a micidiale capitana: al corpo libero si esibirà sulle note di “Con te partirò” e punta alla finale per poi giocarsi una medaglia. La bresciana, alla quarta partecipazione ai Giochi, sarà affiancata alle giovani debuttanti desiderose di esprimersi ai massimi livelli e ottenere tutte le soddisfazioni che meritano: Martina Maggio, Alice D’Amato, Asia D’Amato si rimettono in gioco dopo il bronzo a squadre dei Mondiali 2019, nel frattempo sono cambiate tante cose ma si può ancora sognare in grande. L’avventura inizierà al volteggio, ci sarà anche Lara Mori che gareggerà da individualista e si giocherà delle chance al quadrato.

Da seguire poi lo show di Simone Biles e delle altre fuoriclasse statunitensi, l’imperdibile Russia di Viktoriia Listunova e Angelina Melnikova, la Cina dei giovani talenti, la Francia di una scatenata Melanie De Jesus Dos Santos, la Gran Bretagna delle gemelle Jessica e Jennifer Gadirova, l’Olanda di Sanne Wevers, il Belgio di Nina Derwael, il Giappone di Mai Murakami (e padrone di casa) sono le rivali più temibili e da provare a sfidare. Ci sarà davvero da divertirsi, senza neanche un attimo per tirare il fiato: finirà una suddivisione e inizierà immediatamente la successiva!

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle qualifiche femminili di ginnastica artistica alle Olimpiadi di Tokyo: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizi dopo esercizio, punteggio dopo punteggio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 03.00 e si andrà avanti fino alle ore 15.00 circa. Buon divertimento a tutti.

