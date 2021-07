LIVE F1, GP Gran Bretagna in DIRETTA: Hamilton batte Verstappen in qualifica! 4° Leclerc con la Ferrari

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

20.06 Stabilita dunque la griglia di partenza della Qualifica Sprint di domani pomeriggio, che assegnerà dal punto di vista statistico la pole position per il GP di Gran Bretagna (oltre ad alcuni punti iridati per i primi 3 classificati).

20.05 Cancellato per track limits l’ultimo giro di Sergio Perez, che avrebbe preceduto Leclerc per una manciata di millesimi. Da segnalare la splendida ottava posizione di George Russell con la Williams, davanti alla Ferrari di Sainz (9°).

20.03 CLASSIFICA FINALE Q3:

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:26.134 6

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.075 5

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.194 6

4 Charles LECLERC Ferrari+0.694 5

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.710 6

6 Lando NORRIS McLaren+0.763 6

7 Daniel RICCIARDO McLaren+0.765 6

8 George RUSSELL Williams+0.837 7

9 Carlos SAINZ Ferrari+0.873 5

10 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.045 5

20.01 HAMILTON DAVANTI A TUTTI!!! Esplode il pubblico britannico presente a Silverstone!! 2° Verstappen per 75 millesimi, 3° Bottas a 194, mentre completa la seconda fila un fantastico Charles Leclerc con la Ferrari!

19.59 Ferrari che montano adesso gomme nuove e mettono nel mirino almeno la terza fila, anche se non avranno a disposizione una buona scia.

19.58 Russell si porta in settima posizione provvisoria, ma è destinato a perdere almeno un paio di posti dopo il tentativo degli altri. Giro di lancio per gli altri 9 piloti impegnati in Q3.

19.56 Nel frattempo Russell si lancia a 4 minuti dalla fine del turno per l’unico time-attack del Q3 con gomme nuove. Rientrano ai box tutti gli altri.

19.55 Hamilton primo!!! Gran giro in 1’26″134 e 172 millesimi rifilati a Verstappen, con Bottas 3° e Perez 4°. A seguire le McLaren, poi Leclerc e Sainz con gomme usate.

19.53 Russell rinuncia per ora al primo tentativo, mentre le Ferrari montano gomme usate per questo time-attack.

19.52 Sainz è il primo a scendere in pista e viene seguito da Perez, Norris, Vettel, Ricciardo, Leclerc, Bottas, Hamilton e Verstappen.

19.50 Dieci minuti al termine del Q3: ancora tutti fermi ai box in attesa del primo tentativo.

19.48 Ottima prestazione per George Russell (7° con la Williams) e Sebastian Vettel (8° con l’Aston Martin) anche in relazione ai rispettivi compagni di squadra. Comincia nel frattempo il Q3.

19.46 Deludono al momento le McLaren, che si sono salvate davvero per il rotto della cuffia in Q2. Vedremo se Norris sarà in grado di piazzare la sua solita zampata in Q3…

19.43 CLASSIFICA FINALE Q2:

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:26.023 4

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.292 3

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.741 4

4 Carlos SAINZ Ferrari+0.825 5

5 Charles LECLERC Ferrari+0.896 4

6 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.050 3

7 George RUSSELL Williams+1.057 4

8 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.080 3

9 Daniel RICCIARDO McLaren+1.102 4

10 Lando NORRIS McLaren+1.197 4

11 Fernando ALONSO Alpine+1.222 4

12 Pierre GASLY AlphaTauri+1.250 4

13 Esteban OCON Alpine+1.317 4

14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.594 5

15 Lance STROLL Aston Martin+1.642

19.41 Eliminati Alonso, Gasly, Ocon, Giovinazzi e Stroll! Mostruoso Russell, 7° con la Williams!! Ottimo giro per le Ferrari, con 4° Sainz e 5° Leclerc. Molto bene anche Hamilton, che ha superato Verstappen rifilando quasi 3 decimi alla Red Bull.

19.39 Comincia l’ultimo giro lanciato del Q2: Leclerc ha cercato la scia di Gasly per questo tentativo.

19.38 Escono dai box nell’ordine Bottas, Hamilton, Sainz, Leclerc, Giovinazzi, Gasly, Ocon, Alonso, Norris, Verstappen, Stroll, Russell e Ricciardo.

19.36 Ultimi cinque minuti di Q2: a breve scenderanno tutti in pista per effettuare l’ultimo time-attack del turno. Battaglia apertissima per entrare in Q3, con tre soli piloti praticamente già salvi.

19.35 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:26.504 2

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.098 3

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.262 3

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.569 3

5 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.599 3

6 Daniel RICCIARDO McLaren+0.621 3

7 Carlos SAINZ Ferrari+0.698 4

8 Charles LECLERC Ferrari+0.714 3

9 Lando NORRIS McLaren+0.743 3

10 Esteban OCON Alpine+0.836 3

11 Pierre GASLY AlphaTauri+0.986 3

12 George RUSSELL Williams+1.017 3

13 Fernando ALONSO Alpine+1.030 3

14 Lance STROLL Aston Martin+1.319 3

15 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.634 4

19.33 Discreto il primo tentativo delle due Rosse: 7° Sainz e 8° Leclerc, entrambi in 1’27″2.

19.32 Si lanciano finalmente anche le Ferrari, entrambe con gomme soft nuove. Russell è attualmente 10° e ultimo dei qualificati.

19.30 Verstappen al comando! 1’26″504 e un decimo di margine su Hamilton, con Bottas 3° a 262 millesimi dalla vetta.

19.28 Si lanciano tutti con gomma nuova ad eccezione di Giovinazzi, che monta un set usato in precedenza in Q1.

19.27 Mercedes, McLaren e Red Bull sono le prime macchine a scendere in pista ad inizio Q2. Ferrari resta in attesa ai box.

19.26 SEMAFORO VERDE!! Inizia il Q2: 15 minuti per stabilire i dieci qualificati per il Q3.

19.24 Da segnalare l’ottimo giro di Hamilton in chiusura di Q1, a soli 35 millesimi da Verstappen con gomme usate. Si profila un bellissimo testa a testa in vista del Q3, ma l’olandese resta favorito.

19.22 CLASSIFICA FINALE Q1:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:26.751 1

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.035 2

3 Charles LECLERC Ferrari+0.300 2

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.370 2

5 Daniel RICCIARDO McLaren+0.572 2

6 Carlos SAINZ Ferrari+0.586 2

7 Esteban OCON Alpine+0.664 2

8 Lando NORRIS McLaren+0.693 3

9 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.736 2

10 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.742 2

11 Fernando ALONSO Alpine+0.829 3

12 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.844 2

13 Pierre GASLY AlphaTauri+0.849 2

14 George RUSSELL Williams+0.920 3

15 Lance STROLL Aston Martin+1.266 2

16 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.292 2

17 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.311 2

18 Nicholas LATIFI Williams+1.503 2

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.987 2

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.300

19.20 Tsunoda e Raikkonen eliminati in Q1!! Esclusi come da copione anche Latifi ed entrambe le Haas. Ennesima impresa in qualifica di Russell, 14° con la Williams. Molto bene la Ferrari, con Leclerc 3° e Sainz 6°.

19.18 BANDIERA A SCACCHI! In corso l’ultimo time-attack del Q1: si infiamma la battaglia per evitare l’eliminazione…

19.16 Tutti in pista tranne Verstappen per l’ultimo tentativo: Ricciardo si migliora ed è 7° appena davanti alle due Ferrari.

19.15 Attualmente gli esclusi dal Q2 sarebbero Ricciardo, Latifi, Stroll, Mick Schumacher e Mazepin. La classifica verrà però rivoluzionata in questi ultimi minuti…

19.14 Ultimi cinque minuti del turno: entra nel vivo la lotta per evitare l’eliminazione con l’ultimo time-attack!

19.13 Molto bene Sainz! Lo spagnolo si migliora notevolmente e balza in quinta piazza con un ottimo giro, precedendo Leclerc di pochi millesimi e blindando il pass per il Q2.

19.12 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:26.751 1

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.409 1

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.736 1

4 Charles LECLERC Ferrari+0.972 1

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.037 1

6 Lando NORRIS McLaren+1.291 1

7 Pierre GASLY AlphaTauri+1.404 1

8 George RUSSELL Williams+1.546 1

9 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.559 1

10 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.576 1

11 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.696 2

12 Fernando ALONSO Alpine+1.710 2

13 Daniel RICCIARDO McLaren+1.740 1

14 Nicholas LATIFI Williams+1.830 1

15 Carlos SAINZ Ferrari+1.881 2

16 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.123 2

17 Lance STROLL Aston Martin+2.166 1

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.798 1

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+3.189 1

20 Esteban OCON Alpine- – 1

19.10 Che Verstappen!! Miglior giro di giornata in 1’26″751 e quattro decimi rifilati alla Mercedes di Hamilton. Perez accusa 1″ netto di ritardo dal compagno di squadra a parità di macchina…

19.08 Uno-due Mercedes! Hamilton batte un colpo in 1’27″160 e precede Bottas di 327 millesimi, ma al 3° posto c’è la Ferrari di Charles Leclerc! Il monegasco è davanti alla Red Bull di Perez per mezzo decimo.

19.07 Tempi interessanti ma non ancora eccezionali rispetto alle FP1: comincia il giro lanciato di Red Bull, Mercedes, Aston Martin e Leclerc.

19.06 Lando Norris è il più veloce con la McLaren in 1’28″277 davanti a Giovinazzi, Gasly, Alonso e Tsunoda. 6° Carlos Sainz, mentre devono ancora lanciarsi Leclerc, le Red Bull e le Mercedes.

19.04 Vento meno intenso al momento rispetto alle FP1. Buone notizie per i piloti, che si lanciano per il primo time-attack di qualifica!

19.02 Carlos Sainz guida il gruppo ed è il primo a scendere in pista con la Ferrari. A seguire Alonso, le Alfa Romeo, le AlphaTauri, Mazepin e le McLaren.

19.00 SEMAFORO VERDE!!!! Cominciano i 18 minuti del Q1, al termine dei quali verranno eliminati gli ultimi cinque classificati.

18.58 L’Alpine di Fernando Alonso e le McLaren di Norris e Ricciardo avranno a disposizione un set di gomme soft in più rispetto al resto della griglia, ma non hanno ancora effettuato una vera e propria simulazione di qualifica.

18.56 Time-attack a Silverstone che si effettua al 70% in pieno, quindi le power-unit più potenti possono davvero fare la differenza sia sul giro secco che in gara (per difendersi o attaccare nelle zone DRS).

18.53 Durante la qualifica verranno utilizzate esclusivamente gomme soft, quindi non ci saranno strategie in Q2 come avvenuto per esempio nell’ultimo GP di Stiria (Ferrari utilizzò gomme medie e non superò il taglio in Q2 con entrambi i piloti).

18.50 Ricordiamo che, con il nuovo format, il parco chiuso entrerà in vigore a partire dalle qualifiche odierne e non consentirà ai team di effettuare delle modifiche sostanziali al set-up delle vetture nel prosieguo del weekend.

18.46 Questa invece è la graduatoria aggiornata del campionato costruttori:

1 RED BULL RACING HONDA 286

2 MERCEDES 242

3 MCLAREN MERCEDES 141

4 FERRARI 122

5 ALPHATAURI HONDA 48

6 ASTON MARTIN MERCEDES 44

7 ALPINE RENAULT 32

8 ALFA ROMEO RACING FERRARI 2

9 WILLIAMS MERCEDES 0

10 HAAS FERRARI 0

18.42 Di seguito la classifica generale del Mondiale piloti 2021 dopo i primi 9 GP:

1 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA 182

2 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 150

3 Sergio Perez MEX RED BULL RACING HONDA 104

4 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 101

5 Valtteri Bottas FIN MERCEDES 92

6 Charles Leclerc MON FERRARI 62

7 Carlos Sainz ESP FERRARI 60

8 Daniel Ricciardo AUS MCLAREN MERCEDES 40

9 Pierre Gasly FRA ALPHATAURI HONDA 39

10 Sebastian Vettel GER ASTON MARTIN MERCEDES 30

11 Fernando Alonso ESP ALPINE RENAULT 20

12 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN MERCEDES 14

13 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 12

14 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI HONDA 9

15 Kimi Räikkönen FIN ALFA ROMEO RACING FERRARI 1

16 Antonio Giovinazzi ITA ALFA ROMEO RACING FERRARI 1

17 George Russell GBR WILLIAMS MERCEDES 0

18 Mick Schumacher GER HAAS FERRARI 0

19 Nikita Mazepin RAF HAAS FERRARI 0

20 Nicholas Latifi CAN WILLIAMS MERCEDES 0

18.38 Risultati da prendere ancora con le pinze, alla luce di un programma di lavoro estremamente diversificato da parte dei team. McLaren, per esempio, non ha ancora provato la simulazione di qualifica con gomma soft.

18.34 Nel primo pomeriggio odierno è andata in scena la prima sessione di prove libere del fine settimana, con un Max Verstappen che si è confermato in grande spolvero anche a Silverstone. Di seguito la classifica completa delle FP1:

1 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:27.035 23

2 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1:27.814 +0.779s 26

3 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:27.815 +0.780s 30

4 16 Charles Leclerc FERRARI 1:27.828 +0.793s 26

5 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:27.897 +0.862s 30

6 55 Carlos Sainz FERRARI 1:27.923 +0.888s 25

7 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1:28.062 +1.027s 23

8 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 1:28.163 +1.128s 25

9 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1:28.211 +1.176s 28

10 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 1:28.415 +1.380s 24

11 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:28.449 +1.414s 28

12 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1:28.600 +1.565s 29

13 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:28.827 +1.792s 26

14 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:28.873 +1.838s 24

15 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:29.220 +2.185s 27

16 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:29.227 +2.192s 27

17 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1:29.227 +2.192s 24

18 18 Lance Stroll ASTON MARTIN MERCEDES 1:29.597 +2.562s 21

19 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1:29.808 +2.773s 23

20 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:29.857 +2.822s 29

18.30 Le prove ufficiali di questa sera saranno comunque estremamente importanti per l’andamento del weekend, anche perché già domani verranno assegnati punti iridati (3 al 1°, 2 al 2° e 1 al 3°) al termine di una gara sprint da 17 giri senza pit-stop obbligatorio e con libertà assoluta di scelta per quanto riguarda le gomme anche da parte dei primi 10 in griglia.

18.27 Dal punto di vista statistico la pole position non verrà assegnata quest’oggi al pilota più veloce sul giro secco, ma al vincitore della Sprint Qualifying di domani (che partirà di fatto in pole position al via del Gran Premio).

18.24 Sessione di qualifica che si svolgerà con il medesimo format utilizzato nei primi 9 round stagionali (quindi con Q1, Q2 e Q3), anche se in questo caso i risultati stabiliranno la griglia di partenza della Qualifica Sprint di domani pomeriggio.

18.20 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla diretta delle qualifiche per il Gran Premio di Gran Bretagna 2021, decimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno.

16.37 Non eccezionali le prestazioni di Perez e Bottas che, invece, dovranno essere importanti per i rispettivi compagni di squadra in questo weekend.

16.35 Ottimo Lando Norris che, con una mescola di svantaggio, si mette in seconda posizione a 779 millesimi dalla vetta. Hamilton è terzo a 1 millesimo, mentre Leclerc è quarto a 14. La Rossa sembra più performante del previsto a Silverstone, ma nel T2 e T3 soffre.

16.33 Come ampiamente previsto Max Verstappen ha fatto il vuoto in questa FP1. Ottimo con ogni mescola, ma con le soft sembra davvero di un altro pianeta

16.31 RIEPILOGO TEMPI FP1

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:27.035 4

2 Lando NORRIS McLaren+0.779 4

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.780 4

4 Charles LECLERC Ferrari+0.793 4

5 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.862 3

6 Carlos SAINZ Ferrari+0.888 4

7 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.027 5

8 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.128 4

9 Daniel RICCIARDO McLaren+1.176 5

10 Esteban OCON Alpine+1.380 3

11 Pierre GASLY AlphaTauri+1.414 4

12 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.565 4

13 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.792 3

14 Fernando ALONSO Alpine+1.838 3

15 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.185 3

16 Nicholas LATIFI Williams+2.192 3

17 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.192 4

18 Lance STROLL Aston Martin+2.562 5

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.773 4

20 George RUSSELL Williams+2.822

16.30 BANDIERA A SCACCHI!!!!!!!! SI CHIUDE QUI LA FP1 DEL GP DI GRAN BRETAGNA!!!!!!!

16.29 Ultime battute della FP1, il tempo di Max Verstappen rimane assolutamente inattaccabile per tutti.

16.28 Siamo ormai agli sgoccioli e le McLaren non scendono in pista con le soft.

16.27 Hamilton si presenta al T1 in 28.118 e non si migliora, quindi al T2 arriva in 35.772 e accusa oltre 6 decimi di distacco, quindi chiude senza migliorare.

16.26 Vettel è settimo ora, a 1.027, Bottas quinto a 862 millesimi

16.24 Ocon sale in nona posizione a 1.380 da Verstappen, mentre Hamilton si rilancia ancora

16.23 Si rilancia Leclerc, 28.009 nel T1, 35.617 al T2, si porta in quarta posizione a 793 millesimi

16.21 Sainz record nel T1!!!!!!!! 27.942!!! Lo spagnolo arriva al T2 in 35.737 e chiude in 1:27.923 quarto a 888 millesimi

16.20 Leclerc si lancia ma non forza già nel T1. Il monegasco rimane 11° a 1.794.

16.19 Hamilton arriva al T1 con il tempo di 28.097 a 92 millesimi da Verstappen, quindi al T2 35.648 e chiude in 1:27.815 ed è terzo a 780 millesimi, quarto Bottas a 962.

16.18 Si rilanciano le Mercedes con le gomme soft. Vediamo la risposta delle Frecce Nere, mentre Raikkonen è 11° a 2.245.

16.17 AGGIORNAMENTO TEMPI FP1

1 VER1:27.035 3

2 NOR+0.779 3

3 PER+1.128 3

4 RIC+1.315 4

5 GAS+1.414 3

6 VET+1.497 4

7 TSU+1.565 3

8 LEC+1.794 3

9 SAI+2.043 3

10 LAT+2.192 3

11 BOT+2.338 2

12 HAM+2.474 2

13 STR+2.562 4

14 OCO+2.568 2

15 GIO+2.709 3

16 RAI+2.721 3

17 ALO+2.767 2

18 MSC+2.880 4

19 MAZ+3.644 4

20 RUS+4.786

16.16 Latifi migliora e arriva al 10° posto a 2.192, mentre Stroll è 13° a 2.562.

16.15 Sainz rinuncia al suo secondo giro dato che finisce in testa-coda alla Arena.

16.14 Norris fa segnare 28.100 e 35.670, suoi migliori settori, chiude in 1:27.814 ed è secondo a 779 millesimi! Con gomma media!

16.13 Ricciardo terzo a 1.315 dalla vetta, quarto Vettel a 1.497, quinto Norris a 1.705 che si rilancia.

16.12 AGGIORNAMENTO TEMPI FP1

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:27.035 3

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.128 3

3 Lando NORRIS McLaren+1.705 3

4 Charles LECLERC Ferrari+1.794 4

5 Pierre GASLY AlphaTauri+1.891 2

6 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.910 2

7 Carlos SAINZ Ferrari+2.043 2

8 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.117 3

9 Daniel RICCIARDO McLaren+2.328 2

10 Valtteri BOTTAS Mercedes+2.338 2

11 Lewis HAMILTON Mercedes+2.474 3

12 Esteban OCON Alpine+2.568 2

13 Lance STROLL Aston Martin+2.681 3

14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+2.709 3

15 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.721 3

16 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.880 4

17 Fernando ALONSO Alpine+3.299 3

18 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+3.644 3

19 George RUSSELL Williams+4.786 3

20 Nicholas LATIFI Williams+5.823

16.11 Sainz fa segnare il suo migliore T1, ma abortisce il tentativo nel T2. Lo spagnolo rimane settimo a 2.043.

16.10 Leclerc migliora con le medie e si porta a 1.794 da Verstappen, ma Norris a parità di gomma lo scalza ed è terzo a 1.705.

16.09 Verstappen calza le soft e subito sbriciola il record nel T1 (28.005), quindi nel T2 segna 35.277 (record clamoroso), chiude il suo giro in 1:27.035!!!!! Che tempo!!!!!! 1.128 su Perez!!!!!!!

16.08 Perez fa segnare i suoi migliori parziali tra T1 e T2 e si porta a 418 millesimi dal compagno, con gomma soft.

16.07 Si rilancia Sainz, migliora nel T1, ma non nel T2. chiude in 1:29.078 lima qualche millesimo e si porta a 1.333 da Verstappen.

16.06 Ricciardo si porta in sesta posizione a 1.618 dalla vetta, manca la risposta di Norris ora.

16.05 Leclerc 28.454 migliora nel T1, quindi 35.982 si ripete nel T2, ma con un T3 non eccezionale non migliora.

16.04 A parità di gomma, ma manca ancora la risposta della Mercedes, la Red Bull sembra davvero imprendibile. Ferrari che rimane a oltre un secondo.

16.02 Ci prova Sainz, migliora nel T1 e T2 e si porta in quinta posizione a 1.371 da Verstappen.

16.01 Ocon migliora ancora e si porta in sesta posizione a 1.858 da Verstappen, Leclerc si rilancia migliora nel T1 e T2 (con gomma media) e chiude in 1.31.383 terzo a 1.118

16.00 Siamo a metà sessione, per il momento sembra di vedere un nuovo dominio Red Bull. Ma rimaniamo in attesa delle risposte di Mercedes e Ferrari…

15.59 Ottimo guizzo di Giovinazzi, che si porta in sesta piazza in 1:29.865 a 2.120, ma Vettel lo fa scivolare indietro, dato che il tedesco è terzo a 1.200.

15.58 Stroll migliora e si mette in quinta posizione in 1:29.716 a 1.971 da Verstappen.

15.57 La Ferrari prosegue con tempi alti, evidentemente Leclerc e Sainz sono impegnati ancora in mini long-run.

15.56 AGGIORNAMENTO TEMPI FP1

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:27.745 2

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.760 2

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+1.628 2

4 Lewis HAMILTON Mercedes+1.764 2

5 Esteban OCON Alpine+2.409 1

6 Sebastian VETTEL Aston Martin+2.484 3

7 Lance STROLL Aston Martin+2.822 3

8 Fernando ALONSO Alpine+2.929 1

9 Yuki TSUNODA AlphaTauri+3.013 2

10 Pierre GASLY AlphaTauri+3.057 2

11 Daniel RICCIARDO McLaren+3.067 2

12 Lando NORRIS McLaren+3.127 2

13 Charles LECLERC Ferrari+3.638 2

14 Carlos SAINZ Ferrari+3.696 2

15 George RUSSELL Williams+4.076 2

16 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+5.003 2

17 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+5.028 3

18 Nicholas LATIFI Williams+5.113 1

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+5.118 3

20 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+5.734 2

15.54 Di nuovo Verstappen! 28.092 nel T1 (nuovo record), quindi arriva al T2 in 35.582 di nuovo record, quindi taglia il traguardo con il tempo di 1:27.745!!!!!!!! Che tempo!!!!!!!! 760 millesimi a Perez, 1.628 a Bottas, 1.764 a Hamilton!

15.53 Perez si rilancia in 28.301 nel T1, quindi migliora anche il T2 in 35.939, arriva sul traguardo in 1:28.505 a 326 millesimi da Verstappen.

15.51 Max Verstappen si lancia con le medie, arriva al T1 con il nuovo record (28.172), quindi arriva al T2 in 35.765 (nuovo record) e chiude in 1:28.179 con 676 millesimi su Perez! La Red Bull scopre le proprie carte!

15.50 Sergio Perez monta la gomma media, piazza il record nel T2 in 35.985 e vola in vetta con un ottimo 1:28.855! 518 millesimi su Bottas e 654 su Hamilton.

15.49 I piloti stanno procedendo su mini long-run per andare a provare già la Qualifying Race di domani pomeriggio.

15.48 Di nuovo Valtteri Bottas! 1:29.373 con 317 millesimi di vantaggio su Hamilton. Nel frattempo da alcuni team radio si evince come il vento stia infastidendo i piloti.

15.47 Leclerc prosegue nel suo lavoro in 11a posizione a 1.693 dalla vetta in 1:31.383, alle sue spalle Sainz a 1.751.

15.46 AGGIORNAMENTO TEMPI FP1

1 44 L. Hamilton Mercedes 1’29″690 7 2 77 V. Bottas Mercedes +00″171 1’29″861 6 3 33 M. Verstappen Red Bull +00″584 1’30″274 5 4 11 S. Perez Red Bull +00″71 1’30″400 5 5 31 E. Ocon Alpine +00″763 1’30″453 7 6 5 S. Vettel Aston Martin +00″828 1’30″518 6 7 14 F. Alonso Alpine +00″984 1’30″674 8 8 22 Y. Tsunoda AlphaTauri +01″068 1’30″758 7 9 10 P. Gasly AlphaTauri +01″112 1’30″802 5 10 18 L. Stroll Aston Martin +01″479 1’31″169 4 11 63 G. Russell Williams +02″131 1’31″821 5 12 55 C. Sainz Ferrari +02″364 1’32″054 6 13 16 C. Leclerc Ferrari +02″78 1’32″470 7 14 4 L. Norris McLaren +03″041 1’32″731 7 15 9 N. Mazepin Haas +03″083 1’32″773 7 16 3 D. Ricciardo McLaren +03″169 1’32″859 8 17 47 M. Schumacher Haas +03″173 1’32″863 7 18 99 A. Giovinazz Alfa Romeo +04″239 1’33″929 8 19 6 N. Latifi Williams +04″394 1’34″084 6 20 7 K. Raikkonen Alfa Romeo +04″45 1’34″140 7

15.45 Valtteri Bottas scende, con le medie, a 1:29.861, ma Lewis Hamilton torna subito in prima posizione in 1:29.690 con 171 millesimi di vantaggio.

15.44 Come detto in precedenza ci troviamo di fronte a una FP1 importantissima, dato che le vetture saranno in regime di parto chiuso al termine della sessione e prima delle qualifiche.

15.43 Momento tranquillo ora. Dopo la sfuriata iniziale, i piloti stanno lavorando sulle proprie vetture, senza pensare troppo al cronometro.

15.42 Dopo una breve sosta ai box torna in azione Hamilton. Arriva al T1 con il tempo di 28.561 (suo migliore), quindi nel T2 fa segnare 40.376 e lascia perdere il tentativo.

15.41 Sergio Perez si mette in terza posizione a 352 millesimi da Hamilton, Leclerc si lancia di nuovo ma rimane 11° a 2.422 dalla vetta.

15.40 Alonso si porta in quinta posizione a 1.743, mentre Verstappen fa segnare il record nel T3 ma non migliora il suo crono precedente.

15.39 Leclerc 29.324 nel T1, 34.489 nel T2, trova traffico nel T3 e non migliora.

15.38 Bottas si mette in terza posizione a 718 millesimi da Hamilton, dopo un ottimo 28.457 nel T1.

15.37 Sainz 1:32.054 a 2.006 da Hamilton, Leclerc chiude un giro senza forzare, Schumacher decimo a 2.815.

15.36 Hamilton record nel T1, bene anche nel T2, chiude in 1:30.048 ed è primo per 226 millesimi

15.35 Ocon risponde in 1:31.963, Tsunoda 1:32.325 terzo

15.34 Partono i primi giri lanciati. Verstappen fa subito segnare T1 e T2 da record, Ricciardo 1:34.635, Sainz 1:35.241, Leclerc 1:33.530, Verstappen vola in 1:30.274

15.33 Boato per Hamilton che corre in casa. Inizia con le gomme medie il 7 volte campione del mondo!

15.32 Sainz inizia con le gomme hard, mentre alla spicciolata stanno entrando in scena tutti i piloti.

15.31 Subito tutti in pista per sfruttare al massimo i 60 minuti a disposizione. Le Ferrari rompono il ghiaccio assieme alle McLaren. Pubblico numerosissimo a Silverstrone. Oggi 90.000, sabato 110.000, domenica 140.000!

15.30 SEMAFORO VERDE!!!!!!!!!! SCATTA LA FP1 DEL GP DI GRAN BRETAGNA!!!!!!!!!

15.27 Pochi istanti e si inizierà a fare sul serio sul tracciato di Silverstone! Tutto pronto per la FP1!

15.24 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE PILOTI F1 2021

1 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA 182

2 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 150

3 Sergio Perez MEX RED BULL RACING HONDA 104

4 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 101

5 Valtteri Bottas FIN MERCEDES 92

6 Charles Leclerc MON FERRARI 62

7 Carlos Sainz ESP FERRARI 60

8 Daniel Ricciardo AUS MCLAREN MERCEDES 40

9 Pierre Gasly FRA ALPHATAURI HONDA 39

10 Sebastian Vettel GER ASTON MARTIN MERCEDES 30

11 Fernando Alonso ESP ALPINE RENAULT 20

12 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN MERCEDES 14

13 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 12

14 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI HONDA 9

15 Kimi Räikkönen FIN ALFA ROMEO RACING FERRARI 1

16 Antonio Giovinazzi ITA ALFA ROMEO RACING FERRARI 1

17 George Russell GBR WILLIAMS MERCEDES 0

18 Mick Schumacher GER HAAS FERRARI 0

19 Nikita Mazepin RAF HAAS FERRARI 0

20 Nicholas Latifi CAN WILLIAMS MERCEDES 0

15.21 Guardando alle pole position, si scopre come la graduatoria sia comandata ex aequo da Michael Schumacher e Lewis Hamilton, capace di ottenere 7 partenze al palo a testa. Il tedesco è partito davanti a tutti nel 1994, 1996, 1997, 2000, 2001, 2004 e 2005; il britannico invece lo ha fatto nel 2007, 2008, 2012, 2013, 2015, 2018 e 2020. Ciò significa che il trentaseienne inglese potrebbe scavalcare il teutonico e diventare il primo a toccare quota 8. Comprendendo Hamilton, sono quattro i piloti attualmente in attività ad aver già realizzato almeno una pole position a Budapest. A Lewis si aggiungono Sebastian Vettel (2010, 2011, 2017); Fernando Alonso (2003, 2009); Kimi Räikkönen (2006) e Max Verstappen (2019).

15.18 Il pilota più vincente del GP di Gran Bretagna in assoluto è Lewis Hamilton, capace di imporsi ben 8 volte (2007, 2009, 2012, 2013, 2016, 2018, 2019, 2020). Questo significa che il britannico ha un appuntamento con la storia, poiché potrebbe diventare il primo pilota di sempre a conquistare 9 diverse edizioni dello stesso Gran Premio. Sinora, la quota degli 8 successi nella medesima gara è stata raggiunta solo da Michael Schumacher in Francia e dallo stesso Hamilton anche in Canada e in Gran Bretagna.

15.15 Fernando Alonso ha detto la sua sulla qualifica sprint, riguardo alla qualifica sprint, lo spagnolo ha detto di ritenerla “…rischiosa, perché qualsiasi problema o incidente può avere ripercussioni sulla gara di domenica. Si dovrà cercare di ottenere la posizione migliore possibile, però al tempo stesso bisognerà capire quali rischi ognuno vorrà prendersi. Personalmente credo che la qualifica del venerdì sarà determinante, perché sabato non sarà semplice sorpassare. Secondo me la posizione del venerdì bene o male sarà la stessa del sabato, non cambierà granché”.

15.12 Secondo Carlos Sainz, invece, per la Ferrari sarà un fine settimana davvero complicato: “Sarà una gara tosta, saranno giorni intensi per capire come funzionerà l’auto su questa pista e la strategia da mettere in atto. Sono contento del format, perché quando hai 22-23 gare l’anno rischia di diventare tutto più monotono. Da un punto di vista interno, da pilota posso dire che per quanto riguarda la gara non cambierà molto”

15.09 Sebastian Vettel, a quanto pare, non aveva capito a pieno le nuove regole e lo si è visto ieri in conferenza stampa: “Ah quindi chi vince la gara sprint ottiene la pole position? Non lo sapevo. Penso che sia sbagliato. La pole position dovrebbe andare a chi è più veloce sul giro secco. Vedremo cosa succederà, perché se questo weekend sarà una tantum, allora dal punto di vista statistico non cambierà granché. Però, se si finiremo per avere 10 gare sprint l’anno prossimo, allora bisognerà fare una riflessione, perché diventerà davvero strano”.

15.06 Per la Mercedes, invece, si annuncia un fine settimana forse già decisivo. Rispondere in blocco (quindi anche con Valtteri Bottas) alla Red Bull, oppure iniziare davvero a pensare di dover alzare bandiera bianca. Serve un segnale forte “in casa”, laddove Hamilton ha riscritto i libri dei record

15.03 Max Verstappen nella conferenza stampa di ieri si è detto carico e concentrato in vista di questo GP. La RB16B sembra sposarsi alla perfezione con il tracciato di Silverstone con la potenza sul dritto e la capacità di volare in curva. Dopo aver vinto il GP del 70° Anniversario della F1 di 12 mesi fa, l’olandese vuole il bis per bloccare sul nascere il tentativo di risalita della Mercedes, che per l’occasione porta diverse novità.

15.00 Manca mezzora esatta al via della FP1. Sessanta minuti di grade importanza, con i piloti che cercheranno di capire l’assetto giusto per il prosieguo del weekend. Al momento sole pieno e 24° a Silverstone, condizioni perfette per i piloti.

14.57 Cosa dobbiamo attenderci dal fine settimana sul tracciato del Northamptonshire? Si annuncia il decimo capitolo della saga tra Max Verstappen e Lewis Hamilton. I due rivali sono di fronte ad un appuntamento di enorme importanza. Se, infatti, l’olandese vincerà ancora, sarà chiaro come il Mondiale prenderà davvero la direzione del portacolori della Red Bull.

14.54 Ricordiamo che la Qualifying Race di domani garantirà 3 punti al vincitore, 2 al secondo e 1 al terzo. Rimarranno immutati i 25 punti della gara e quello addizionale per il giro veloce

14.51 Il programma della tre-giorni inglese è rivoluzionato rispetto al solito. Oggi si inizierà con la FP1, sempre di un’ora, quindi alle ore 19.00 italiane toccherà alle qualifiche, invece di comporre la griglia di partenza del GP, comporranno quella della Sprint Race di domani alle ore 17.30

14.48 Si tratta di un weekend storico, dato che domani vedremo l’esordio della Qualifying Race, che andrà a comporre (con i suoi 100km, o 17 giri) la grigli di partenza della gara di domenica.

14.45 Buongiorno e benvenuti a Silverstone! Tra 45 minuti esatti prenderà il via l’attesissimo fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna, decima prova del Mondiale di Formula Uno 2021

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del primo giorno del weekend del GP di Gran Bretagna, tappa del Mondiale 2021 di F1. Sul circuito di Silverstone, a partire da oggi, si vedrà qualcosa di nuovo e di non certo trascurabile.

L’intero fine-settimana, infatti, è stato letteralmente rivoluzionato per l’introduzione/esperimento della Sprint Race, corsa di 100 km che domani andrà a delineare la griglia di partenza del GP classico della domenica. Quest’oggi, per questo cambiamento, saranno previste le prove libere 1 di 60 minuti e poi nel tardo pomeriggio le qualifiche della citata Sprint Race: un time-attack con l’impostazione tradizionale di Q1, Q2 e Q3 in cui piloti dovranno spingere al massimo per ottenere un buon riscontro per la prova di domani.

Sabato, dunque, a precedere la Sprint Race ci sarà la FP2, utile per i team soprattutto per testare le monoposto in tutte le condizioni e verificarne il funzionamento. All’atto pratico la gara di 100 km attribuirà punti solo ai primi tre classificati e ci darà, come detto, la classifica per la corsa domenicale.

Sarà da capire come il tutto andrà ad alterare gli equilibri. Si può pensare che ci sarà sempre un confronto molto serrato tra la Mercedes e la Red Bull, con l’olandese Max Verstappen che si presenta forte di un vantaggio di 32 punti sul rivale Lewis Hamilton. Nello stesso tempo la Ferrari dovrà probabilmente correre in difesa su di un tracciato che stressa molto le gomme anteriore, tra gli aspetti critici della SF21.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del primo giorno del weekend del GP di Gran Bretagna, tappa del Mondiale 2021 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia con la FP1 alle ore 15.30, mentre le qualifiche della Sprint Race sono previste alle ore 19.00 italiane. Buon divertimento!

FOTOCATTAGNI