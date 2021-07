LIVE Errani/Paolini-Kichenok/Kichenok, Olimpiadi Tennis in DIRETTA: le azzurre a caccia dei quarti di finale in doppio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Sara Errani e Jasmine Paolini contro Lyudmila e Nadia Kichenok, sfida valida per gli ottavi di finale del torneo doppio femminile dei Giochi Olimpici di Tokyo! Giornata speciale per i colori azzurri nel mondo del tennis: chi vince quest’oggi vola ai quarti di finale contro una coppia tra le olandesi Kiki Bertens/Demi Schuurs e le russe Veronika Kudermetova/ Elina Vesnina.

Sara Errani e Jasmine Paolini tornano in campo dopo le eliminazioni deludenti in singolare. La tennista emiliana è stata spazzata via dalla russa Anastasija Sergeevna Pavljučenkova per 6-0 6-1. La classe 1996 invece ha lottato ma nulla ha potuto contro la più quotata e candidata ad una medaglia Petra Kvitova che ha vinto 6-4 6-3 al debutto in Giappone. Le due azzurre hanno battuto le americane Riske e Melichar al primo turno per 6-3 5-7 10-2 all’esordio.

Lyudmila e Nadia Kichenok cercano di raggiungere i quarti di finale alle Olimpiadi da aggiungere a un palmares niente male considerando la vittoria del WTA Elite Trophy nel 2018 e i due quarti nei Major di Lyudmila. Le ucraine hanno battuto le indiane Mirza e Raina per 0-6 7-6(0) 10-8 al debutto e proveranno a dare continuità nel torneo di doppio. Le due giocatrici non sono nel tabellone in singolare.

Il match è in programma come prima partita giornaliera alle ore 14.00 locali, o meglio le 07.00 italiane, sul Campo 14 dell' Ariake Tennis Park.

