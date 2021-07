LIVE Djokovic-Shapovalov 7-6 1-2, Wimbledon 2021 in DIRETTA: avvio di secondo set molto equilibrato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

0-15 Riposta profondissima di Shapovalov, la replica di Djokovic è corta e il candese piazza il vincente col dritto.

2-1 Shapovalov tiene bene il game.

40-0 Il rimbalzo inganna Djokovic che stecca il dritto.

30-0 Prima vincente del canadese.

15-0 Dritto preciso e potente di Shapovalov in uscita dal servizio.

1-1. Shapovalov si ferma chiamando il falco ma la palla ha toccato la riga.

40-30 Errore in uscita di Djokovic.

40-15 Shapovalov comanda col rovescio ma a forza di tirare alla ricerca del vincente il canadese sbaglia.

30-15 Risposta profonda e al centro di Shapovalov, il rimbalzo inganna Djokovic.

30-0 Lunga la risposta di Shapovalov.

15-0 Servizio e dritto in avanzamento inarrestabile di Djokovic.

1-0 Shapovalov. Primo game comodo e rapido per il canadese.

40-0 Prima al centro vincente di Shapovalov.

30-0 Servizio, dritto a incrociare e chiusura con un tocco al volo dal basso molto spettacolare del canadese.

15-0 Ace di Shapovalov.

INIZIA IL SECONDO SET. Al servizio Shapovalov.

7-6 Djokovic porta a casa il primo set sfruttando un calo di Shapovalov che proprio nel momento decisivo è diventato troppo fallos.

7-3 Djokovic. Doppio fallo di Shapovalov.

6-3 Djokovic si assicura tre set point con una spettacolare volée alta.

5-3 Affossa in rete il rovescio di Djokovic.

5-2 Djokovic gioca uno slice e sale velocemente a rete, il passante di rovescio di Shapovalov finisce in corridoio.

4-2 Il serbo gira avanti grazie a un errore col dritto in uscita dal servizio del canadese.

3-2 Doppio fallo di Djokovic. Ristabilita la situazione mini break.

3-1 Questa volta la smorzata di Nole è vincente.

2-1 Sbaglia una volta Shapovalov questa volta perde la misura del rovescio. Secondo mini break per il serbo.

1-1 Djokovic recupera su un colpo incredibile ma la smorzata di Shapovalov muore in rete.

0-1 Smorzata lunga di Djokovic, il canadese trova una bella volée, subito mini break.

6-6 Il primo set sarà deciso al tie-break.

40-0 Buona prima e chiusu con una volée comoda.

30-0 Scambio molto duro ma alla fine Shapovalov trova un rovescio lungolinea che prende in contropiede l’avversario. Un colpo meraviglioso!!!!!!

15-0 Buona prima del canadese.

6-5 Djokovic. Il serbo ribalta la situazione.

40-15 Servizio e dritto vincente del serbo.

30-15 Serve and volley spettacolare di Djokovic.

15-15 Rovescio in rete in palleggio del serbo. Un errore alquanto inusuale di Djokovic.

15-0 Servizio vincente del serbo.

5-5 BREAK DJOKOVIC! Troppi errori non forzati del canadese che cede sul più bello.

40-A Profondo il dritto di Djokovic, Shapovalov esagera col rovescio lungolinea e sbaglia.

40-40 Servizio e schiaffo al volo di Shapovalov per annullare la palla break.

30-40 INCREDIBILE ERRORE DI SHAPOVALOV!!!!!!!!!!!!!! Il canadese trova un rovescio a incrociare sul quale Nole ci arriva con la punta della racchetta ma al momento di chiudere Shapovalov a campo aperto sbaglia in maniera incredibile!

30-30 Ace di Shapovalov nel momento più delicato del set.

15-30 Servizio vincente di Shapovalov.

0-30 Fantastico Djokovic che prima risponde al servizio incredibile del canadese e poi trova con un colpo, leggermente deviato dal nastro, un gran punto.

0-15 Djokovic con lo slice manda fuori giri il canadese.

5-4 Shapovalov. Djokovic fatica ma rimane in scia.

A-40 Djokovic si salva col servizio.

40-40 Shapovalov comanda lo scambio col dritto in attesa dell’errore di Djokovic che arriva.

40-30 Profondo il dritto del canadese, il rovescio del serbo è un po’ lungo.

40-15 Bravissimo Shapovalov che col dritto manda in confusione Djokovic.

40-0 Scappa via il dritto del canadese da fondo campo.

30-0 Servizio vincente a uscire di Djokovic.

15-0 Prima al centro che non lascia scampo al canadese.

5-3 Shapovalov. Terzo game tenuto a 0 dal canadese dal servizio.

40-0 Servizio e dritto favoloso del canadese.

30-0 Serve and volley da manuale del canadese.

15-0 Ancora prima vincente di Shapovalov che sin qui ha servito alla grande.

4-3 Shapovalov. Djokovic tiene con qualche apprensione il servizio.

40-30 Profonda e al centro la risposta di Shapovalov sul servizio di Djokovic che a sua volta spara in corridoio il rovescio.

40-15 Ace di Djokovic!

30-15 Djokovic trova la giusta profondità, Shapovalov non riesce a rispondere.

15-15 Buona prima del serbo.

0-15 Meraviglioso rovescio lungolinea in risposta di Shapovalov.

4-2 Shapovalov. Il canadese tiene a 0 anche questo game.

40-0 Profondo il dritto di Shapovalov che prende la rete, in corridoio il passante di Djokovic.

30-0 Servizio al corpo vincente del canadese.

15-0 Prima esterna vincente di Shapovalov.

3-2 Shapovalov. Djokovic chiude con un serve and volley perfetto.

40-15 Djokovic sbaglia di poco il suo rovescio a incrociare.

40-0 Prima che non lascia scampo a Shapovalov.

30-0 Servizio vincente di Djokovic.

15-0 Seconda profonda che confonde Shapovalov che tira in rete la risposta.

3-1 Shapovalov. Bene il canadese in questo game

40-0 Inside out favoloso di Shapovalov che inchioda il serbo.

30-0 Ancora prima al corpo vincente del canadese.

15-0 Servizio vincente di Shapovalov.

2-1 BREAK SHAPOVALOV!!!!!!!! Punto fantastico del canadese che spinge a più non posso col rovescio e alla fine chiude col colpo a incrociare!!!!!

40-A Doppio fallo di Djokovic. Terza palla break per Shapovalov.

40-40 Bravo Djokovic a chiudere col rovescio a incrociare in avanzamento, il recupero di Shapovalov finisce sul paletto esterno di sostegno.

30-40 Si spegne in rete il rovescio lungolinea di Shapovalov. Annullata la prima palla break.

15-40 Bravissimo Shapovalov, prima dritto lungolinea e sull’incredibile recupero del serbo arriva il dritto vincente in avanzamento. Due palle break per il canadese.

15-30 Slice di Shapovalov che manda fuori giri il dritto di Djokovic.

15-15 Dritto dal centro all’incrocio delle righe del serbo, la difesa di Shapovalov è out.

0-15 Doppio fallo di Djokovic.

1-1. Con un po’ di fatica ma anche Shapovalov tiene il game.

40-30 Servizio al centro vincente del canadese!

30-30 Ace Shapovalov!

15-30 Risposta corta di Djokovic ma Shapovalov sbaglia clamorosamente il dritto.

15-15 Servizio, dritto e volée. Schema perfetto.

0-15 Smorzata di Shapovalov, Djokovic compie una gran recupero e con una bella volée beffa il canadese, ingannato anche da un rimbalzo molto strano.

1-0 Djokovic. Game rapidissimo, rompe il ghiaccio benissimo il campione serbo.

40-0 Servizio al corpo vincente di Djokovic.

30-0 Ace di Nole!

15-0 Subito servizio esterno e dritto vincente di Djokovic.

CI SIAMO: INIZIA IL MATCH. Al servizio Djokovic.

17.39 I due giocatori sono in campo per il riscaldamento.

17.36 Più complicato il cammino di Shapovalov, che è arrivato al quinto set con Kohlschreiber e con Khachanov nei quarti di finale. Per lui è il miglior risultato in un Major e non vorrà inchinarsi di fronte al numero 1 al mondo.

17.32 Novak ha tutto il peso della partita sulle spalle per il grande obiettivo che sta cercando di ottenere. Finora però il vincitore di 19 prove dello Slam non ha tremato un minimo, non ha ancora perso un set.

17.29 Chi vincerà questa partita sfiderà Matteo Berrettini in finale. È la realtà, Matteo è in finale di Wimbledon e potrebbe incontrare il numero 1 al mondo, che è alla caccia del Grande Slam.

17.25 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Novak Djokovic e Denis Shapovalov, semifinale di Wimbledon 2021, terzo Slam della stagione.

Il campione serbo era il grande favorito della vigilia e sin qui non ha tradito le aspettative. Nel suo viaggio sull’erba londinese ha concesso un solo set nel match d’esordio contro Jack Draper salvo vincere le restanti quattro partite lasciando le briciole agli avversari. Il numero 1 del mondo sarà l’uomo da battere oggi e anche in caso di eventuale finale.

Il canadese, da par suo, è reduce da una lunga battaglia sportiva ai quarti contro Karen Khachanov. Una sfida questa che potrebbe lasciare qualche strascico anche nella sfida odierna. Il numero 10 del seeding avrà bisogno di una vera e propria impresa sportiva per cercare di ribaltare un pronostico che lo vede partire nettamente sfavorito.

I pronostico parlano chiaro nelle sette sfide che hanno anticipato quella odierna Djokovic ha trionfato per ben sei volte. L’unico successo di Shapovalov, però, è arrivato proprio sull’erba nel 2018. Sarà di sicuro un match spettacolare e ricco di emozioni.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Novak Djokovic-Denis Shapovalov semifinale di Wimbledon 2021, terzo slam della stagione. La partita è stata programmata come seconda sul Courte Centre al termine della sfida tra Berrettini-Hurkacz che prenderà il via alle 14.30. Buon divertimento e buon tennis a tutti!

