LIVE Atletica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Tamberi supera al primo tentativo anche i 2.25, Abdelwahed e Ala Zoghlami in finale nei 3000 siepi!

3.36 Goule vince la batteria con 1’59″83, seconda Yarigo (Benin) con 2’00″11, terza la norvegese Hynne che si qualifica alle semifinali con un 2’00″76.

3.34 La giamaicana Goule è avanti nella seconda batteria degli 800 metri con un 59″9 al passaggio dei 400.

3.31 Inizia la seconda batteria degli 800 metri donne, il polacco Piotr Malachowski (due argenti olimpici) fa 62.68 al terzo tentativo nel lancio del disco che non basta ancora per la qualificazione.

3.30 Elena Bellò entrerà in scena nell’ultima batteria prevista alle 4.05.

3.28 La francese Lamote vince la prima batteria in 2’01″92, seconda l’ugandese Nanyondo in 2’02″02, terza la svizzera Hoffman in 2’02″05, queste dunque le prime tre qualificate di diritto alla semifinale.

3.26 Si qualificheranno alle semifinali le prime tre di ogni batteria più i 6 migliori tempi.

3.23 Stanno per iniziare le batterie degli 800 metri femminili in cui l’Italia sarà rappresentata da Elena Bellò.

3.20 Due azzurri su tre passano dunque alla finale dei 3000 siepi, Ahmed Abdelwahed chiude terzo nella propria batteria mentre Ala Zoghlami accede attraverso i ripescaggi, dai quali resta invece fuori Osama Zoghlami, che paga il quarto posto nella batteria più lenta delle tre.

3.19 GIMBOOOOOO!!!! 2.25 al primo tentativo, il marchigiano passa l’asticella con un bel margine ed esulta.

3.18 Ora Gianmarco Tamberi al primo tentativo ai 2.25.

3.16 L’australiano Denny si issa al terzo posto nel gruppo A delle qualificazioni del lancio del disco con un 65.13.

3.13 Vince la batteria il marocchino El Bakkali con 8’19″00, secondo il finlandese Raitanen a 8’19’17”, terzo il francese Phelut con 8’19″36, Osama Zoghlami chiude quarto con 8’19″51 e purtroppo non basterà per il ripescaggio.

3.12 Inizia l’ultimo giro con l’azzurro che prende la testa del gruppo, batteria lenta rispetto alle prime due, c’è il rischio di avere pochi ripescati.

3.11 Due giri alla fine con Zoghlami che si mantiene nelle prime posizioni, sarà un arrivo in volata per la qualificazione diretta.

3.09 Osama Zoghlami si porta in testa al gruppo al passaggio dei 1000 metri, 2’52″7.

3.06 Nel gruppo A delle qualificazioni di lancio del disco secondo il lituano Gudzius con 65.94, terzo lo statunitense Mattis con 63.74.

3.03 Sta per iniziare la terza e ultima batteria dei 3000 siepi dove sarà presente l’azzurro Osama Zoghlami.

3.00 Secondo errore a 2.21 per Lorenzo Sottile nelle qualificazioni di salto in alto.

2.58 Nel lancio del disco lo svedese Stahl si qualifica in finale con un 66.12, superando dunque la norma fissata di 66.

2.57 TERZOOO!!! Ahmed Abdelwahed si prende la qualificazione diretta chiudendo in 8’12″71, vince la batteria il kenyano Kiwibot in 8’12″25, secondo l’etiope Wale, 8’12″55.

2.56 L’azzurro attacca e va a prendersi la terza posizione.

2.55 Si riporta sotto Abdelwahed quando suona la campana dell’ultimo giro.

2.52 Ai 2000 metri comanda l’eritreo Haileselassie con 5’23″4, poi Kiwibot (Kenya) e Keter (USA), Abelwahed sesto a ridosso del gruppo dei primi con 5’33″3.

2.50 Al passaggio dei 1000 comanda il britannico Sheddon con 2’45″5, Abelwahed nel gruppo dei primi con 2’45″9.

2.48 Gianmarco Tamberi supera al primo tentativo anche i 2.21!

2.47 Inizia la seconda batteria dei 3000 siepi che vedrà impegnato l’azzurro Ahmed Abdelwahed.

2.45 Inizia il gruppo A della qualificazione del lancio del disco. L’azzurro Giovanni Faloci sarà impegnato nel gruppo B che partirà alle 3.20.

2.44 Intanto nel salto in alto errore per Stefano Sottile nei 2.21.

2.42 Il classe 1994 inoltre è stato molto lucido a schivare la caduta del marocchino Tindouft nell’ultimo giro.

2.40 Vince Girma (Etiopia) con 8’09″83, secondo Miura 8’09″92, terzo Kigen (Kenya) 8’10″80, l’azzurro Zoghlami chiude quarto con 8’14″6 migliorando di oltre tre secondi il suo personale e si giocherà la qualificazione ai ripescaggi, che saranno sei.

2.39 Ultimo giro, si stacca leggermente Zoghlami che ora è in quinta posizione, davanti Girma, Miura e Kigen.

2.36 Ai 2000 metri ancora Girma a fare l’andatura 5’30″5, seguito da Kigen (Kenya) e il francese Bedrani. Zoghlami settimo con 5’31″5 all’interno del gruppo dei primi.

2.34 Al passaggio dei 1000 metri comanda l’etiope Lamecha Girma, 2’42″6.

2.33 Ritiro per John Koech (Bahrain).

2.30 Inizia la batteria con l’azzurro Ala Zoghlami. A seguire anche Ahmed Abdelwahed e Osama Zoghlami che scenderanno in pista rispettivamente alle 2.47 e 3.04.

2.28 Sta per iniziare la prima batteria dei 3000 siepi uomini, per qualificarsi sarà necessario chiudere tra i primi tre o entrare nei sei tempi di ripescaggio.

2.25 Gianmarco Tamberi supera la prima misura dei 2.17!

2.23 Alle 2.30 inizieranno la prima batteria dei 3000 siepi con protagonista l’azzurro Ala Zoghlami.

2.20 Stefano Sottile supera nettamente la prima misura dei 2.17.

2.18 Ci si qualificherà in finale con il superamento della norma fissata a 2.30 oppure entrando tra i migliori 12.

2.17 Inizieranno ora le qualificazioni del salto in alto maschile, con protagonisti gli azzurri Gianmarco Tamberi e Stefano Sottile che saranno impegnati rispettivamente nei gruppi A e B.

2.14 Vince Lloyd (Antigua e Barbuda) con 11.55, seconda Simwaka (Malawi), terza e ultima qualificata Tehupeyori (Indonesia) con 11.89.

2.11 Scicluna (Malta), Ba (Mauritania), Conte (Guinea), Barakat (Palestina), Simwaka (Malawi), Stanley (Tuvalu), Tehupeyori (Indonesia), Al Alawi (Oman) e Lloyd (Antigua e Barbuda).

2.10 Ora in programma il terzo e ultimo turno preliminare dei 100 metri femminili.

2.08 Vince Farzaneh (Iran) con 11.76, si qualificano alle batterie anche Nabila Alias (Malesia) con 11.77 e Alshammari (Kuwait) con 11.82.

2.05 In pista Aldabbagh (Arabia Saudita), Chaudary (Nepal), Farzaneh (Iran), Alshammari (Kuwait), Tugade-Watson (Guam), Hsieh (Taipei), Afriat (Principato di Monaco), Nabila (Malesia), Aphay (Laos).

2.02 Ora la seconda batteria di turno preliminare.

2.01 Vince Ngoye Akamabi (Congo) con 11.47, seconda Barrie (Sierra Leone) con 11.53, terza Clarke (Saint Kittis and Nevis) con 11.67.

1.59 Inizia la giornata dell’atletica all’Olympic Stadium!

1.55 Queste le atlete in pista nel primo round: Aboud (Libia), Al Manwari (Qatar), Nchama (Guinea Equatoriale), Elna (Comore), Clarke (Saint Kittis and Nevis), Ngoye Akamabi (Congo), Yousofi (Afghanistan), Barrie (Sierra Leone), Dante (Mali).

1.51 Le prime gare saranno quelle dei round preliminari dei 100 metri femminili, che inizieranno a partire dalle ore 2.00.

1.48 Al pari di Tamberi nelle qualificazioni del salto in alto sarà impegnato anche Stefano Sottile, che sarà di scena sempre a partire dalle 2.15 nel gruppo B.

1.45 Tamberi non ha brillato nelle ultime uscite prima della partenza per Tokyo, nell’ordine 2.24 a Leverkusen il 27 giugno, 2.30 a Szekesfehervar il 6 luglio e 2.21 a Montecarlo il 9 luglio nella tappa di Diamond League. Il 29enne di Civitanova Marche dovrà quindi cercare di esprimersi su altri livelli per raggiungere la finale.

1.42 Il livello del salto in alto a questi giochi sarà altissimo, ci sono almeno cinque atleti in prima fila: i russi Ivanyuk e Akimenko, il bielorusso Nedasekau, il qatarino Barshim e lo statunitense Harrison.

1.38 Obiettivo finale per Gianmarco Tamberi, il classe 1992 marchigiano dovrà superare la norma fissata di 2.30 oppure classificarsi tra i primi dodici per non concludere troppo presto la sua esperienza giapponese.

1.35 Saranno 17 gli azzurri impegnati in gara oggi, 10 in questa prima sessione, Gianmarco Tamberi e Stefano Sottile nel salto in alto, Ala Zoghlami, Ahmed Abdelwahed e Osama Zoghlami nei 3000 siepi, Alessandro Sibilio nei 400 metri ostacoli, Anna Bongiorni e Vittoria Fontana nei 100 metri, Giovanni Faloci nel lancio del disco ed Elena Bellò negli 800 metri.

1.32 La prima sessione si aprirà alle ore 2 italiane, le 9 locali, per poi chiudersi intorno alle 6. Si ripartirà poi alle 12. Queste le gare in programma in questa mattinata all’Olympic Stadium di Tokyo: turno preliminare 100 metri donne (2.00), qualificazioni salto in alto (2.15), batterie 3000 siepi (2.30), qualificazioni lancio del disco (2.45), batterie 800 metri donne (3.25), batterie 400 metri ostacoli uomini (4.25), batterie 100 metri donne (5.15).

1.28 Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima giornata dell’atletica leggera alle Olimpiadi di Tokyo.

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale della prima giornata dell’atletica leggera alle Olimpiadi di Tokyo. La Regina dei Giochi esordisce in Giappone con le prime batterie e qualificazioni nella prima sessione, a seguire invece si assegnerà il primo titolo ossia quello dei 10000 metri maschili, saranno 17 gli azzurri in gara oggi.

Si partirà con la prima sessione della giornata dalle 2 alle 6 italiane circa (le 9 e 13 locali) con le batterie dei 100 metri femminili, le qualificazioni del salto in alto maschile, le qualificazioni del lancio del disco maschile, le batterie dei 3000 siepi maschili poi batterie di 800 femminili e 400 ostacoli maschili. Attesa per Gianmarco Tamberi che cercherà la qualificazione nel salto in alto insieme al compagno Stefano Sottile, servirà la norma dei 2.30 oppure finire tra i migliori dodici. Ci saranno poi Anna Bongiorni e Vittoria Fontana nelle batterie dei 100 femminili, Giovanni Faloci nel lancio del disco, Ala Zoghlami, Ahmed Abdelwahed e Osama Zoghlami nelle batterie dei 3000 siepi, Elena Bellò negli 800 femminili e Alessandro Sibilio nei 400 ostacoli maschili.

Nel pomeriggio (12-14 italiane, 19-21 giapponesi) previste invece nell’ordine batterie dei 5000 metri femminili con Nadia Battocletti, qualificazioni del salto triplo femminile dove sarà in scena Dariya Derkach, batterie della 4×400 mista composta da Edoardo Scotti, Alice Mangione, Rebecca Borga e Vladimir Aceti e infine la finale diretta dei 10000 metri maschili che assegnerà le prime medaglie, e nella quale Yeman Crippa cercherà di comportarsi nel miglior modo possibile.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale della prima giornata di gare dell’atletica leggera alle Olimpiadi di Tokyo. Si partirà dalle ore 2 italiane, le 9 locali, all’Olimpyc Stadium di Tokyo, buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale.

