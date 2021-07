DIRETTA F1, GP Gran Bretagna LIVE: risultati e classifica FP2 in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Gran Bretagna. Sulla pista di Silverstone il weekend prosegue all’insegna della novità e il secondo turno di libere sarà utile ai team per mettere insieme i dati e trovare una sintesi importante per la Sprint Race e ancor più sulla gara di domenica.

Sarà il giorno del nuovo format: una corsa da 17 giri (100 km) nei quali verranno assegnati punti mondiali ai primi tre classificati (3-2-1) e che definirà la griglia di partenza della gara domenicale. Le qualifiche di ieri sono state dunque in funzione di questo nuovo format e sarà quindi Lewis Hamilton a partire davanti a tutti, con l’olandese Max Verstappen pronto a inseguirlo. Il confronto per il titolo, quindi, si ripete anche in questa sede e la FP2 sarà utile per dare indicazioni su cosa lavorare per essere al 100%.

Aspettative importanti anche per Charles Leclerc e la Ferrari che partirà in griglia della Sprint Race in quarta posizione. Una chance per il monegasco che spera di essere accompagnato da una buona prestazione della sua SF21 che sulla durata, solitamente, ha fatto fatica. In questo senso sarà fondamentale il turno di libere per verificare la consistenza del passo gara. Servirà invece una rimonta a Carlos Sainz che dalla nona casella non è riuscito a sfruttare a pieno le potenzialità della macchina.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Gran Bretagna: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 13.00 con la FP2, mentre la Sprint Race è in programma alle ore 17.30. Buon divertimento!

Foto: Xavi Bonilla – LPS