DIRETTA F1, GP Austria 2021 LIVE: Verstappen riferimento atteso in FP2, Leclerc e Sainz vogliono stupire

14.24: La FP1 si è tenuta sotto cielo coperto e minaccioso, ma su pista asciutta, fatto che ha permesso a tutti di testare le gomme prototipo, ovvero quelle con una costruzione più rigida al posteriore, che potrebbero essere introdotte già a Silverstone.

14.21: Si inizierà a fare sul serio a partire dalle ore 15.00, per avere un quadro più chiaro dei reali valori in pista. Come consuetudine, il secondo turno di prove libere vedrà i protagonisti dividersi tra time attack e simulazione di passo gara.

14.18: Dopo la FP1 disputata questa mattina, i piloti tornano in azione sul tracciato del Red Bull Ring, per completare la prima giornata di lavoro del secondo capito della doppietta sul tracciato di Spielberg.

14.15: Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021.

Come arriviamo a questa FP2? Per quanto visto questa mattina Max Verstappen rimane il grande favorito per il secondo weekend austriaco, ma la Ferrari ha mosso passi in avanti importanti, specialmente a livello di simulazione di passo gara.

La seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria scatterà alle ore 15.00 e garantirà ai protagonisti del Mondiale di F1 un’ora di lavoro sulla pista del Red Bull Ring. OA Sport, come sempre, vi presenterà la DIRETTA LIVE scritta della FP2, per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo della F1.

