LIVE F1, Qualifiche GP Austria 2021 in DIRETTA: griglia di partenza in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

ORARIO QUALIFICHE IN CHIARO SU TV8

14.18 Di seguito la classifica delle prove libere 3 di questa mattina:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:04.591 4

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.538 6

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.686 7

4 Pierre GASLY AlphaTauri+0.689 5

5 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.754 4

6 Carlos SAINZ Ferrari+0.756 8

7 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.805 5

8 Fernando ALONSO Alpine+0.843 4

9 Charles LECLERC Ferrari+0.893 8

10 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.951 5

11 Lance STROLL Aston Martin+0.955 4

12 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.970 4

13 Esteban OCON Alpine+1.083 4

14 George RUSSELL Williams+1.103 10

15 Lando NORRIS McLaren+1.109 5

16 Daniel RICCIARDO McLaren+1.134 5

17 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.156 5

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.487 4

19 Nicholas LATIFI Williams+1.514 7

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+1.698 4

14.15 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle qualifiche del GP d’Austria di F1.

Cronaca FP1 – Cronaca FP2 – Presentazione qualifiche – Programma odierno in tv e streaming

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche valide per il Gran Premio d’Austria 2021, nono round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Conto alla rovescia ormai agli sgoccioli al Red Bull di Spielberg in vista di una sessione molto attesa per l’ennesimo confronto diretto sul giro secco tra Max Verstappen e le Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas.

“Mad Max” si presenta come favorito principale per la pole position, ma servirà una prestazione impeccabile per avere la meglio in Q3 sulle Frecce Nere guidate dal rivale britannico Hamilton e dal finlandese Bottas. Apertissima la battaglia per la quarta posizione ed in generale per un posto nelle prime tre file in griglia, con molti candidati tra cui Sergio Perez (sulla seconda Red Bull) e le Ferrari di Leclerc e Sainz.

La scuderia di Maranello vuole fare un netto passo avanti rispetto alle qualifiche di sette giorni fa e mette nel mirino la top6 con entrambi i piloti, anche se la concorrenza si profila agguerrita specialmente sul giro secco con tante macchine (McLaren, Alpine, AlphaTauri e Aston Martin su tutte) racchiuse in pochi decimi tra Q2 e Q3.

Appuntamento fissato alle ore 15 italiane per l’inizio delle qualifiche del Gran Premio d’Austria 2021, nono appuntamento stagionale del Mondiale di Formula 1 e secondo atto del double-header di Spielberg. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un minuto della battaglia per la nona pole dell’anno: buon divertimento!

FOTOCATTAGNI