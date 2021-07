DIRETTA F1, GP Austria 2021 LIVE: Hamilton e Bottas veloci FP2, Verstappen 3°. Ferrari indietro per la pioggia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

CRONACA PROVE LIBERE 2

CLASSIFICA TEMPI PROVE LIBERE 2

LEWIS HAMILTON: “LA MACCHINA ANDAVA BENE, MA DOMANI RED BULL NUOVAMENTE IN VANTAGGIO”

16.11: Prestazione della Ferrari, quindi, tutta da interpretare per quanto detto sull’arrivo della pioggia nel corso della FP2. Vedremo quali dati i due piloti, Charles Leclerc e Sainz, siano riusciti a incamerare gli alfieri del Cavallino Rampante.

16.09: Mercedes che quindi ha risposto dal punto di vista della prestazione pura. Sul passo gara altrettanto convincente, ma attenzione a Verstappen che ha palesato una grande costanza.

16.07: Simulazione del time-attack, per questo, mancato per le Ferrari che si augurano di non avere intoppi in vista delle qualifiche di domani e ovviamente della corsa domenicale.

16.05: La Rossa così indietro visto che l’arrivo di qualche goccia di pioggia ha un po’ danneggiato i giri dei due ferraristi, che però hanno fatto vedere un buon passo gara con le gomme medie.

16.03: La Mercedes ha risposto alle prestazioni di Max Verstappen. Lewis Hamilton comanda con il crono di 1’04″523 a precedere di 0″189 Bottas e di 0″217 Verstappen. Indietro le Ferrari Charles Leclerc e di Carlos Sainz, rispettivamente 16° e 13°.

16.01: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:04.523 8

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.189 5

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.217 5

4 Lance STROLL Aston Martin+0.616 4

5 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.745 4

6 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.833 4

7 Pierre GASLY AlphaTauri+0.856 4

8 Fernando ALONSO Alpine+0.870 5

9 Lando NORRIS McLaren+0.943 5

10 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.988 4

11 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.993 4

12 Esteban OCON Alpine+1.004 5

13 Carlos SAINZ Ferrari+1.097 6

14 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.101 4

15 Daniel RICCIARDO McLaren+1.175 5

16 Charles LECLERC Ferrari+1.185 6

17 George RUSSELL Williams+1.296 4

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.388 4

19 Nicholas LATIFI Williams+1.491 5

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+1.650 4

16.00: BANDIERA A SCACCHI!!!

15.59: 1’09″6 splendido per Leclerc con il traffico (gomme medie).

15.57: 1’09″5 per Leclerc che con le medie che continua ad andare su un ottimo passo. 1’09″6 su gomme Proto per Sainz che sarebbe una morbida.

15.55: Leclerc gira sul piede di 1’09″7 con le medie, che sembra avere un buon passo gara.

15.53: Verstappen va un grande ritmo: 1’09″2 ora con le gomme medie, Leclerc con gomme medie in 1’09″8.

15.51: Verstappen gira sul passo dell’1’09″7, mentre Hamilton finisce nella ghiaia in curva-4, probabilmente per il ritorno della pioggia. L’inglese ha bloccato l’anteriore sinistra e poi destra, andando lungo.

15.49: Ora non piove più e le monoposto girano, simulando il passo gara.

15.47: Di seguito l’ordine dei tempi che, salvo sorprese, rimarrà tale per l’arrivo di qualche goccia di pioggia:

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:04.523 7

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.189 5

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.217 5

4 Lance STROLL Aston Martin+0.616 3

5 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.745 3

6 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.833 3

7 Pierre GASLY AlphaTauri+0.856 3

8 Fernando ALONSO Alpine+0.870 3

9 Lando NORRIS McLaren+0.943 4

10 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.988 3

11 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.993 4

12 Esteban OCON Alpine+1.004 4

13 Carlos SAINZ Ferrari+1.097 4

14 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.101 3

15 Daniel RICCIARDO McLaren+1.175 3

16 Charles LECLERC Ferrari+1.185 4

17 George RUSSELL Williams+1.296 3

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.388 3

19 Nicholas LATIFI Williams+1.491 4

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+1.650 3

15.45: “Domenica potrebbe arrivare la pioggia a scombinare i piani“, ha aggiunto Isola.

15.42: “Tra Media e Soft ci sono sette decimi di differenza” dice Mario Isola (responsabile Pirelli) ai microfoni di Sky Sport, che quindi mette in predicato la possibilità di passare il Q2 con la mescola gialla.

15.40: L’arrivo della pioggia, chiaramente, sta condizionando lo sviluppo della seconda sessione con Leclerc che si rilancia ma non riesce a migliorare il suo crono.

15.38: Di seguito l’ordine dei tempi:

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:04.523 6

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.189 4

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.217 3

4 Lance STROLL Aston Martin+0.616 3

5 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.745 3

6 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.833 3

7 Pierre GASLY AlphaTauri+0.856 3

8 Fernando ALONSO Alpine+0.870 3

9 Lando NORRIS McLaren+0.943 3

10 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.988 3

11 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.993 4

12 Esteban OCON Alpine+1.004 4

13 Carlos SAINZ Ferrari+1.097 4

14 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.101 3

15 Daniel RICCIARDO McLaren+1.175 3

16 Charles LECLERC Ferrari+1.185 4

17 George RUSSELL Williams+1.296 3

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.388 3

19 Nicholas LATIFI Williams+1.491 4

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+1.650 2

15.36: Leclerc e Sainz poco fortunati che nel giro buono non hanno trovato le migliori condizioni per l’arrivo di qualche goccia di pioggia: Sainz 13° a 1″097 e Leclerc 16° a 1″185.

15.33. Sta piovendo leggermente a Spielberg e le due Ferrari sono nelle ultime due posizioni: Leclerc è 19° a 1″661 e Sainz 20° a 1″732.

15.32: Hamilton e Bottas si portano in vetta: 1’04″523 il crono del britannico a 0″189 Bottas. Verstappen è terzo a 0″217.

15.28: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:04.712 4

2 Lance STROLL Aston Martin+0.427 2

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.527 3

4 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.556 2

5 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.644 2

6 Pierre GASLY AlphaTauri+0.667 2

7 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.804 3

8 Esteban OCON Alpine+0.815 3

9 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+0.912 2

10 Lewis HAMILTON Mercedes+0.916 5

11 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.993 2

12 Fernando ALONSO Alpine+1.007 2

13 George RUSSELL Williams+1.107 2

14 Nicholas LATIFI Williams+1.302 3

15 Charles LECLERC Ferrari+1.472 3

16 Daniel RICCIARDO McLaren+1.483 3

17 Carlos SAINZ Ferrari+1.543 3

18 Lando NORRIS McLaren+1.557 3

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.230 2

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.887 2

15.27: La risposta di Bottas arriva e con il crono di 1’04″712 con gomme soft, vedremo cosa farà Verstappen.

15.25: Vettel si porta in seconda posizione con l’Aston Martin con gomme morbide a 0″029 da Verstappen. Tsunoda è 3° a 0″117 e Stroll quarto a 0″125. Verstappen in vetta con il tempo di 1’05″239 ma con gomme medie. Ferrari 16ma con Leclerc 0″945 e Sainz 18° a 1″016. I ferraristi così indietro anche per via di alcuni errori nei giri buoni, mentre Hamilton è solo nono a 0″389 dalla vetta con gomme medie.

15.22: Cambiano ancora i tempi con Perez 2° a 0″277 da Verstappen, ma con gomme soft. Ocon è terzo con l’Alpine a 0″288 (gomme soft). Leclerc 12° e Sainz 14°.

15.21: Migliorano i piloti e Max Verstappen si porta in vetta con il crono di 1’05″239 con 363 millesimi di vantaggio su Bottas e 385 su Raikkonen (gomme medie per tutti). Grande crono del finnico, mentre Giovinazzi è 5° a 0″466 con l’altra Alfa Romeo. Hamilton 4° a 0″389, mentre indietro le Ferrari: 12° Leclerc 0″945 per via di un errore nel suo giro buono e Sainz 14° a 1″016 a cui è stato cancellato il giro più veloce per essere andato oltre i limiti della pista.

15.18: Nel frattempo Leclerc rischia molto nell’ultimo settore, tenendo la macchina che stava andando contro le barriere con gomme medie.

15.16: Tempi che mutano con estrema velocità: Bottas è in testa con il tempo di 1’05″602 con gomme medie a precedere di 0″107 Verstappen e di 0″264 Gasly (gomme medie per i tre). Leclerc e Sainz sono 8° e 9° 0″635 e a 0″653 con gomme Proto.

15.15: Di seguito l’ordine dei tempi:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:05.709 1

2 Pierre GASLY AlphaTauri+0.157 1

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.218 2

4 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.227 1

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.249 2

6 Lewis HAMILTON Mercedes+0.434 2

7 Charles LECLERC Ferrari+0.528 1

8 Carlos SAINZ Ferrari+0.546 1

9 Sebastian VETTEL Aston Martin+0.557 1

10 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+0.593 1

11 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+0.595 1

12 Lance STROLL Aston Martin+0.629 1

13 Fernando ALONSO Alpine+0.660 2

14 Lando NORRIS McLaren+0.686 1

15 Esteban OCON Alpine+0.757 1

16 George RUSSELL Williams+0.931 1

17 Nicholas LATIFI Williams+0.994 2

18 Daniel RICCIARDO McLaren+1.011 2

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.233 1

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+1.890 1

15.13: Al di là dei soliti noti, AlphaTauri si conferma molto performante: Tsunoda terzo a 0″227 con gomme medie e Gasly sesto a 0″496.

15.11: Hamilton migliora e si porta in quarta posizione 0″434 con gomme Proto, mentreSainz è settimo a 0″546 subito dopo Leclerc.

15.10: Macchina perfetta per Verstappen che ritocca il proprio tempo in 1’05″709 con gomme Proto a precedere di 0″218 Botta e di 0″227 Tsuonda con gomme medie. Leclerc è sesto a 0″528, immediatamente dietro a Hamilton (+0″434). Giovinazzi ottimo settimo con l’Alfa Romeo con gomme Proto a 0″593. Sainz 14° a 0″786.

15.08: Arriva Valtteri Bottas che si porta in seconda posizione con gomme Proto a 0″154 da Verstappen, Leclerc è sesto a 0″464 e Sainz 10° a 0″947.

15.06: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:05.773 1

2 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.163 1

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.370 1

4 Pierre GASLY AlphaTauri+0.432 1

5 Charles LECLERC Ferrari+0.464 1

6 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+0.531 1

7 Carlos SAINZ Ferrari+0.722 1

8 Lance STROLL Aston Martin+0.781 1

9 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.851 1

10 Esteban OCON Alpine+0.927 1

11 Fernando ALONSO Alpine+1.040 1

12 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.172 1

13 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.174 1

14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.199 1

15 George RUSSELL Williams+1.251 1

16 Lando NORRIS McLaren+1.254 1

17 Daniel RICCIARDO McLaren+1.297 1

18 Nicholas LATIFI Williams+1.640 1

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.118 1

20 Valtteri BOTTAS Mercedes+2.162 1

15.04: Dopo il primo run Verstappen si porta davanti a tutti con il crono di 1’05″773 con gomma Proto, segue Tsunoda a 0″163 con gomme medie ed Hamilton terzo a 0″370 con gomme Proto. Leclerc è 5° a 0″464 da Verstappen con gomme Proto. Sainz 7° a 0″722 con gomme Proto. Le mescole Proto sono quelle che i piloti useranno a Silverstone (mescola C4).

15.01: Tutti in pista con la Ferrari di Sainz che proverà le gomme per Silverstone che presenteranno una struttura diversa.

15.00: VIA ALLA FP2!

14.57 Pochi istanti al via della FP2. Siamo pronti per sessanta minuti di sessione davvero importanti che ci permetteranno di capire come si adatteranno le monoposto al time attack e alla simulazione di passo gara.

14.54 Al momento al Red Bull Ring il cielo continua a essere dominato dalle nuvole, ma la pioggia rimane assente. Il rischio è elevato, per cui vedremo i piloti iniziare subito a forzare in questa FP2. Temperatura di 18

14.51 Ottima mattinata anche per Alpha Tauri, soprattutto con Yuki Tsunoda, e Alfa Romeo, con Kimi Raikkonen. Ora di lavoro particolare, invece, per la Mercedes, che ha badato molto al sodo, con tempo non eccezionali e ritmo rivedibile. La W12 deve spingere parecchio per sognare l’aggancio alla Red Bull.

14.48 Davanti a tutti rimane con pieno merito Max Verstappen che ha dimostrato di avere nel piede la semplicità di trovare il tempo e, contemporaneamente, ha grande solidità a livello di gomme e lunga distanza. Ancora un po’ indietro Sergio Perez che, come sempre, deve risalire la china con una RB16B eccellente.

14.45 Nel corso della mattinata la Ferrari si è dimostrata in buona forma sul giro secco ma, soprattutto, sul passo gara. La scelta di un’ala posteriore più scarica ha dato una mano alla SF21 che, di pari passo, ha fatto vedere ottime cose nella simulazione di passo gara, specialmente con Leclerc

14.42 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE PILOTI 2021

1 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA 156

2 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 138

3 Sergio Perez MEX RED BULL RACING HONDA 96

4 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 86

5 Valtteri Bottas FIN MERCEDES 74

6 Charles Leclerc MON FERRARI 58

7 Carlos Sainz ESP FERRARI 50

8 Pierre Gasly FRA ALPHATAURI HONDA 37

9 Daniel Ricciardo AUS MCLAREN MERCEDES 34

10 Sebastian Vettel GER ASTON MARTIN MERCEDES 30

11 Fernando Alonso ESP ALPINE RENAULT 19

12 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN MERCEDES 14

13 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 12

14 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI HONDA 9

15 Kimi Räikkönen FIN ALFA ROMEO RACING FERRARI 1

16 Antonio Giovinazzi ITA ALFA ROMEO RACING FERRARI 1

17 George Russell GBR WILLIAMS MERCEDES 0

18 Mick Schumacher GER HAAS FERRARI 0

19 Nikita Mazepin RAF HAAS FERRARI 0

20 Nicholas Latifi CAN WILLIAMS MERCEDES 0

14.39 Riproponiamo i tempi della mattinata:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:05.143 5

2 Charles LECLERC Ferrari+0.266 5

3 Carlos SAINZ Ferrari+0.288 6

4 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.302 5

5 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.331 5

6 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+0.443 4

7 Lewis HAMILTON Mercedes+0.566 5

8 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.583 6

9 Pierre GASLY AlphaTauri+0.583 5

10 Lando NORRIS McLaren+0.737 5

11 Esteban OCON Alpine+0.837 3

12 Daniel RICCIARDO McLaren+1.038 4

13 Lance STROLL Aston Martin+1.060 5

14 Guanyu ZHOU Alpine+1.271 3

15 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.301 8

16 Callum ILOTT Alfa Romeo Racing+1.421 3

17 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.440 3

18 Roy NISSANY Williams+1.540 6

19 Nicholas LATIFI Williams+1.835 5

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.173 3

14.33: Il tracciato austriaco è situato tra le Alpi ad una altezza sul livello del mare attorno ai 660 metri. Circuito poco tortuoso, stop&go, da medio carico aerodinamico con elevata velocità media e alta velocità di punta. Offre sia curve lente da trazione che rettilinei da elevata velocità e tre grandi frenate ma il tempo in cui i piloti rimangono con il piede sul freno è relativamente basso ed è stimato intono ai 9 s.

14.30: Dal canto suo, la Ferrari ha deciso di non cominciare il turno usando le prototipo, concentrandosi invece su mescola dura. Da rimarcare il differente lavoro svolto in casa Red Bull. Max Verstappen si è concentrato sul compound C5, mentre Sergio Perez ha girato quasi esclusivamente con le prototipo.

14.27: Con questo genere di pneumatici, le Red Bull si sono rivelate rapidissime, mentre le Mercedes hanno pagato la bellezza di 4 secondi! Risultato sicuramente bugiardo, che però merita di essere sottolineato.

14.24: La FP1 si è tenuta sotto cielo coperto e minaccioso, ma su pista asciutta, fatto che ha permesso a tutti di testare le gomme prototipo, ovvero quelle con una costruzione più rigida al posteriore, che potrebbero essere introdotte già a Silverstone.

14.21: Si inizierà a fare sul serio a partire dalle ore 15.00, per avere un quadro più chiaro dei reali valori in pista. Come consuetudine, il secondo turno di prove libere vedrà i protagonisti dividersi tra time attack e simulazione di passo gara.

14.18: Dopo la FP1 disputata questa mattina, i piloti tornano in azione sul tracciato del Red Bull Ring, per completare la prima giornata di lavoro del secondo capito della doppietta sul tracciato di Spielberg.

14.15: Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Dopo la FP1 disputata questa mattina, i piloti tornano in azione sul tracciato del Red Bull Ring, per completare la prima giornata di lavoro del secondo capito della doppietta sul tracciato di Spielberg.

Si inizierà a fare sul serio a partire dalle ore 15.00, per avere un quadro più chiaro dei reali valori in pista. Come consuetudine, il secondo turno di prove libere vedrà i protagonisti dividersi tra time attack e simulazione di passo gara. Un aspetto che, con la riduzione di trenta minuti per sessione, sta divenendo quanto mai importante. In questo 2021 appare sempre più complicato per team e piloti completare una simulazione di passo gara particolarmente lunga, per cui spesso le scuderie arrivano alla gara della domenica senza sapere la reale durata delle varie mescole.

Come arriviamo a questa FP2? Per quanto visto questa mattina Max Verstappen rimane il grande favorito per il secondo weekend austriaco, ma la Ferrari ha mosso passi in avanti importanti, specialmente a livello di simulazione di passo gara.

La seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria scatterà alle ore 15.00 e garantirà ai protagonisti del Mondiale di F1 un’ora di lavoro sulla pista del Red Bull Ring. OA Sport, come sempre, vi presenterà la DIRETTA LIVE scritta della FP2, per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo della F1.

