Vela, Medemblik Regatta 2021: Anessi/Gamba in zona Medal Race nel 49er. Grande rimonta di Stalder/Speri

Si è da poco conclusa la quarta giornata di regate in Olanda per le classi 49er e 49erFX in occasione della Medemblik Regatta 2021, valevole anche come tappa inaugurale della nuova World Cup di vela olimpica. Positivo il bilancio in casa Italia.

Arianna Passamonti/Giulia Fava risalgono in sesta piazza grazie a una vittoria un 2° e un 7° posto oggi e con 53 punti totali, mentre restano in nona posizione assoluta Alexandra Stalder/Silvia Speri con 68 punti grazie a un buon score di 8-9-12. Olanda saldamente in vetta con la coppia formata da Annemiek Bekkering e Annette Duetz, con 18 punti davanti alle tedesche Marla Bergmann/Hanna Wille con 29 punti.

Giornata non proprio positiva Marco Anessi ed Edoardo Gamba, (9-17-7 di giornata) scendono al 9° posto nella generale con 101 punti ma ancora in zona Medal Race. Molto più attardati invece Gianmarco Mascia e Stefano Dezulian, al 25° posto con 218 punti totali. In testa alla graduatoria i tedeschi Jakob Meggendorfer/Andreas Spranger con 33 punti davanti agli olandesi Bart Lambriex/Pim Van Vugt con 35 punti.

Foto: Sailing Energy/ Lanzarote International Regatta editorial use