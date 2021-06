Tennis, la pioggia ferma i tornei ad Eastbourne: si parte domani

Alla fine la pioggia ha avuto il sopravvento. I tornei ATP e WTA di Eastbourne, che sarebbero dovuti cominciare questa mattina, non hanno preso il via a causa del maltempo che sta funestando la Gran Bretagna. A darne notizia, i canali social di SupertennisTv.

La pioggia che sta cadendo da questa mattina sull’East Sussex non ha permesso di dare il via ai tabelloni principali, sia maschili che femminili, del torneo che da anni funge da preparazione per Wimbledon. A causa delle condizioni climatiche, gli organizzatori avevano deciso di tagliare di netto il programma giornaliero, con soltanto due match per campo da disputare; in questo modo Andreas Seppi, vincitore qui nel 2011, ha visto il suo match con Yoshihito Nishihoka rimandato a domani.

Il tempo ha però continuato ad essere inclemente, portando dunque allo spostamento dell’intera giornata a domani 22 giugno. Sul campo centrale, subito dopo il match tra Egor Gerasimov e Jo-Wilfried Tsonga, sarebbe toccato all’azzurra Camila Giorgi che avrebbe affrontato la numero 5 del tabellone Karolina Pliskova.

Il problema più grande riguarda però i prossimi giorni: il meteo della settimana ad Eastbourne prevede teoricamente pioggia per quasi tutta la settimana, fatta eccezione per le giornate di mercoledì e giovedì. Non delle grandi condizioni per giocare a tennis, e se il maltempo dovesse continuare anche in tutta la Gran Bretagna, bisognerebbe trovare una soluzione anche per le qualificazioni di Wimbledon.

