Tabellone Wimbledon femminile 2021: out Halep, Serena Williams-Sasnovich e Barty-Suarez Navarro. Giorgi con Teichmann, italiane ok

La notizia del giorno è quella che arriva prima del sorteggio, con l’uscita di scena della campionessa del 2019, la rumena Simona Halep, che non potrà dunque difendere il titolo conquistato nella finale in cui diede una dimostrazione di forza, contro Serena Williams, tra le più importanti della sua carriera.

Sarà dunque l’americana, con ogni probabilità, a prenderne il posto quale giocatrice che aprirà il Centre Court martedì, come da tradizione. Per lei esordio con la bielorussa Aliaksandra Sasnovich e possibile terzo turno con la tedesca Angelique Kerber, in un remake della finale 2018. Ma non è soltanto la maggiore delle due sorelle Williams ad avere i riflettori puntati addosso.

C’è infatti anche la numero 1 del mondo, Ashleigh Barty, e per l’australiana l’accoppiamento fa senz’altro parlare. Contro di lei, infatti, ci sarà la spagnola Carla Suarez Navarro, il che può anticipare un match tecnicamente molto bello e, soprattutto, rappresenta l’ultimo ballo dell’iberica ai Championships, dopo aver superato il linfoma di Hodgkin. Possibile il terzo turno con la beniamina di casa Johanna Konta. Pericolo Hsieh per Iga Swiatek, con la polacca che è sostanzialmente (quasi) ai riti di iniziazione sull’erba. E anche tra la ceca Marketa Vondrousova e l’estone Anett Kontaveit c’è da giurare che sarà battaglia.

Sorteggio di non facile interpretazione per le azzurre: Camila Giorgi pesca la svizzera Jil Teichmann, con cui ha già vinto nel 2018 a Linz (veloce indoor). Molto intrigante il match che oppone Jasmine Paolini alla tedesca Andrea Petkovic, che non è certo più quella di molti anni fa, ma ancora il suo riesce a farlo con dignità. Martina Trevisan, invece, va a sfidare la russa Elena Vesnina, che è tornata in campo sostanzialmente per le Olimpiadi (farà il doppio con Vera Zvonareva e il misto con Aslan Karatsev, nelle intenzioni).

WIMBLEDON 2021: TABELLONE FEMMINILE

Barty (AUS) (1)-Suarez Navarro (ESP)

Blinkova (RUS)-Babos (HUN)

Qualificata-Vandeweghe (USA)

Konta (GBR) (27)-Siniakova (CZE)

Bertens (NED) (17)-Kostyuk (UKR)

Sevastova (LAT)-Diyas (KAZ)

Petkovic (GER)-Paolini (ITA)

Krejcikova (CZE) (15)-Tauson (DEN)

Azarenka (BLR) (12)-Kozlova (UKR)

Cirstea (ROU)-Murray Sharan (GBR) (WC)

Raducanu (GBR) (WC)-Qualificata

Vondrousova (CZE)-Kontaveit (EST) (24)

Kasatkina (RUS) (31)-Tig (ROU)

Fernandez (CAN)-Ostapenko (LAT)

Qualificata-Tomljanovic (AUS)

Andreescu (CAN) (5)-Cornet (FRA)

Svitolina (UKR) (3)-Van Uytvanck (BEL)

Linette (POL)-Anisimova (USA)

Qualificata-Putintseva (KAZ)

Bolsova (ESP)-Badosa (ESP) (30)

Muchova (CZE) (19)-S. Zhang (CHN)

Teichmann (SUI)-Giorgi (ITA)

Kr. Pliskova (CZE)-Kovinic (MNE)

Pavlyuchenkova (RUS) (16)-Bogdan (ROU)

Bencic (SUI) (9)-Juvan (SLO)

Qualificata-Qualificata

Vesnina (RUS)-Trevisan (ITA)

Gauff (USA) (20)-Jones (GBR)

Kerber (GER) (25)-Stojanovic (SRB)

Sorribes Tormo (ESP)-Qualificata

Hibino (JPN)-Pera (USA)

S. Williams (USA) (6)-Sasnovich (BLR)

Zidansek (SLO)-Ka. Pliskova (CZE) (8)

Vekic (CRO)-Potapova (RUS)

Li (USA)-Podoroska (ARG)

Riske (USA) (28)-Martincova (CZE)

Pegula (USA) (22)-Garcia (FRA)

Samsonova (RUS)-Kanepi (ESP)

Qualificata-Watson (GBR)

Kvitova (CZE) (11)-Stephens (USA)

Mertens (BEL) (13)-Dart (GBR)

Zhu (CHN)-Barthel (GER)

Burrage (GBR) (WC)-Davis (USA)

Keys (USA) (23)-Qualificata

Kudermetova (RUS) (29)-Golubic (SUI)

Hercog (SLO)-Collins (USA)

Brengle (USA)-McHale (USA)

Qualificata-Kenin (USA) (4)

Swiatek (POL) (7)-Hsieh (TPE)

Bouzkova (CZE)-Zvonareva (RUS)

Begu (ROU)-Qualificata

Martic (CRO) (26)-Gracheva (RUS)

Jabeur (TUN) (21)-Peterson (SWE)

Buzarnescu (ROU)-V. Williams (USA)

Kuznetsova (RUS)-Qualificata

Muguruza (ESP) (11)-Ferro (FRA)

Sakkari (GRE) (15)-Rus (NED)

Rogers (USA)-Stosur (AUS)

Doi (JPN)-Qualificata

Rybakina (KAZ) (18)-Mladenovic (FRA)

Alexandrova (RUS) (32)-Siegemund (GER)

Qualificata-Qualificata

Qualificata-Boulter (GBR)

Qualificata-Sabalenka (BLR) (2)

*correggere Raducanu