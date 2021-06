Olimpiadi Tokyo 2021, Ciclismo: Tatiana Guderzo, scheda e palmares

Nome: Tatiana

Cognome: Guderzo

Luogo e data di nascita: Marostica, 22 agosto 1984

Disciplina: Ciclismo, prova in linea

Palmares: 14 successi in carriera. Spiccano su tutti la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Pechino 2008 nella prova in linea, il titolo mondiale in linea nel 2009, la medaglia d’argento nel 2004 e il bronzo nel 2018. Inoltre si è laureata campionessa italiana cronometro nel 2005, 2008, 2010, 2012 e 2013. Si è poi classificata terza al Giro Rosa 2010 e seconda al Giro 2013. Ha vinto una tappa e la classifica generale dell’eco Tour Dookola Polski nel 2004, una tappa dell’Emakumeen Bira nel 2006, nel 2009 il Giro del Friuli e una tappa al Giro di Toscana. Nel 2013 ha conquistato una tappa al Thuringen Tour e all’Holland Tour, nel 2015 una frazione al Tour of Zhoushan Island, e nel 2017 il Giro dell’Emilia. Nel 2002 si è classificata al secondo posto della prova a cronometro dei Campionati del mondo Juniores. A livello europeo, ha vinto la prova a cronometro Under 23 nel 2004, e si è classificata al secondo posto nel 2005 e 2006. In questo stesso anno è riuscita a bissare con l’argento nella prova in linea. Ottimi successi anche su pista con il titolo europeo dell’Inseguimento a squadre nel 2016 e 2017, la medaglia di bronzo al Mondiali 2018 di specialità, come del resto la prima prova della Coppa del Mondo del 2017. Infine si è anche laureata campionessa italiana dell’inseguimento individuale nel 2007, 2009, 2010 e 2013, dell’Inseguimento a squadre nel 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, Scratch nel 2011, e la Corsa a punti nel 2014.

Precedenti alle Olimpiadi: Atene 2004 (26esima prova in linea, 21esima prova a cronometro), Pechino 2008 (medaglia di bronzo nella prova in linea, 12esima prova a cronometro), Londra 2012 (30esima prova in linea, 21esima prova a cronometro), Rio 2016 (14esime prova in linea).

Obiettivo a Tokyo 2021: la veterana della formazione che si porta sulle spalle la bellezza di quattro partecipazioni ai Giochi Olimpici, compresa la medaglia di bronzo di Pechino 2008. Una certezza assoluta per la nostra Nazionale che saprebbe ben gestire la situazione in corsa per cercare di creare un po’ di disturbo nei confronti delle avversarie. Al momento è ancora al ballottaggio con Marta Bastianelli e Marta Cavalli.

Foto: Valerio Origo