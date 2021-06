Lorenzo Musetti è stato autore di una serie di prestazioni semplicemente meravigliose al Roland Garros 2021. L’enfant prodige azzurro, infatti, è arrivato al quarto turno dello Slam francese, dopo aver anche vinto uno spettacolare derby con Marco Cecchinato, e qui ha dato del filo da torcere a sua maestà Novak Djokovic. Musetti ha vinto i primi due set e ha messo spalle al muro il serbo.

Djokovic, tuttavia, ha saputo reagire e sfruttando anche il fatto che il suo giovane avversario sia calato fisicamente, a causa della lunghezza dell’incontro, è riuscito a ribaltare le sorti del match. Ora tutti attendono di rivedere Musetti sull’erba di Wimbledon. L’azzurro, però, non riuscirà a prepararsi nel migliore dei modi per lo Slam britannico dato che non avrà la possibilità di prendere parte ad alcun torneo prima dell’evento clou della stagione tennistica.

Come dichiarato dal suo allenatore Simone Tartarini sulle pagine di Repubblica, infatti, per via della Maturità Musetti dovrà rimanere fermo nelle settimane antecedenti a Wimbledon. L’entourage del giocatore, inizialmente, aveva concordato una data, insieme alla scuola, in funzione dello Slam britannico. I piani di Tartarini sono saltati, però, poiché il commissario esterno ha fatto sapere di non essere disponibile nel giorno in questione.

Tartarini, nell’intervista sopraccitata, non ha usato mezzi termini e ha attaccato la scuola, colpevole, a suo dire, di “non aiutare lo sport“. Accuse pesanti, ma difficilmente condannabili, visto che per un incomprensione assai banale si è compromesso l’avvicinamento di Musetti a Wimbledon.

Foto: Lapresse