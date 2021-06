LIVE Ucraina-Macedonia 2-1, Europei 2021 in DIRETTA: i macedoni riaprono il match col gol di Alioski

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

68′ Attacca la Macedonia: angolo per i macedoni. Ne nasce uno schema che libera Bardi: tiro, palla alta sopra la traversa ucraina.

65′ DESTRO DI MALINOVSKYI! Dimitrievski para a mani aperte alzando la palla in aria e poi andando in presa alta ad abbrancarla.

62′ Ora è la Macedonia a provare a gestire i ritmi della partita. L’Ucraina sembra aver incassato il colpo del 2-1.

60′ Arriva l’ora di gioco, mentre viene ammonito Velkovski.

57′ ALIOOOOSKI: Ucraina-Macedonia 2-1. Il macedone si era fatto ipnotizzare dagli 11 metri da Bushchan, ma sulla respinta è riuscito a ribadire in porta.

56′ RIGORE PER LA MACEDONIA! PANDEV VIENE STESO IN AREA DI RIGORE DA UN AVVERSARIO.

54′ Prosegue il match, mentre Pandev ha preso un brutto colpo.

51′ Non scaturisce nulla dal corner.

50′ MALINOVSKYI! Punizione pericolosissima dell’atalantino: Dimitrievski riesce a metterci una mano salvandosii in angolo.

47′ ADEMI! Conclusione ottima del giocatore macedone: Bushchan è attento e reattivo, gli va a dire di no.

46′ Sono due i cambi nella Macedonia: escono Spirovski e Nikolov, entrano Churlinov e Trajkovski.

INIZIA LA RIPRESA!

Torniamo più tardi per la cronaca della ripresa.

45’+1′ FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO: Ucraina-Macedonia 2-0. Al momento decidono le reti di Yarmolenko e Yaremchuk.

45′ Ci sarà un minuto di recupero.

43′ Shaparenko viene ammonito per simulazione: l’ucraino, entrato in area, aveva cercato di evidenziare un contatto con un avversario. L’arbitro lo ha pizzicato in questo atteggiamento antisportivo sventolandogli in faccia il cartellino giallo.

42′ Si entra nel rettilineo finale di questo primo tempo.

39′ GOL ANNULLATO A PANDEV: è la posizione di partenza – in offside – a invalidare lo splendido cucchiaio con cui il genoano aveva battuto il portiere rivale nel tentativo di riaprire la partita.

37′ E’ uscito il sole a Bucarest.

34′ YAAAAAREMCHUK! Ucraina-Macedonia 2-0: combinazione vincente sull’asse Yarmolenko-Yaremchuk, con l’attaccante dei “gialli” che davanti alla porta non sbaglia freddando Dimitrievski.

33′ Nel frattempo Yarmolenko, che aveva avuto la peggio in un contrasto precedente, può rientrare in campo senza problemi.

32′ La Macedonia prova a riorganizzarsi.

29′ YARMOLENKO: Ucraina-Macedonia 1-0. Il capitano colpisce sugli sviluppi di un corner sfruttando l’assist di tacco di Karavaev e facendosi trovare pronto sul secondo palo a segnare. Esulta Shevchenko.

29′ YARMOLENKO! Occasionissima per il capitano che però, a tu per tu, col portiere si fa ipnotizzare. Corner per l’Ucraina.

26′ La partita vive una leggera fase di stanca adesso.

23′ YARMOLENKO! Il capitano prova a far tremare la porta macedone, ma il suo sinistro a giro viene soffocato dal salvataggio della difesa avversaria, che si salva un’altra volta.

23′ L’Ucraina sfruttando il suo possesso palla “trasloca” in massa nella metà campo rivale.

21′ Karavaev per Malinovskyi: il giocatore atalantino non riesce a stoppare. Se l’avesse fatto avrebbe potuto tirare in porta da posizione favorevole.

19′ Mykolenko prova a scendere sulla sua fascia di competenza: all’esterno esce un cross pessimo. Palla direttamente sul fondo.

16′ EEELMAS! Il giocatore del Napoli si avventa su un cross dalla destra: la sua zampata sbilenca però non impensierisce Bushchan. Palla a lato della porta ucraina.

15′ Se ne va il primo quarto d’ora.

12′ Pressione continua degli uomini di Shevchenko.

11′ RISTOVSKI SALVA TUTTO PER LA MACEDONIA! Scivolata eccezionale del difensore macedone che chiude sul contropiede di un’Ucraina lanciatissima con Yaremchuk: corner.

10′ Ha provato la Macedonia a tornare a distendersi, senza però trovare costrutto. Pandev intanto non è fluidissimo nella sua corsa per un problema al piede.

9′ Palla dentro: la retroguardia macedone riesce ad arrangiarsi in qualche modo.

8′ TIRO INSIDIOSO DI MALINOVSKYI! Dimitrievski si allunga riuscendo a mettere in angolo sulla conclusione velenosa dell’atalantino.

7′ Corner per l’Ucraina generato da un salvataggio, in apprensione, della difesa della Macedonia, sul tiro di Yaremchuk.

5′ Ora è l’Ucraina a spingere con Malinovskyi.

3′ La Macedonia prova a partire forte prendendo in mano il comando delle operazioni.

CALCIO D’INIZIO DELLA MACEDONIA: SI PARTE!

14.57 Sorteggio in mezzo al campo e poi si parte.

14.55 Esecuzione degli inni nazionali.

14.50 Le squadre guadagnano la strada d’accesso al campo secondo protocollo.

14.45 Un quarto d’ora al via.

14.40 Le squadre fanno rientro negli spogliatoi per ricevere gli ultimi dettami tecnico-tattici dai loro allenatori.

14.35 La National Arena di Bucarest si carica sempre di più verso l’inizio del match.

14.30 Gli uomini di Shevchenko o il gruppo capitananto dall’eterno Goran Pandev: è una sfida dal profumo di Serie A quella fra gli ucraini e i macedoni.

14.25 Squadre in campo per il riscaldamento.

14.20 Quaranta minuti all’inizio di una sfida che può diventare fondamentale per lo sviluppo della classifica relativa al Girone C, di cui fanno parte anche Olanda e Austria, che invece si sfideranno stasera alle 21.

14.15 ECCO LE FORMAZIONI UFFICIALI DELLA PARTITA

UCRAINA (4-1-4-1): Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Stepanenko; Yarmolenko, Shaparenko, Zinchenko, Malinovskyi; Yaremchuk. CT: Andriy Shevchenko

MACEDONIA DEL NORD (3-4-1-2): Dimitrievski; Ristovski, Velkoski, Musliu; Nikolov, Ademi, Spirovski, Alioski; Bardi; Pandev, Elmas. CT: Igor Angelovski

14.10 Buon pomeriggio e buon calcio! Benvenuti ad un nuovo pomeriggio di partite emozionanti a Euro 2020: oggi è la volta di Ucraina-Macedonia, che apre il programma di questo giovedì 17 giugno.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Ucraina-Macedonia, partita di calcio valida per la 2a giornata della fase a gironi, gruppo C, di Euro 2020.

Le sconfitte della prima giornata, rispettivamente contro Olanda (2-3) e Austria (1-3), tornano in campo per sfidarsi a Bucarest e cercare di muovere la loro classifica.

Da una parte gli uomini di Shevchenko che, se vogliono procurarsi una chance per continuare a sperare di andare avanti nel loro Europeo, devono assolutamente vincere; dall’altra il gruppo capitanato dall’eterno Goran Pandev, andato a segno nello storico esordio continentale della Macedonia, pronto a provare a compiere un altro salto acrobatico cercando di prendersi la prima vittoria in una manifestazione di questo prestigio e questa importanza.

Chi la spunterà oggi? La parola al campo: unico giudice supremo.

Di seguito le probabili formazioni

UCRAINA (4-3-3): Buschchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Malinovskyi, Sydorchuk, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk, Shaparenko.

MACEDONIA DEL NORD (3-5-2): Dimitrievski; Ristovski, Musliu, Ristevski; Nikolov, Bardhi, Ademi, Elmas, Alioski; Trajkovski, Pandev.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Ucraina-Macedonia, partita di calcio valida per la 2a giornata della fase a gironi, gruppo C, di Euro 2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 15:00. Buon divertimento!

Foto: Lapresse