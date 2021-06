CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata ufficiale di gara del Torneo Preolimpico su scala mondiale di tiro con l’arco, riservata alle qualificazioni della prova a squadre femminile. L’Italia, dopo aver fallito l’obiettivo pass ieri con gli uomini, ci riprova quest’oggi con il terzetto formato da Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati.

Le azzurre sono reduci dal trionfo in Coppa del Mondo a Losanna dello scorso 23 maggio, dove hanno dimostrato di possedere il potenziale necessario per raggiungere l’obiettivo a cinque cerchi. In ogni caso la concorrenza è di alto livello e servirà una prestazione impeccabile nei momenti chiave per conquistare uno degli ultimi 3 pass a disposizione per l’Olimpiade.

Si parte verso le ore 9 con i tiri di allenamento prima del ranking round, mentre a partire dalle ore 14.15 si entrerà davvero nel vivo con le prime sfide a eliminazione diretta del tabellone principale. Le nostre portacolori dovranno vedersela in primis con Spagna, Danimarca, Francia, India, Messico e Turchia, tuttavia sono presenti anche outsider pronte a far saltare il banco come Colombia, Repubblica Ceca, Estonia, Kazakistan, Polonia, Slovacchia e Stati Uniti.

