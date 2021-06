CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

74′ Sinistro da fuori di Stepanenko, murato da Ekdal.

72′ Fuorigioco di Dejan Kulusevski, tra le fila della Svezia potrebbe entrare l’ex Palermo Quaison.

71′ Rilancio lungo di Olsen.

70′ Spinge ora la Svezia alla ricerca del goal che eviterebbe i tempi supplementari, Ucraina rintanato all’interno della propria metà campo.

69′ GIALLO SVEZIA! Sugli sviluppi dell’azione precedente Kulusevski va a commettere fallo su Zinchenko ricevendo il primo cartellino di serata.

68′ TRAVERSA DELLA SVEZIA! Forsberg riceve palla sulla sinistra, si accentra e lascia partire un destro che si stampa sul montante a Bushchan battuto.

67′ Riparte l’Ucraina dopo aver allontanato sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, Yarmolenko arriva a concludere con il sinistro a giro dal limite, blocca Olsen.

66′ KULUSEVSKI! Sinistro a giro dell’attaccante della Juventus sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, Bushchan rimette in corner.

65′ Calcio d’angolo in favore della Svezia, il quarto della partita in favore degli scandinavi.

64′ Possesso Svezia, squadre che appaiono abbastanza impaurite quando mancano 26 minuti al termine dei tempi regolamentari.

63′ Prova a distendersi ora l’Ucraina, cross dalla destra di Sydorchuk, Olsen fa sua la sfera in presa alta.

62′ Lancio di Lustig fuori misura per Kulusevski, rimessa Ucraina.

60′ CAMBIO UCRAINA! Esce Shaparenko, entra Malinovskyi.

59′ Ucraina in difficoltà in questa fase del match, Shevchenko medita dei cambi.

58′ Preme ora la Svezia, cross basso dalla sinistra di Augustinsson messo fuori da Matviienko in spaccata.

56′ PALO COLPITO ANCHE DALLA SVEZIA! Ripartenza veloce della squadra di Janne Amdersson con Fosrberg che entra in area dopo una progressione palla al piede di Isak e calcia a giro con il destro trovando il legno a negargli la gioia della doppietta personale. Ora la partita è bellissima.

55′ UCRAINA VICINO AL 2-1! Yarmolenko entra in area dalla destra e tocca all’indietro per Sydorchuk che con il destro coglie il palo esterno.

54′ Rinvio lungo di Bushchan con il destro.

53′ Larsson, il 7 della Svezia ci prova dalla distanza con un destro rasoterra, pallone largo.

52′ Ci prova Stepanenko con un destro da fuori, pallone largo.

51′ Rilancio lungo dalle retrovie dell’Ucraina a cercare Yarmolenko, anticipato da Olsen di testa in uscita.

50′ Rimessa laterale in favore della Svezia all’altezza della tre-quarti offensiva di destra.

48′ Cross dalla destra di Yarmolenko messo fuori da Danielson in spaccata.

47′ Possesso Svezia in queste prime battute della seconda frazione di gioco.

46′ INIZIA IL SECONDO TEMPO! Nessun cambio effettuato dai due allenatori nell’intervallo, si riparte con i 22 del primo tempo.

21.50 A tra poco per il secondo tempo di Svezia-Ucraina su OA Sport.

21.49 Ricordiamo che la vincitrice di questo ultimo ottavo di finale affronterà sabato l’Inghilterra allo stadio “Olimpico” di Roma con calcio d’inizio previsto per le ore 21.00.

21.48 Possesso palla Svezia 47%-Ucraina 53%, tiri in porta 2-2, angoli 3-3.

21.46 La Svezia riacciuffa dunque l’Ucraina in chiusura del primo tempo a Glasgow. Vantaggio di Zinchenko al 27′ per gli ucraini, su assist di Yarmolenko, la squadra di Janne Andersson trova il goal dell’1-1 al 43′ con un sinistro dal limite di Forsberg deviato da Zabarnyi.

45′ FINE PRIMO TEMPO! SVEZIA-UCRAINA 1-1.

44′ Non ci sarà recupero.

43′ L’esterno del Lipsia riceve al limite dell’area e calcia con il sinistro trovando la fortunosa deviazione di Zabarnyi che beffa Bushchan. Quarto goal per Forsberg (sui cinque totali della Svezia) in questo Europeo. Svezia-Ucraina 1-1.

42′ EMIL FORSBERG! PAREGGIO DELLA SVEZIA!!!

41′ Quattro minuti più recupero al termine del primo tempo, l’Ucraina conduce 1-0 grazie al goal realizzato da Zinchenko al 27′.

40′ Percussione di Kulusevski che cade in area a seguito di un contatto con Matviienko, Orsato era vicino e ha lasciato proseguire.

39′ Azione prolungata della Svezia che ci conclude con un cross dalla sinistra di Augustinsson allontanato da Matviienko di testa.

38′ Ekdal si trascina il pallone oltre la linea laterale, rimessa Ucraina.

37′ Traversone dalla destra di Lustig catturato da Bushchan.

36′ Adesso spinge la Svezia, rimessa laterale in favore degli scandinavi in zona d’attacco.

35′ Zinchenko conquista una rimessa laterale in fase di ripiegamento difensivo.

34′ Fallo subito a centrocampo da Kulusevski, punizione in favore della Svezia.

33′ Possesso Svezia, gli uomini di Andersson provano a reagire dopo lo svantaggio subito.

31′ Yarmolenko arriva a concludere con il destro in area sugli sviluppi di una palla inattiva, pallone alto.

30′ Esultanza velatamente polemica di Oleksandr Zinchenko con il centrocampista del Manchester City che è andato a zittire tutti davanti alla telecamera con il dito davanti alla bocca dopo le critiche ricevute in patria per vie delle prime uscite deludenti a Euro 2020.

29′ Prova subito a reagire la Svezia, punizione di Larsson messa in angolo da Bushchan.

28′ Parte tutto dai piedi di Shaparenko che effettua un’ottima apertura per Karavaev sulla destra, tocco per Yarmolenko che con l’esterno sinistro pesca in area Zinchenko che incrocia con il sinistro, Olsen tocca ma non trattiene. Svezia-Ucraina 0-1.

27′ ZINCHENKOOOOOO!!!! UCRAINA IN VANTAGGIO!

25′ Fallo commesso a centrocampo da Ekdal su Yarmolenko, punizione in favore dell’Ucraina.

23′ Traversone di Zinchenko controllato da Olsen che fa ripatire la Svezia.

22′ Siamo arrivati a metà del primo tempo, punteggio ancora fermo sullo 0-0.

20′ L’Ucraina prova a risistemarsi dopo il monologo svedese degli ultimi minuti, possesso palla della squadra di Andrij Shevchenko.

19′ ISAK! Adesso preme la Svezia, l’attaccante della Real Sociedad duetta con Kulusevski e va al tiro da poco oltre il limite, pallone largo non di molto.

18′ Kulusesvki riceve palla sulla destra, va al cross a centro area per Forsberg che di testa non riesce ad indirizzare verso la porta, si ripartirà con un rinvio per Bushchan.

17′ Rimessa laterale in favore della Svezia in zona d’attacco.

15′ Siamo arrivati al quarto d’ora di gioco, Svezia-Ucraina 0-0, possesso palla 43%-57%, tiri in porta 0-1, angoli 2-0.

13′ Forsberg traversa direttamente sul portiere, Bushchan ringrazia, fa sua la sfera, e fa ripartire l’Ucraina.

12′ Calcio d’angolo conquistato dalla Svezia.

11′ UCRAINA PERICOLOSO! Yarmolenko penetra dalla sinistra e appoggia all’indietro per Yaremchuk che conclude con il destro da centro area, Olsen respinge poi la difesa della Svezia allontana.

10′ Percussione palla al piede di Shaparenko con il 10 degli ucraini che lascia partire il destro dai 30 metri, pallone largo.

10′ Ritmi non troppo elevati in queste battute iniziali del match, possesso Ucraina.

9′ Allontana la difesa dell’Ucraina sugli sviluppi dell’angolo.

8′ Batti e ribatti in area Ucraina che si chiude con un destro di Kulusevski deviato in corner, ora spinge la squadra di Janne Andersson.

7′ Isak conquista una rimessa laterale in zona d’attacco in favore della Svezia.

6′ Rilancio lungo di Bushchan con il sinistro.

5′ Circolazione di palla dei giocatori dell’Ucraina, stasera in completo blu, giallo invece per la Svezia.

4′ Traversone dalla destra di Lustig con Bushchan che esce e mette fuori con un pugno.

3′ Lancio lungo a cercare Zinchenko, un difensore svedese mette in fallo laterale di testa.

2′ Rimessa laterale in favore dell’Ucraina all’altezza del cerchio di centrocampo.

1′ SI PARTE! L’Ucraina muove il primo pallone del match con Yaremchuk.

20.57 Sarà dunque interamente italiana la squadra arbitrale del match di Glasgow, tre minuti al fischio d’inizio.

20.56 Ora è il momento dell’inno nazionale svedese.

20.55 Inno nazionale ucraino.

20.54 ARBITRO: Daniele Orsato (ITA).

ASSISTENTI: Alessandro Giallatini (ITA) e Fabiano Preti (ITA).

IV UFFICIALE: Davide Massa (ITA).

VAR: Massimiliano Irrati (ITA).

AVAR1: Marco Di Bello (ITA) e Filippo Meli (ITA).

AVAR3: Paolo Valeri (ITA).

20.52 Bella l’iniziativa del difensore del Manchester United Victor Lindelof, che con le restrizioni vigenti nel Regno Unito che hanno impedito ai tifosi svedesi di raggiungere in massa Glasgow ha regalato 100 biglietti ai cittadini svedesi residenti nel Regno Unito.

20.50 A disposizione per la Svezia: Johnsson, Nordfeldt, Bengtsson, Berg, Cajuste, Claesson, Helander, Jansson, Krafth, Quaison, Sema, Svensson.

20.48 A disposizione per l’Ucraina: Pyatov, Trubin, Besedin, Bezus, Dovbyk, Makarenko, Malinovskyi, Marlos, Mykolenko, Sobol, Tsygankov, Tymchyk.

20.46 Ecco Emil Forsberg in fase di riscaldamento, l’esterno dell’RB Lipsia è stato l’autentico trascinatore della Svezia fino a qui, avendo realizzato 3 sui 4 goal totali della nazionale scandinava:

20.44 Stasera a sorpresa Malinovskyi partirà dalla panchina, il classe 1993 è reduce da una splendida stagione con l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, 36 presenze, 8 goal e 11 assist tra Serie A, Coppa Italia e Champions League.

20.42 Ruslan Malinovskyi (Ucraina)e Dejan Kulusevski (Svezia) erano di proprietà dell’Atalanta nel 2019/20 ma non hanno mai giocato insieme. Kulusevski ha trascorso la stagione in prestito al Parma e poi è approdato alla Juventus.

20.40 Questi gli schieramenti tattici delle due squadre:

20.38 L’Ucraina è arrivata terza nel Gruppo C di EURO 2020 grazie a un 2-1 sulla Macedonia del Nord a Bucarest alla

seconda giornata. Ha esordito con una sconfitta contro Olanda ad Amsterdam (2-3) e ha chiuso con un’altra sconfitta

contro l’Austria a Bucarest (0-1).

20.36 La Svezia ha iniziato UEFA EURO 2020 pareggiando 0-0 contro la Spagna a Siviglia e battendo 1-0 la Slovacchia a San Pietroburgo. Il 3-2 contro la Polonia nello stesso stadio con gol di Viktor Claesson nel recupero ha suggellato il

primo posto nel girone.

20.34 È la prima volta che l’Ucraina si qualifica direttamente alla fase finale di un Europeo; dopo aver ospitato l’edizione del 2012, ha raggiunto quella del 2016 battendo la Slovenia agli spareggi.

20.32 L’Ucraina è rimasta imbattuta nelle qualificazioni, collezionando sei vittorie e due pareggi. È una delle cinque

squadre che non hanno perso nei preliminari di UEFA EURO 2020 insieme a Belgio, Italia (solo vittorie per entrambe,

anche nella fase a gironi di questo torneo), Spagna e Danimarca.

20.30 Dejan Kulusevski nel pre-partita a Glasgow, il classe 2000 della Juventus è reduce da una stagione da 35 presenze e 4 goal con i bianconeri:

20.28 A UEFA EURO 2016, la squadra allenata da Mykhailo Fomenko è arrivata ultima nel Gruppo C perdendo contro

Germania, Irlanda del Nord (entrambe 0-2) e Polonia (0-1).

20.26 L’Ucraina, che prima di ospitare il Campionato Europeo UEFA del 2012 insieme alla Polonia non era mai approdata alla fase finale, è alla terza partecipazione consecutiva ma alla prima qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

20.24 La Svezia partecipa alla fase finale degli Europei per la sesta volta consecutiva, la settima in totale. Dopo aver raggiunto i quarti di UEFA EURO 2004 non aveva mai più superato la fase a gironi.

20.22 Qualora la nazionale giallo-crociata dovesse riuscire ad ottenere la qualificazione ai quarti di finale a Roma andrebbe in scena la riedizione dei quarto del Mondiale 2018, con l’Inghilterra che si impose 2-0 a Samara con i goal di Maguire e Alli.

20.20 Qualche immagine dei tifosi svedesi ad “Hampden Park”:

20.18 È stato il primo e finora ultimo confronto ufficiale tra Ucraina Svezia. Le squadre si erano affrontate tre volte in amichevole, con una vittoria ciascuna e un pareggio.

20.16 L’Ucraina ha fatto il suo esordio assoluto alla fase finale battendo 2-1 la Svezia all’NSC Olimpiyskiy di Kiev alla

prima giornata di UEFA EURO 2012. Dopo il vantaggio di Zlatan Ibrahimović (52′), Shevchenko ha pareggiato 3′ più

tardi e ha realizzato il gol decisivo al 62′.

20.14 Shevchenko, che nove anni fa andando in gol contro gli svedesi ha suggellato la prima vittoria dell’Ucraina alla fase finale, è oggi Ct e ha portato la sua nazione alla fase a eliminazione diretta per la prima volta. La sua squadra è

arrivata dietro Olanda e Austria nel Gruppo C, qualificandosi tra le migliori terze. La Svezia ha invece vinto il Gruppo

E davanti alla Spagna.

20.12 Saranno circa 12.000 gli spettatori consentiti dal governo scozzese, 25% della normale capienza dell’impianto (51.866 posti a sedere).

20.10 Si giocherà allo stadio “Hampden Park” di Glasgow:

20.08 Il vincitore del match di stasera affronterà l’Inghilterra ai quarti di finale, sabato alle 21.00 allo stadio “Olimpico” di Roma, con la nazionale dei “Tre Leoni” che ha superato 2-0 la Germania a “Wembley” nel pomeriggio con i goal di Sterling e Kane.

20.06 Risponde l’Ucraina di Andrij Shevchenko con Bushchan in porta, Karavaev e Kryvtsov sugli esterni, Zabarnyi e Matviyenko i centrali, Stepanenko, Sydorchuk e Zinchenko a centrocampo, Yarmolenko, Yaremchuk e Shaparenko a comporre il tridente offensivo del 4-3-3.

20.04 Classico 4-4-2 per la Svezia del ct Janne Andersson con Olsen tra i pali, Lustig, Lindelof, Danielson e Augustinsson a comporre la linea difensiva, Olsson e Ekdal i centrali, Larsson e Forsberg sugli esterni, Isak a far coppia con lo juventino Kulusevski in attacco.

20.02 Queste le formazioni ufficiali:

Svezia (4-4-2): Olsen; Lustig, Lindelof, Danielson, Augustinsson; Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg; Isak, Kulusevski. All. Andersson.

Ucraina (4-3-3): Bushchan, Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Kryvtsov; Stepanenko, Sydorchuk, Zinchenko, Yarmolenko, Yaremchuk, Shaparenko. All. Shevchenko.

20.00 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Svezia-Ucraina, match valido per l’ultimo ottavo di finale di finale di Euro 2020.

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Svezia-Ucraina, match valido per gli ottavi di finale di Euro 2020. A Glasgow in palio un posto ai quarti di finale della rassegna continentale.

La Svezia del ct Janne Andersson si è qualificata a questo primo match della fase ad eliminazione diretta come prima classificata del gruppo E, chiudendo con 7 punti, due vittorie e un pareggio, davanti alla Spagna. A trascinare gli svedesi sino a qui è stato l’esterno dell’RB Lipsia Emil Forsberg, autore di 3 dei quattro goal degli scandinavi e protagonista all’ultima giornata del girone con una doppietta alla Polonia nel 3-2 finale, deciso al quarto minuto di recupero da Viktor Claesson.

L’Ucraina dell’ex stella del Milan Andrij Shevchenko invece, nonostante una fase a gironi tutt’altro che brillante, ha ottenuto la qualificazione agli ottavi come una delle quattro migliori terze, chiudendo a tre punti nel gruppo C grazie alla vittoria con la Macedonia Del Nord (2-1) arrivata in mezzo alle sconfitte con Olanda all’esordio (3-2) e Austria all’ultima giornata (0-1). Ora però tutto si azzererà con la nazionale gialloblù che cercherà di giocarsi tutte le proprie carte per entrare nelle migliori 8 di Euro 2020.

PROBABILI FORMAZIONI

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Lustig, Lindelöf, Danielsson, Augustinsson; S. Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg; Kulusevski, Isak. All. Andersson.

UCRAINA (4-3-3): Buschchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Malinovskyi, Sydorchuk, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk, Shaparenko. All. Shevchenko.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Svezia-Ucraina, match valido per gli ottavi di finale di Euro 2020. Calcio d’inizio previsto per le ore 21.00 allo stadio “Hampden Park” di Glasgow in Scozia, buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale a partire dalle ore 20.00.

