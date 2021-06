LIVE Scozia-Repubblica Ceca 0-0, Europei calcio 2021 in DIRETTA: si comincia! Squadre subito a caccia del gol del vantaggio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

11′ Undici minuti di nulla o quasi all’Hampden Park…

8′ Schick commette fallo nel tentativo di vincere un duello aereo in mezzo al campo.

6′ La Scozia conquista il primo corner grazie alla sfuriata di McGinn. Va Robertson dalla bandierina: nulla di fatto.

5′ Gran confusione in mezzo al campo, per ora non si segnala nulla di significativo. La Repubblica Ceca è molto compatta all’interno dei propri 40 metri.

3′ I padroni di casa provano a prendere in mano l’iniziativa.

SI COMINCIA! CALCIO D’INIZIO AFFIDATO ALLA SCOZIA.

14.58 Sorteggio: palla o campo? A brevissimo si parte.

14.55 Le squadre entrano sul terreno di gioco. Ora è il momento degli inni nazionali

14.50 Seicento secondi al via.

14.45 Le squadre rientrano negli spogliatoi per ricevere gli ultimi dettami dai propri allenatori.

14.40 Chi raggiungerà l’Inghilterra, che ieri ha superato 1-0 la Croazia, a quota 3 punti in testa al girone?

14.35 Squadre in campo per il riscaldamento.

14.30 Mezz’ora al calcio d’inizio.

14.25 Inizia a salire la tensione all’Hampden Park di Glasgow.

14.20 Arrivano le formazioni ufficiali del match

SCOZIA (3-5-2): Marshall; Hanley, Cooper, Hendry; O’Donnell, Armstrong, McGinn, McTominay, Robertson; Dykes, Christie.

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Celustka, Kalas, Boril; Soucek, Kral; Masopust, Darida, Jankto; Schick.

14.15 Buon pomeriggio e Buon Calcio! E’ il momento di una nuova giornata di partite agli Europei: Scozia e Repubblica Ceca scaldano i motori.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella Diretta Live di Scozia-Repubblica Ceca, partita di calcio valida per la 1a giornata della fase a gironi, gruppo D, di Euro 2020.

Dunque ci siamo: anche per i Braveheart scozzesi e per la Cesti Ivi cechi è il momento dell’esordio in questa rassegna continentale. Dopo l’1-0 inflitto ieri dall’Inghilterra alla Croazia, questo incrocio assume ancora più importanza.

Cosa dobbiamo attenderci? Gli uomini di Steve Clarke, potendo sfruttare anche il fattore campo, saranno inevitabilmente favoriti di fronte a quelli di Jaroslav Šilhavý, ma attenzione a vendere la pelle dell’orso prima di averla catturata.

Di seguito le probabili formazioni

SCOZIA (3-5-2): Marshall; Hendry, Hanley, Tierney; O’Donnell, McTominay, McGregor, McGinn, Robertson; Dykes, Adams.

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Vaclík; Coufal, Čelůstka, Kalas, Bořil; Souček, Král; Masopust, Darida, Jankto; Schick.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Scozia-Repubblica Ceca, partita di calcio valida per la 1a giornata della fase a gironi, gruppo D, di Euro 2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 15:00. Buon divertimento!

Foto: AP Photo Petr David Josek