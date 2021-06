LIVE Repubblica Ceca-Inghilterra 0-1, Europei 2021 in DIRETTA: inglesi in controllo a Wembley!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

40′ Ultimi minuti della prima frazione. Croazia avanti 1-0 con la Scozia a Glasgow.

37′ VACLIK ATTENTO! Shaw cross da sinistra, pallone deviato e per poco non entra in porta.

35′ REPUBBLICA CECA VICINA AL PAREGGIO! Jankto prova l’acrobazia, poi Soucek sfiora il gol con il destro.

34′ Poche emozioni negli ultimi 10 minuti a Londra.

31′ Adesso è la Repubblica Ceca a fare la partita: Inghilterra attendista.

28′ CHE TIRO DI HOLES CON IL DESTRO! Gran parata di Pickford.

26′ CHE PARATA DI VACLIK!!!!! Palla pazzesca per Kane che rientra sul destro ma il #1 ceco si supera.

23′ La squadra di Southgate ha abbassato un po’ i ritmi dopo un inizio a razzo.

20′ I cechi provano a rispondere al gol del vantaggio dei padroni di casa.

17′ BRIVIDO PER LA REPUBBLICA CECA! Saka viene atterrato a limite dopo una gran giocata.

14′ Il giocatore del Manchester City riceve palla sul secondo palo dopo lo strappo di Saka e insacca a due passi di testa.

13′ RAHEEM STERLING NON SBAGLIA! 1-0 PER L’INGHILTERRA

11′ Tiro alto di Kane da fuori area su una palla spazzata via.

10′ Maguire prova di testa dopo un calcio piazzato: colpo a lato.

8′ È partita alla grande la squadra di Southgate che pressa alto non permettendo all’avversario di attaccare.

5′ Ottimo avvio dei Tre Leoni con Kane molto attivo in fase di impostazione.

2′ PALO DELL’INGHILTERRA!!! PALLONETTO SUL LEGNO DI STERLING! Che palla di Shaw per l’ex Liverpool.

1′ Si comincia a Londra! Battono i cechi.

INIZIO PRIMO TEMPO

20.57 Harry Kane, sin qui molto sottotono, ha segnato 12 gol nelle qualificazioni ottenendo il titolo di capocannoniere. Schick ha segnato 4 reti con 1 rigore.

20.55 Squadre in campo! Suonano gli inni a Wembley.

20.54 L’unica sconfitta subita dagli inglesi nelle qualificazioni è avvenuta proprio contro i cechi, battuti 5-0 nella sfida d’andata.

20.52 Le due squadre hanno disputato il girone A nelle qualificazioni verso Euro 2020: l’Inghilterra ha concluso al primo posto con 21 punti mentre la Repubblica Ceca al secondo posto con 15 punti.

20.50 I cechi inoltre disputeranno l’amichevole contro l’Ucraina l’8 settembre per continuare a macinare gioco e fiducia per strappare il pass per la Coppa del Mondo.

20.48 Anche la Repubblica Ceca tornerà in campo nelle qualificazioni per il Qatar il 2 settembre in casa contro la Bielorussia e poi il 5 settembre in trasferta contro il Belgio.

20.46 Oltre la sfida contro i magiari del 2 settembre, l’Inghilterra giocherà contro l’Andorra dopo tre giorni e poi l’8 settembre in trasferta contro la Polonia.

20.44 In attesa di capire con chi giocheranno le due squadre, a settembre i Tre Leoni sfideranno l’Ungheria nella quarta giornata del percorso verso i Mondiali 2022.

20.42 Patrik Schick è al comando della classifica cannonieri del primo Europeo itinerante della Storia: il ceco ha segnato 3 gol come Cristiano Rolando, Lukaku e Wijnaldum ma il portoghese ha realizzato il primo assist.

20.40 Gli inglesi non perdono da 10 partite nella fase a gironi: i Tre Leoni uscirono sconfitti per 1-2 all’esordio contro la Francia ad Euro 2004.

20.38 Prosegue il riscaldamento allo Stadio di Wembley a Londra, dove si giocheranno le semifinali e la Finale di Euro 2020.

20.36 Patrik Schick è un punto di riferimento con la sua nazionale: il ceco ha segnato nove gol nelle ultime 12 presenze in nazionale, segnando il primo gol in ciascuna delle ultime tre partite.

20.34 Intanto Gareth Southgate rilasciato delle dichiarazioni al sito ufficiale di Euro2020: “È una di quelle rare occasioni in cui c’è un premio per la vittoria stasera, ma anche se il risultato non fosse positivo non sarebbe una tragedia, quindi gli attaccanti dovrebbero poter giocare con un po’ di libertà”.

20.32 Arbitra la sfida il portoghese Artur Soares Dias, arbitro del 1979 e internazionale dal 2010: primo Europeo per lui.

20.30 Si è qualificata anche la Danimarca ieri vincendo per 4-1 sulla Russia svoltando dopo le sconfitta contro la Finlandia e il Belgio.

20.28 Oltre alle squadre già citate, Italia e Galles, si sono qualificate alla prossima fase anche l’Olanda e l’Austria, con gli Oranje a punteggio pieno e gli austriaci vittoriosi ieri per 1-0 sull’Ucraina.

20.26 La vittoria del Belgio ieri sulla Finlandia per 2-0 infatti ha permesso a Francia, Svezia e Svizzera, oltre alle due protagoniste di questa sera di qualificarsi senza giocare.

20.24 Per il discorso delle migliori terze, la Svizzera si è già qualificata dietro Galles e Italia nel girone A: al momento Croazia, Spagna e Portogallo padrone del proprio destino ai danni di Ucraina e Finlandia a quota 3 punti ciascuna.

20.22 Repubblica Ceca e Inghilterra si sfideranno per definire la prima del girone, ma chi perderà potrà arrivare alla peggio al 3° posto.Chi perde stasera, potrebbe essere raggiunta dalla vincente di Croazia e Scozia e finire terza in base allo scontro diretto.

20.20 Al terzo posto c’è la Croazia con un punto, stesso punteggio della Scozia che però non ha segnato ancora nessun gol: qualificazione appesa a un filo per entrambe.

20.18 La classifica al momento vede la Repubblica Ceca al primo posto con 4 punti, gli stessi dei Tre Leoni attualmente al secondo posto per una peggior differenza reti.

20.16 Primo incrocio agli Europei tra le due squadre che si sono sfidate nelle qualificazioni verso la rassegna continentale in cui la squadra di Jaroslav Šilhavý ha trovato la prima vittoria contro gli inglesi nella Storia.

20.14 Nei cinque confronti contro i cechi, i Tre Leoni hanno vinto tre volte e pareggiato un match: oggi sarà fondamentale non fare calcoli per non rischiare un fallimento.

20.12 L’Inghilterra eguaglia gli ottavi di finale del 2016 ma vuole dimenticare la delusione di 5 anni fa quando uscirono contro la sorpresa del torneo ovvero l’Islanda per 1-2.

20.10 Appena un gol sin qui segnato contro la Croazia nella vittoria per 1-0 grazie a Raheem Sterling: avara di occasioni ed emozioni invece la sfida britannica contro la Scozia terminata 0-0.

20.08 Contro i britannici la squadra di Jaroslav Silhavy ha vinto per 2-0 grazie ai due gol dell’ex Roma che si è ripetuto su rigore contro i balcanici per poi essere rimontato da Ivan Perisic.

20.06 La Repubblica Ceca torna in campo con il bomber della competizione Patrik Schick dopo la vittoria per 2-0 sugli scozzesi e il pareggio contro la Croazia.

20.04 Stasera ad Hampden Park si gioca la sfida tra la Croazia e la Scozia che si giocano le ultime cartucce per un posto agli ottavi di finale in quel di Glasgow.

20.02 La seconda del girone invece sfiderà la seconda del girone E, girone apertissimo e con attualmente la Slovacchia in quella posizione.

20.00 Sfida decisiva tra le due compagini per il primo posto, essendo già sicure dell’approdo agli ottavi di finale: arrivare primi nel girone significherebbe sfidare la seconda del girone F, posizione occupata al momento dalla Germania.

19.58 Inghilterra con il solito 4-2-3-1: in panchina Rashford e Sancho. Non ci sono Chillwell e Foden in isolamento preventivo per 10 giorni dopo essere risultati positivi al Covid-19.

19.56 Poche sorprese nelle due compagini dunque: moduli a specchio per entrambi, con la Repubblica Ceca che conferma Schick in avanti. Presente Jankto come esterno sinistro: in panchina Kral.

19.54 GIUNGONO ANCHE LE PANCHINE!

REPUBBLICA CECA: Mandous, Koubek, Kaderabek, Brabec, Barak, Krmencik, Sevcik, Hlozek, Vydra, Kral, Mateju, Pekhart.

INGHILTERRA: Ramsdale, Johnstone, Henderson, Rashford, Trippier, Mings, Coady, Sancho, Calvert-Lewin, White, James, Bellingham.

19.52 ECCO LE FORMAZIONI UFFICIALI!

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Kalas, Celustka, Boril; Darida, Soucek; Masopust, Holes, Jankto; Schick. CT. Silhavy

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice; Sterling, Grealish, Saka; Kane. CT. Southgate

19.50 Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Repubblica Ceca e Inghilterra, sfida valida per la terza giornata del girone D Campionato Europeo di calcio maschile 2021.

PROBABILI FORMAZIONI REPUBBLICA CECA-INGHILTERRA

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Kalas, Celustka, Boril; Kral, Darida; Masopust, Soucek, Jankto; Schick. Ct. Silhavy

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Mings, Trippier; Phillips, Rice, Mount; Foden, Kane, Sterling. Ct. Southgate

