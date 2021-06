LIVE Pro Recco-Ferencvaros 5-5, Champions League 2021 in DIRETTA: si chiude in parità la prima parte di gara

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

7.58″ Respinta la conclusione di Figlioli. Si chiude la prima parte di gara: 5-5

7’20” Respinge Vogel in inferiorità numerica. Ingenuità della Pro Recco

6’20” Respinto il tiro di Luongo

5’02” L’inserimento centrale di Jaksic in superiorità numerica e arriva il pareggio dei magiari: 5-5

4’35” GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DI FULVIOOOOOOOOOOOOOOO!!! Ancora dalla sinistra in superiorità numerica. Ci prova Vogel ma non riesce ad evitare il gol: 5-4

4′ Arriva il pareggio in superiorità numerica dalla destra al volo sull’angolo lungo di Vamos: 4-4

3’20” La respinta di Vogel su Di Fulvio

2’28” Alta la conclusione di Echenique in superiorità numerica

1’29” GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL YOUNGEEEEEEEEEEEEER!!! Da sinistra in superiorità numerica l’australiano dopo quattro finte non lascia scampo a Vogel: 4-3

1′ La bordata di Vigvari in superiorità numerica non lascia scampo a Bijac! Pareggio del Ferencvaros: 3-3

SECONDO PERIODO

7’53” Nooooooooooooo Di Fulvio in controfuga non riesce a battere Vogel. Il primo tempo si chiude 3-2 per la Pro Recco ma che occasione mancata

6’29” GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL FIGLIOLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! In superiorità numerica Figlioli riceve dalla zona centrale e lascia partire una conclusione imparabile sulla destra: 3-2

5’53” Con doppia inferiorità Bijac salva la Pro Recco

5’07” GOOOOOOOOOOOOOL FIGLIOLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! Conclusione dal versante sinistro sul palo più lontano

4’45” Bijac respinge la conclusione in inferiorità

3’51” Ungheresi in vantaggio. la conclusione di Vicvari sul palo più vicino: 1-2

3’37” Out la conclusione di Di Fulcio che spreca la superiorità

2’49” In superiorità numerica arriva il PAREGGIO del Ferencvaros con Costantin Bicari che sfrutta una disattenzione della Pro Recco: 1-1

2’37” GOOOOOOOOOOOOOOL MANDIIIIIIIIIIIIIC In superiorità numerica dal centro batte il portiere avversario: 1-0

2′ L’anticipo di Velotto in difesa, riparte la Pro Recco

1’45” Conclusione di Velotto fuori misura

1’20” Superiorità sprecata anche dal Ferencvaros

1′ Superiorità non sfruttata dalla pro Recco con il tiro di Mandic ribattuto

20.28: Squadre in acqua, pronte per il primo tempo

20.26: La Pro Recco per raggiungere la finale ha superato prima Hannover e poi ieri in semifinale il Barceloneta con il punteggio di 12-10.

20.24: Vamos, Zalanki e Denes Varga i giocatori da tenere d’occhio in casa Ferencvaros

20.22: Si tratta della sedicesima finale di Champions (prima Coppa Campioni) per la Pro Recco che ha vinto otto volte

20.20: Ieri i magiari hanno dimostrato di avere una rosa di assoluta qualità, imponendosi in un match tiratissimo proprio contro i campioni d’Italia del Brescia.

20.17: L’equilibrio quasi sicuramente regnerà sovrano. Gli ultimi tre precedenti dicono due vittorie per i recchelini ed un pareggio, sempre nelle fasi a gironi della Champions.

20.14: In campo la squadra più titolata d’Italia e i magiari del Ferencvaros, squadra di Budapest, detentori del trofeo (vincitori nel 2019, visto che la scorsa edizione non è stata disputata).

20.12: E’ una partita che può valere tantissimo. Un titolo che manca all’Italia e, proprio ai liguri, ormai dal lontano 2015

20.10: Buonasera agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della finale di Champions League di pallanuoto in programma tra Pro Recco e Ferencvaros a Belgrado

Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale della finalissima della Champions League di pallanuoto: oggi, sabato 5 giugno, alle ore 20.30, si chiuderà la Final Eight con il match tra la Pro Recco, vincitrice del Girone A, ed i magiari del Ferencvaros, primi classificati nel Girone B in fase eliminatoria.

I liguri, che hanno perso la Finale Scudetto contro il Brescia, cercano riscatto in campo europeo ed oggi vogliono concludere al meglio il loro cammino europeo che con la vittoria di ieri in semifinale è arrivata a dodici vittorie su dodici in stagione nella rassegna.

