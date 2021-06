LIVE Portogallo-Francia, Europei 2021 in DIRETTA: va in scena la rivincita della finale del 2016!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Portogallo-Francia, partita valevole per la terza e ultima giornata della fase a gironi degli Europei di calcio 2021. Si gioca alla “Puskas Arena” di Budapest, in contemporanea con Germania-Ungheria (di scena a Monaco di Baviera): in palio il passaggio del turno.

Attualmente la situazione di classifica nel girone F della massima rassegna continentale è la seguente: Francia 4, Germania 3, Portogallo 3, Ungheria 1. La squadra di Didier Deshamps, complici i risultati degli altri raggruppamenti, ha già staccato il pass per gli ottavi di finale, ma il piazzamento finale è determinante per i successivi accoppiamenti e i campioni del mondo in carica non possono steccare un’altra partita dopo il deludente 1-1 contro l’Ungheria. I transalpini avevano esordito in modo convincente superando la Germania per 1-0 con autogol di Hummels, ma rispetto al potenziale a disposizione sembra che debbano ancora trovare la giusta quadra, in particolar modo per quanto riguarda la fase offensiva con Benzema che ancora non pare integrato nei meccanismi di gioco. Il Portogallo, invece, si gioca la qualificazione agli ottavi e in caso di sconfitta rischierebbe l’eliminazione: i lusitani hanno debuttato vincendo 3-0 contro l’Ungheria per poi cadere sotto i colpi della Germania (2-4). Cristiano Ronaldo e compagni stasera si augurano dunque di bissare il successo che nella finale di Euro 2016 lì portò inaspettatamente sul tetto d’Europa.

