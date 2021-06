LIVE Nuoto, Settecolli 2021 in DIRETTA: Margherita Panziera la più attesa nei 200 dorso

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata dell’edizione 2021 del Trofeo Settecolli di nuoto. Alla piscina del Foro Italico si conclude il meeting internazionale più importante dell’anno in Italia a meno di un mese dai Giochi olimpici di Tokyo. Al via tutti gli azzurri di punta, escluso Gregorio Paltrinieri, alle prese con una fastidiosa mononucleosi, e tanti protagonisti del nuoto mondiale che rivedremo tra meno di un mese a Tokyo.

Il direttore tecnico azzurro Cesare Butini stasera, al termine del Settecolli, comunicherà i componenti delle tre staffette dello stile libero e integrerà la compagine azzurra con decisioni senza appello: tanti gli atleti sotto osservazione che sognano di vivere l’esperienza a Cinque Cerchi e di poter lottare per grandi traguardi a Tokyo. Il Trofeo Settecolli si disputa con la formula delle serie progressive. Gara secca, senza batterie: chi stabilisce il miglior tempo vince. Sono previste quattro sessioni di gare. Le due sessioni mattutine saranno divise in una sessione maschile e una femminile, alternandosi nelle giornate; quella pomeridiana e serale saranno miste. Al mattino in vasca gli atleti con i tempi di iscrizione più lenti: alle 9 e alle 11. Al pomeriggio quelli con i tempi di iscrizione intermedi (ore 16.15), alla sera (18.30-20.45) in vasca le batterie con i tempi di iscrizione più veloci con un massimo di tre atleti stranieri per ciascuna.

Questo il programma di oggi: 50 stile libero donne, 200 dorso uomini, 200 dorso donne, 50 farfalla uomini, 200 farfalla donne, 200 rana uomini, 200 rana donne, 200 stile libero uomini, 400 stile libero donne, 200 misti uomini, 200 misti donne, 1500 stile libero uomini. Una terza giornata ricca di spunti e di sfide con tante star azzurre in acqua, fra cui la campionessa europea dei 200 dorso donne Margherita Panziera, che pone la sua candidatura al podio olimpico nella gara che predilige e il due volte medagliato di Budapest Alberto Razzetti, che cerca di confermarsi sui 200 misti. Grande battaglia per i posti nella staffetta nei 200 stile libero uomini con sette contendenti per quattro posti e il tentativo di Ilaria Cusinato di strappare il pass olimpico nei 200 misti. La chiusura doveva essere una passerella per Gregorio Paltrinieri nei “suoi” 1500 ma il campione emiliano, alle prese con la mononucleosi. non ci sarà e la speranza è di rivederlo presto in gara.

Foto: LaPresse