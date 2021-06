LIVE MotoGP, GP Olanda in DIRETTA: Valentino Rossi al Q2! Orario qualifiche TV8, FP4 alle 13.30

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

SEGUI LA DIRETTA LIVE DI FP3 E QUALIFICHE DI F1 ALLE 12.00 E ALLE 15.00

10.57 Grazie per averci seguito, appuntamento alle 13.30 per le FP4.

10.56 Bagnaia si conferma in un momento difficile. Nella Q1 dovrà vedersela con Zarco, Martin e Marc Marquez: non sarà facile strappare uno dei primi due posti per la Q2.

10.55 Valentino Rossi, 42 anni, questa mattina è stato il migliore dei piloti italiani.

10.54 La classifica delle FP3:

1 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 306.0 1’32.336

2 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 304.4 1’32.533 0.197 / 0.197

3 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 311.4 1’32.641 0.305 / 0.108

4 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 308.3 1’32.747 0.411 / 0.106

5 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 307.5 1’32.748 0.412 / 0.001

6 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 309.0 1’32.845 0.509 / 0.097

7 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 307.5 1’32.853 0.517 / 0.008

8 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 308.3 1’32.871 0.535 / 0.018

9 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 302.2 1’32.894 0.558 / 0.023

10 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 313.0 1’32.907 0.571 / 0.013

11 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 312.2 1’32.938 0.602 / 0.031

12 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 315.4 1’32.941 0.605 / 0.003

13 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 313.8 1’32.974 0.638 / 0.033

14 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 302.9 1’33.026 0.690 / 0.052

15 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 313.0 1’33.069 0.733 / 0.043

16 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 309.8 1’33.087 0.751 / 0.018

17 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 312.2 1’33.250 0.914 / 0.163

18 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 305.2 1’33.356 1.020 / 0.106

19 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 306.0 1’33.368 1.032 / 0.012

20 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 306.7 1’33.465 1.129 / 0.097

21 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 309.0 1’33.853 1.517 / 0.388

22 31 Garrett GERLOFF USA Petronas Yamaha SRT Yamaha 300.7 1’34.254 1.918 / 0.401

10.50 Nel complesso la Yamaha sembra una spanna sopra tutte le altre, sia sul giro secco sia in ottica gara. Ma la MotoGP ci ha insegnato a non dare mai nulla per scontato.

10.47 11° Zarco, 12° Bagnaia, entrambi fuori dalla Q1, così come Marc Marquez.

10.45 Valentino Rossi ha chiuso 9° a 0.558 dalla vetta. Non è un caso che il Dottore si stia ritrovando sull’amata pista di Assen. Il 42enne è sicuro che domani scatterà in una delle prime quattro file, ma la sua speranza è di fare ancora meglio.

10.42 Vinales chiude davanti a tutti le FP3 in 1’32″336, 2° Quartararo a 0.197, 3° Pol Espargarò a 0.305. Completano la top10 Aleix Espargarò, Mir, Rins, Nakagami, Oliveira, Valentino Rossi e Miller. Sono questi i piloti qualificati per la Q2.

10.41 VALENTINO ROSSI QUALIFICATO PER LA Q2! Fuori invece Bagnaia.

10.41 Mir trova il guizzo finale ed è 5°. Bene anche Aleix Espargarò, 4° con l’Aprilia.

10.40 Niente da fare, Bagnaia fuori dalla Q2. Potrebbe farcela Valentino Rossi.

10.39 Zarco scavalca Bagnaia, che ora è 11° e quasi fuori.

10.39 Bagnaia non si sta migliorando, rischia l’eliminazione. Rossi ora è 7°.

10.38 Bagnaia è 8° a 0.605.

10.37 ROSSIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! E’ 6° a 0.558 da Vinales!

10.36 Doppia soft invece per Bagnaia.

10.36 Valentino Rossi si trova bene con la gomma media all’anteriore e soft al posteriore, dunque riprova ancora con questa accoppiata di mescole.

10.35 Ultimi 5 minuti.

10.34 Cambio gomme, i piloti tornano in pista per l’ultimo time-attack.

10.33 Valentino Rossi ai box in questo momento, ne sta approfittando per rinfrescarsi con una bibita gelata.

10.32 BAGNAIA QUINTO! Giro importante e balzo in avanti per il ducatista, ora a 0.605 da Vinales. I distacchi sono comunque importanti.

10.31 Bagnaia risale in decima piazza a 1″054, ma resta a rischio “taglio”. Valentino Rossi intanto è 12° a 1″116.

10.30 Vinales al comando con 0.261 su Quartararo e 0.415 su Mir. Seguono Oliveira, Aleix Espargarò, Pol Espargarò, Miller, Rins e Savadori.

10.30 Ora Bagnaia è sceso al 12° posto.

10.29 Pazzesco Savadori, è 8° con l’Aprilia!

10.29 VALENTINO ROSSI IN TOP10! E’ 10° a 1″116 da Vinales.

10.28 VINALES TORNA DAVANTI! 1’32″336!

10.27 BALZO IN AVANTI DI VALENTINO ROSSI! E’ 12° a 0.947, la top10 è distante appena 5 centesimi!

10.27 Mir risale ed è 6°.

10.26 Ora Valentino Rossi monta una gomma soft nuova al posteriore (e media all’anteriore, come Quartararo).

10.25 QUARTARARO IN TESTA! 1’32″597 per il francese, fa meglio di 0.089 rispetto a Vinales. Per lui media all’anteriore e soft al posteriore.

10.22 Gerloff, che sostituisce Morbidelli, ha scavalcato Bastianini e Marini, che ora si installano nelle ultime due posizioni.

10.21 Al momento la top10 è la seguente: Vinales, Pol Espargarò, Quartararo, Oliveira, Aleix Espargarò, Rins, Bagnaia, Marc Marquez, Martin e Mir. 12° Zarco, 14° Petrucci, 18° Valentino Rossi, 19° Savadori, 21° Bastianini, 22° Marini.

10.19 Si migliora ancora Vinales, 1’32″686. E’ davvero in forma. Se pensiamo che una settimana fa è arrivato ultimo al Sachsenring…

10.18 Valentino Rossi non ha ancora dato l’assalto al tempo. Si sta concentrando sul passo.

10.16 Gli italiani: 6° Bagnaia, per ora unico qualificato per la Q2; 13° Petrucci, 18° Savadori, 19° Valentino Rossi, 20° Bastianini, 21° Marini.

10.14 VINALES MIGLIORA NETTAMENTE IL TEMPO DI IERI! 1’32″848! E’ il primo a scendere sotto il muro dell’1’33”. Gomme soft per l’iberico. Pol Espargarò è 2° a 0.335.

10.12 1’33″233 per Quartararo, il passo del francese è il migliore, assieme a quello di Vinales. Dunque Yamaha davanti in questa fase.

10.11 Sale ancora Bagnaia! E’ 6° 0.419 da Vinales.

10.10 Da questo momento prenderemo in considerazione la sola classifica combinata.

10.09 Finalmente segnali da Francesco Bagnaia. E’ 6° a 0.513, ma soprattutto è ottavo nel combinato.

10.08 Valentino Rossi non trova ancora il bandolo della matassa.

10.08 Vinales e Quartararo stanno spingendo davvero forte. Yamaha per il momento molto incisiva sul passo.

10.07 1’33″2 per Vinales, sale in testa anche alla classifica delle FP3, oltre che nel combinato.

10.06 Cambia ora la classifica combinata, con Jorge Martin (Ducati Pramac) che sale in decima posizione.

10.05 La classifica delle FP3 vede al comando Aleix Espargarò davanti a Quartararo e Marc Marquez. 14° Valentino Rossi, 18° Bagnaia.

10.04 Scivolata nella ghiaia per Johann Zarco alla curva 3. Nessuna conseguenza per il pilota della Ducati Pramac.

10.02 Ci avviciniamo ai tempi di ieri. 1’33″4 per Aleix Espargarò con l’Aprilia.

10.00 Lecuona davanti con la Ktm in 1’34″2. Siamo ancora oltre un secondo rispetto ai tempi di ieri.

9.58 Media all’anteriore e soft al posteriore per Quartararo. Doppia media per Miller, doppia soft per Zarco. Dunque scelte di gomme molto diverse tra i piloti.

9.57 Soft all’anteriore e media al posteriore per Valentino Rossi.

9.56 Doppia gomma soft per Bagnaia, Vinales, Marini e Bastianini.

9.55 SEMAFORO VERDE! Iniziate le FP3 ad Assen.

9.51 Questi i piloti qualificati virtualmente per la Q2 dopo le prove libere di ieri. Ma con la FP3 tutto potrebbe cambiare.

1 12 M.VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’33.072 22 1’33.241 5

2 44 P.ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’33.183 20 1’34.096 5 0.111 0.111

3 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’34.422 20 1’33.400 5 0.328 0.217

4 20 F.QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’33.633 18 1’33.491 4 0.419 0.091

5 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’33.501 18 1’33.960 6 0.429 0.010

6 93 M.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’34.048 20 1’33.560 4 0.488 0.059

7 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’34.299 12 1’33.701 4 0.629 0.141

8 5 J.ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 1’33.887 19 1’33.708 5 0.636 0.007

9 9 D.PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’33.939 18 1’34.134 6 0.867 0.231

10 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’33.993 19 1’34.081 6 0.921 0.054

9.50 In tema di Case, nell’enorme storia di Assen hanno primeggiato sei diversi marchi. Comanda la Honda, con 22 successi, seguita a quota 17 dalla Yamaha e a 15 dalla MV Agusta. Sono invece 9 le affermazioni della Suzuki e 7 quelle della Gilera, a cui va sommato il singolo hurrà della Norton.

9.46 Sono tantissimi i successi italiani nel Dutch TT, in quanto se ne contano ben 22. Chiaramente, la stragrande maggioranza di essi portano la firma di Valentino Rossi (8) e Giacomo Agostini (6), ma sono già state citate anche le 2 affermazioni di Umberto Masetti a inizio anni ’50. Inoltre, non vanno dimenticate le vittorie di Nello Pagani (1949), Remo Venturi (1960), Virginio Ferrari (1979), Marco Lucchinelli (1981), Franco Uncini (1982) e Max Biaggi (2001).

9.44 Tredici uomini sono stati in grado di vincere più di un’edizione, ma solo sei di loro sono stati capaci di imporsi con due moto diverse. Si tratta di Geoff Duke (Norton e Gilera), Mike Hailwood (MV Agusta e Honda), Giacomo Agostini (MV Agusta e Yamaha), Valentino Rossi (Honda e Yamaha) e Casey Stoner (Ducati e Honda).

9.39 DUTCH TT – VITTORIE TOP CLASS

8 – ROSSI Valentino [ITA] (2002, 2004, 2005, 2007, 2009, 2013, 2015, 2017)

6 – AGOSTINI Giacomo [ITA] (1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1974)

5 – DOOHAN Mick [AUS] (1994, 1995, 1996, 1997, 1998)

4 – SURTEES John [GBR] (1956, 1957, 1958, 1959)

4 – HAILWOOD Mike [GBR] (1962, 1964, 1965, 1967)

4 – DUKE Geoff [GBR] (1951, 1953, 1954, 1955)

3 – SCHWANTZ Kevin [USA] (1990, 1991, 1993)

2 – MASETTI Umberto [ITA] (1950, 1952)

2 – SHEENE Barry [GBR] (1975, 1976)

2 – MAMOLA Randy [USA] (1984, 1985)

2 – GARDNER Wayne [AUS] (1986, 1988)

2 – STONER Casey [AUS] (2008, 2012)

2 – MARQUEZ Marc [SPA] (2014, 2018)

9.36 Comprendendo Rossi, sono quattro i centauri in attività a vantare almeno un Dutch TT nel proprio palmarès. Si tratta di Marc Marquez (2 vittorie, datate 2014 e 2018), Jack Miller (che primeggiò a sorpresa nel 2016) e Maverick Viñales (impostosi nell’ultima edizione disputata, quella del 2019).

9.33 Il pilota più vincente in assoluto nella top class è Valentino Rossi, capace di imporsi ben 8 volte, peraltro nell’arco di ben quindici anni! Il Dottore ha primeggiato nel 2002, 2004, 2005, 2007, 2009, 2013, 2015 e 2017. Detiene dunque il primato di successi e di longevità, ma non quello di affermazioni consecutive. Quest’ultimo è ancora oggi condiviso da Giacomo Agostini e Mick Doohan, i quali sono passati per primi sotto la bandiera scacchi per 5 anni di fila (il lombardo lo ha fatto tra il 1968 e il 1972, mentre l’australiano c’è riuscito dal 1994 al 1998).

9.28 Il Dutch Tourist Trophy è la gara più replicata nella storia della classe regina. Solo il Gran Premio d’Italia può vantare un numero analogo di presenze in calendario (72 con il 2021), ma non va dimenticato come la prova della 500cc di Monza 1973 sia stata cancellata dopo il tremendo incidente costato la vita a Renzo Pasolini e Jarno Saarinen, verificatosi nella 250cc.

9.25 “Cattedrale della velocità”. Così viene infatti definita la pista di Assen, dove nei prossimi giorni si assisterà al ritorno del Dutch Tourist Trophy, parte integrante del calendario iridato sin dall’edizione inaugurale del 1949 e assente solo nel 2020, causa pandemia del Covid-19. La gara equivale al Gran Premio d’Olanda, ma in realtà non ha mai assunto ufficialmente tale denominazione. Anzi, sino al 2015 si correva ancora nella giornata di sabato. La tradizione è stata cambiata nel 2016, quando gli organizzatori si sono piegati alle logiche moderne, trasferendo la competizione alla domenica. Sarà, peraltro, l’ultima prova prima della pausa estiva. Infatti non è previsto alcun GP nel mese di luglio e si tornerà in pista solo a inizio agosto.

9.23 Al momento c’è un pallido sole ad Assen, una buona notizia per Valentino Rossi e Bagnaia: entrambi infatti devono provare a dare l’assalto alla top10 (e dunque alla Q2).

9.22 Ricordiamo che Franco Morbidelli è assente a causa dell’infortunio al ginocchio. Al suo posto c’è l’americano Gerloff, ieri ultimo con la Yamaha Petronas.

9.20 La classifica combinata dopo le prove libere del venerdì.

1 12 M.VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’33.072 22 1’33.241 5

2 44 P.ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’33.183 20 1’34.096 5 0.111 0.111

3 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’34.422 20 1’33.400 5 0.328 0.217

4 20 F.QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’33.633 18 1’33.491 4 0.419 0.091

5 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’33.501 18 1’33.960 6 0.429 0.010

6 93 M.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’34.048 20 1’33.560 4 0.488 0.059

7 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’34.299 12 1’33.701 4 0.629 0.141

8 5 J.ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 1’33.887 19 1’33.708 5 0.636 0.007

9 9 D.PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’33.939 18 1’34.134 6 0.867 0.231

10 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’33.993 19 1’34.081 6 0.921 0.054

11 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’34.004 19 1’35.726 3 0.932 0.011

12 43 J.MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’34.245 21 1’34.066 6 0.994 0.062

13 32 L.SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’34.098 16 1’34.461 4 1.026 0.032

14 63 F.BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’34.265 22 1’34.832 4 1.193 0.167

15 89 J.MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI 1’35.292 17 1’34.339 5 1.267 0.074

16 73 A.MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’34.916 20 1’34.358 6 1.286 0.019

17 46 V.ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’34.431 22 1’34.777 6 1.359 0.073

18 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’34.491 20 1’34.766 5 1.419 0.060

19 27 I.LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’34.510 19 1’34.539 5 1.438 0.019

20 23 E.BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama DUCATI 1’35.253 20 1’34.658 6 1.586 0.148

21 10 L.MARINI ITA SKY VR46 Avintia DUCATI 1’35.506 18 1’36.216 6 2.434 0.848

22 31 G.GERLOFF USA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’35.961 14 1’35.744 4 2.672 0.238

9.16 La terza sessione di prove libere scatterà alle 9.55 e durerà 45 minuti.

9.15 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle FP3 del GP d’Olanda 2021 di MotoGP.

ORARIO TV8 GP OLANDA 2021 MOTOGP (SABATO 26 GIUGNO)

PROGRAMMA MOTOGP OGGI: FP3, FP4 E QUALIFICHE GP OLANDA 2021

F1 E MOTOGP OGGI: ORARI, PROGRAMMA, GUIDA TV8

PRESENTAZIONE QUALIFICHE

VALENTINO ROSSI: “OGGI SAREI STATO DA 10°/12° POSTO SENZA LA PIOGGIA”

VALENTINO ROSSI AFFIDERA’ LA VR46 ALLA DUCATI, MA NON CORRERA’ CON LUCA MARINI

L’ERRORE TATTICO DI VALENTINO ROSSI E FRANCESCO BAGNAIA

VIDEO VALENTINO ROSSI: “NON SONO STATO FAVORITO DALLA PIOGGIA”

FRANCESCO BAGNAIA: “NON SONO SODDISFATTO, DEVO ADATTARMI MEGLIO ALLA DUCATI”

LA CRONACA DELLE FP2 DI MOTOGP

LA CLASSIFICA DELLE FP2 DI MOTOGP

ORARIO QUALIFICHE TV8 SABATO 26 GIUGNO

UN VENERDI’ LETARGICO PER FRANCESCO BAGNAIA

MAVERICK VINALES: “VADO VELOCE AD ASSEN PERCHE’ QUI C’E’ TANTO GRIP”

MARC MARQUEZ: “UNA CADUTA SIMILE NON E’ ACCETTABILE”

LA CRONACA DELLE FP2 DI MOTO2

LA CRONACA DELLE FP2 DI MOTO3

LA CRONACA DELLE FP1 DI MOTOGP

RISULTATI E CLASSIFICA MOTOGP FP1

LA CRONACA DELLE FP1 DI MOTO2

LA CRONACA DELLE FP1 DI MOTO3

JOHANN ZARCO: “BUONE SENSAZIONI”

ALEX RINS: “SPERIAMO CHE PIOVA NEI PROSSIMI GIORNI”

DANILO PETRUCCI: “PAGHIAMO SUI RETTILINEI”

HIGHLIGHTS DELLA MOTO2

HIGHLIGHTS DELLA MOTO3

JOAN MIR: “ANCORA DEL LAVORO DA FARE”

MIGUEL OLIVEIRA: “IMMAGINAVO UN FINE SETTIMANA PIÙ COMPLESSO”

VIDEO MARC MARQUEZ: “NON E’ STATA COLPA MIA LA CADUTA”

VIDEO LA PAUROSA CADUTA DI MARC MARQUEZ

FRANCO MORBIDELLI OPERATO AL GINOCCHIO SINISTRO

15.06 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo.

15.05 La classifica combinata delle prove libere:

12 M.VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’33.072 22 1’33.241 5

2 44 P.ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’33.183 20 1’34.096 5 0.111 0.111

3 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’34.422 20 1’33.400 5 0.328 0.217

4 20 F.QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’33.633 18 1’33.491 4 0.419 0.091

5 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’33.501 18 1’33.960 6 0.429 0.010

6 93 M.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’34.048 20 1’33.560 4 0.488 0.059

7 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’34.299 12 1’33.701 4 0.629 0.141

8 5 J.ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 1’33.887 19 1’33.708 5 0.636 0.007

9 9 D.PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’33.939 18 1’34.134 6 0.867 0.231

10 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’33.993 19 1’34.081 6 0.921 0.054

11 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’34.004 19 1’35.726 3 0.932 0.011

12 43 J.MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’34.245 21 1’34.066 6 0.994 0.062

13 32 L.SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’34.098 16 1’34.461 4 1.026 0.032

14 63 F.BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’34.265 22 1’34.832 4 1.193 0.167

15 89 J.MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI 1’35.292 17 1’34.339 5 1.267 0.074

16 73 A.MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’34.916 20 1’34.358 6 1.286 0.019

17 46 V.ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’34.431 22 1’34.777 6 1.359 0.073

18 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’34.491 20 1’34.766 5 1.419 0.060

19 27 I.LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’34.510 19 1’34.539 5 1.438 0.019

20 23 E.BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama DUCATI 1’35.253 20 1’34.658 6 1.586 0.148

21 10 L.MARINI ITA SKY VR46 Avintia DUCATI 1’35.506 18 1’36.216 6 2.434 0.848

22 31 G.GERLOFF USA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’35.961 14 1’35.744 4 2.672 0.238

15.04 La classifica delle FP2 di MotoGP:

1 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’33.241 5 14 300.7

2 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’33.400 5 12 0.159 0.159 306.7

3 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’33.491 4 13 0.250 0.091 297.8

4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’33.560 4 4 0.319 0.069 308.3

5 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’33.701 4 11 0.460 0.141 304.4

6 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 1’33.708 5 12 0.467 0.007 309.8

7 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’33.960 6 15 0.719 0.252 306.7

8 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’34.066 6 7 0.825 0.106 309.8

9 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’34.081 6 8 0.840 0.015 306.0

10 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’34.096 5 9 0.855 0.015 306.0

11 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’34.134 6 11 0.893 0.038 299.2

12 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI 1’34.339 5 13 1.098 0.205 308.3

13 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’34.358 6 13 1.117 0.019 307.5

14 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’34.461 4 14 1.220 0.103 299.2

15 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’34.539 5 12 1.298 0.078 299.2

16 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama DUCATI 1’34.658 6 12 1.417 0.119 305.2

17 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’34.766 5 11 1.525 0.108 302.2

18 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’34.777 6 11 1.536 0.011 297.8

19 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’34.832 4 7 1.591 0.055 309.0

20 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’35.726 3 9 2.485 0.894 300.7

21 31 Garrett GERLOFF USA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’35.744 4 12 2.503 0.018 295.6

22 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia DUCATI 1’36.216 6 12 2.975 0.472 300.0

15.03 Valentino Rossi non ha brillato su un circuito che ama e dove ha vinto 8 volte. Il Dottore è rimandato a domani.

15.02 Solito venerdì difficile per Francesco Bagnaia, molto indietro con una Ducati difficile da mettere a punto su una pista storicamente poco gradita dalla scuderia di Borgo Panigale.

15.01 Questo venerdì ha messo in risalto un Vinales rinvigorito dopo l’incredibile ultimo posto al Sachsenring: gli alti e bassi dello spagnolo sono ormai proverbiali. Nel complesso Yamaha e Honda meglio di tutti, anche se Marc Marquez ha accusato una bruttissima caduta, picchiando con violenza la spalla destra.

14.59 La classifica combinata delle prove libere del GP d’Olanda di MotoGP vede Vinales al comando 1’33″241, seguito da Oliveira a 0.159 e da Quartararo a 0.250. Completano la top10 Marc Marquez, Mir, Zarco, Rins, Miller, Aleix Espargarò e Pol Espargarò. Gli italiani: 11° Petrucci, 14° Savadori, 16° Bastianini, 18° Valentino Rossi a 1″536, 19° Bagnaia a 1″591.

14.58 Le FP2 sono state rovinate dalla pioggia, che ha cominciato a cadere dopo circa 10 minuti dall’inizio della sessione. Era noto che potesse piovere, tanti piloti (tra cui Bagnaia e Valentino Rossi) hanno sbagliato a non montare da subito le gomme soft per ricercare un tempo che consentisse loro di accedere nella top10.

14.56 BANDIERA A SCACCHI! Terminano le FP2 del GP d’Olanda di MotoGP.

14.54 1’51″846 il tempo di Valentino Rossi, che non si prende rischi sull’asfalto viscido.

14.53 Ottimo 1’44″6 per Lecuona, è il miglior tempo sul bagnato. Per quello che può contare in questa fase…

14.52 Tutti in pista tranne le Ducati di Miller e Bagnaia, l’Aprilia di Aleix Espargarò e Marc Marquez.

14.51 Come non detto! Valentino Rossi in pista con gomme soft da bagnato. Bagnaia invece se ne resta al calduccio ai box.

14.49 Valentino Rossi e Bagnaia invece rimangono ai box. A nostro avviso questi sono errori strategici: provare la pista bagnata può essere utile sia in previsione che la pioggia (come probabile) possa fare capolino anche domani o domenica, ma anche per il prosieguo del Campionato. Un conto è disputare una qualifica o gara avendo già girato su asfalto viscido, un altro farlo per la prima volta.

14.48 Mir, Zarco, Quartararo, Oliveira e Vinales in pista con gomme da bagnato.

14.46 Rins chiude il suo primo giro lanciato in 1’50″776, siamo 17″5 più alti rispetto al miglior tempo di Vinales sull’asciutto.

14.43 Alex Rins (Suzuki) è il primo ad entrare in pista con gomme soft da bagnato.

14.41 Piove sempre con maggiore insistenza.

14.39 La classifica combinata, che dunque tiene conto dei risultati delle FP1 del mattino, vede al comando Vinales in 1’33″072, seguito a 0.111 da Pol Espargarò e a 0.328 da Oliveira. Poi Quartararo, Rins, Marc Marquez, Mir, Zarco, Petrucci ed Aleix Espargarò: questi sono i piloti virtualmente qualificati per la Q2. 12° Miller, 13° Savadori, 14° Bagnaia a 1″193, 17° Valentino Rossi a 1″359, 20° Bastianini, 21° Marini.

14.38 Sempre tutto fermo, nessun pilota gira su asfalto bagnato.

14.36 La classifica delle FP2 vede davanti a tutti Vinales in 1’33″241, seguito da Oliveira a 0.159 e da Quartararo a 0.250. Completano la top10 Marc Marquez, Mir, Zarco, Rins, Miller, Aleix Espargarò e Pol Espargarò. Gli italiani: 11° Petrucci, 14° Savadori, 16° Bastianini, 18° Valentino Rossi a 1″536, 19° Bagnaia a 1″591.

14.34 Tutti i piloti sono fermi ai box. Piove abbastanza forte. Di sicuro i tempi della mattinata non verranno migliorati.

14.32 Valentino Rossi e Bagnaia devono veramente mangiarsi le dita…

14.31 Ricordiamo il regolamento. I primi 10 piloti al termine delle prime tre sessioni di prove libere si qualificano direttamente per la Q2. Tutti gli altri sono obbligati a disputare la Q1, dalla quale solo i primi due piloti accedono alla Q2: tutti gli altri partiranno dalla 13ma posizione sulla griglia di partenza. Può accadere, dunque, che i migliori tempi vengano ottenuti nel corso delle FP1, perché può piovere durante le FP2 (come sta accadendo) o le FP3.

14.28 Diciamolo subito: Bagnaia e Valentino Rossi (ma non solo loro) hanno commesso un errore madornale! Si trovavano fuori dalla top10, con la pioggia evidentemente imminente: perché non montare da subito le gomme soft e provare a stampare un buon tempo sulla gomma ancora asciutta? Ormai è tardi…A questo punto, se dovesse piovere anche nelle FP3 di domani mattina, sarà impossibile migliorare i crono registrati questa mattina nelle FP1. E quindi Bagnaia e Rossi sarebbero relegati alla Q1…

Il programma del GP Olanda (25 giugno) – La presentazione del GP Olanda – Le cinque risposte del GP Olanda

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere del GP d’Olanda, round del Mondiale 2021 di MotoGP. Si torna sul mitico tracciato di Assen dopo 2 anni, ricordando la cancellazione dell’anno scorso per la pandemia. Ci attende un fine-settimana ricco di emozioni che arriva immediatamente dopo la prova del Sachsenring, in Germania.

Sul tracciato tedesco l’emozionante vittoria dello spagnolo Marc Marquez in MotoGP ha regalato qualcosa di speciale agli appassionati. Ancora una volta l’iberico ha dimostrato le sue qualità eccezionali, nonostante le proprie menomazioni fisiche. Nei Paesi Bassi aspettarsi un nuovo sigillo di Marc sarà complicato, tenuto conto delle caratteristiche della pista, ma con l’asso nativo di Cervera mai dire mai.

In questo contesto così livellato verso l’alto, il francese Fabio Quartararo, terzo in Germania, si propone tra i favoriti per il successo di tappa, forte della vetta nella classifica generale. Il transalpino, per merito di un andamento costante, si sta costruendo un tesoretto di punti importante e per gli inseguitori sarà molto dura. La prima a essere chiamata in causa in questo discorso è la Ducati, uscita delusa dal weekend teutonico e speranzosa di potersi rifare in Olanda.

Con lo stesso spirito si presenta ai nastri di partenza Valentino Rossi. Sulla pista che gli ha regalato l’ultima vittoria in top-class, ovvero quattro anni fa, il nove volte iridato si augura di accrescere il feeling con la Yamaha Petronas e di guidare in maniera più efficace rispetto agli appuntamenti precedenti.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere del GP d’Olanda, round del Mondiale 2021 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La FP1 prenderà il via alle 09.55, mentre la FP2 scatterà dalle 14.10. Buon divertimento!

PROGRAMMA GP OLANDA 2021

VENERDI’ 25 GIUGNO

9.00-9.40 Moto3, prove libere 1

9.55-10.40 MotoGP, prove libere 1

10.55-11.35 Moto2, prove libere 1

11.50-12.20 MotoE, prove libere 1

13.15-13.55 Moto3, prove libere 2

14.10-14.55 MotoGP, prove libere 2

15.10-15.50 Moto2, prove libere 2

16.50-17.20 MotoE, prove libere 2

PROGRAMMA GP OLANDA 2021 IN TV

TV A PAGAMENTO – L’evento sarà trasmesso integralmente e in esclusiva da Sky Sport. Il canale su cui fare affidamento sarà Sky Sport MotoGP (208), che trasmetterà in diretta ogni turno, dalle prove libere alla gara di tutte le classi. Su Sky Sport Uno (201), invece, verrà proposto ogni turno a eccezione delle prove libere del venerdì di Moto2 e Moto3.

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in differita le qualifiche e le gare di tutte le classi. Non è prevista alcuna copertura delle prove libere di oggi, che saranno curate esclusivamente da Sky Sport.

Credit: MotoGP.com Press