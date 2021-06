LIVE MotoGP, GP Germania 2021 in DIRETTA: si riparte alle 14.10, Valentino Rossi deve scuotersi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

10.48 La classifica delle FP1:

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 294.2 1’21.660

2 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 292.6 1’21.828 0.168 / 0.168

3 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 291.1 1’21.936 0.276 / 0.108

4 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 294.2 1’22.010 0.350 / 0.074

5 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 292.6 1’22.040 0.380 / 0.030

6 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 295.8 1’22.051 0.391 / 0.011

7 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 291.8 1’22.076 0.416 / 0.025

8 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 295.8 1’22.148 0.488 / 0.072

9 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 291.8 1’22.172 0.512 / 0.024

10 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 291.8 1’22.253 0.593 / 0.081

11 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 295.0 1’22.260 0.600 / 0.007

12 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 293.4 1’22.324 0.664 / 0.064

13 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 291.1 1’22.364 0.704 / 0.040

14 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 288.7 1’22.381 0.721 / 0.017

15 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 294.2 1’22.477 0.817 / 0.096

16 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 292.6 1’22.537 0.877 / 0.060

17 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 289.5 1’22.612 0.952 / 0.075

18 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 290.3 1’22.646 0.986 / 0.034

19 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 296.7 1’22.678 1.018 / 0.032

20 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 289.5 1’22.691 1.031 / 0.013

21 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 292.6 1’22.728 1.068 / 0.037

22 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 295.0 1’22.969 1.309 / 0.241

10.46 Valentino Rossi non riesce ad invertire il trend rispetto alle ultime gare. In particolare, dopo poche tornate, inizia ad accusare un degrado eccessivo delle gomme ed i tempi si alzano troppo.

10.45 Quartararo e Marquez i migliori sul passo, ma Miller non è lontano (2-3 decimi da colmare). Fa molta più fatica Bagnaia, il cui gap nei long-run è stato anche tra 8 decimi ed un secondo: non è un momento facile per il centauro italiano.

10.44 Tre Honda nelle prime quattro posizioni: il Sachsenring si conferma una pista amatissima per la moto giapponese. Qui Marc Marquez ha vinto ininterrottamente dal 2013 al 2019 e sogna di risorgere con un successo.

10.42 Italiani decisamente in ombra, nessuno tra i primi 10: 11° Bagnaia a 6 decimi, 13° Marini, 14° Morbidelli, 15° Bastianini, 17° Savadori, 18° Petrucci, 20° Valentino Rossi a 1″031.

10.41 TERMINA LA PRIMA SESSIONE! Marc Marquez conclude in prima posizione in 1’21″660. 2° Quartararo a 0.168, 3° Nakagami a 0.276. Completano la top10 Pol Espargarò, Aleix Espargarò, Miller, Rins, Zarco, Mir e Vinales.

10.40 Valentino Rossi non si migliora nonostante un ottimo primo intermedio.

10.39 Sbandata in frenata per Bagnaia in fondo al rettilineo. Scuote il capo.

10.38 Bagnaia invece gira quasi un secondo al giro più lento rispetto a Marquez e Quartararo.

10.37 Si alza invece il passo di Marquez, 1’22″4: lo spagnolo però ha gomme più usate rispetto al leader del Mondiale.

10.36 1’21″8 per Quartararo, il francese sta ben impressionando sulla lunga distanza.

10.35 Prima sessione piuttosto anonima per Franco Morbidelli, 12° 0.721. Ricordiamo sempre che il romano è costretto suo malgrado ad utilizzare una Yamaha del 2019!

10.34 Valentino Rossi è 17° a 1″059 da Marquez.

10.33 La Suzuki irrompe in top10. Il campione del mondo Joan Mir è settimo a 0.538 da Marquez.

10.32 Bagnaia sta pagando dazio nei confronti del compagno di squadra Miller. Il piemontese è solito crescere gradualmente nel corso del fine settimana.

10.31 Miller comunque non male sul passo, paga 2-3 decimi rispetto a Marquez e Quartararo.

10.30 La Ducati fa tanta fatica nel terzo e nel quarto settore, mentre si difende nella prima metà della pista.

10.28 Quartararo ora sta girando sullo stesso passo di Marquez. Il francese si è portato a 168 millesimi dallo spagnolo.

10.27 Gli italiani: 8° Bagnaia, 11° Morbidelli, 14° Petrucci, 16° Rossi, 19° Bastianini, 20° Marini, 22° Savadori.

10.27 Sta faticando la Suzuki: 12° Rins, 18° Mir.

10.26 1’22″7 per Valentino Rossi, 16° a 1″059 dalla vetta.

10.25 Quartararo inizia a spingere e sale in seconda piazza a 0.258 da Marquez.

10.24 Valentino Rossi è 18°, ma migliora la propria prestazione e si porta ad un secondo da Marquez.

10.24 Quartararo guadagna una posizione ed è 4° a 0.378 dalla vetta.

10.23 Marquez sta andando forte anche sul passo: lo spagnolo è costante poco sotto il muro dell’1’22″0.

10.22 Tre Honda davanti: Marc Marquez guida davanti a Nakagami e Pol Espargarò. Seguono Miller, Quartararo, Vinales, Aleix Espargarò, Bagnaia e Zarco.

10.21 Sussulto di Bagnaia, ottavo a 6 decimi.

10.20 Balzo in avanti di Morbidelli: il romano è 9° a 0.721 da Marquez. Per il momento è il migliore degli italiani, perché Bagnaia è scivolato al 12° posto.

10.19 E’ alto in questo momento il passo di Valentino Rossi con le medie.

10.18 Bagnaia sta faticando in questo avvio. Come già accaduto nel GP di Catalogna, al momento le Ducati di Zarco e Miller gli stanno davanti.

10.17 TRE HONDA DAVANTI! In terza piazza sale Pol Espargarò a 0.350 dal compagno di squadra Marquez.

10.16 Valentino Rossi sembra più a suo agio con coppia di mescole medie. E’ 16°, ma il gap da Marquez si è ridotto a 1″3.

10.16 Quartararo, dopo una rapida visita medica, è tornato ai box. Il francese sta bene dopo la caduta.

10.16 Si fa vedere la Ducati. Jack Miller è 3° a 0.494 con gomme medie.

10.15 Marquez e Nakagami hanno ottenuto i loro migliori tempi con gomme medie.

10.14 Temperature insolitamente alte per la Germania: siamo sui 35°.

10.12 La caduta senza conseguenze fisiche di Quartararo.

A high speed crash for the championship leader! 😱@FabioQ20 has thankfully walked away from a tumble at the bottom of the hill! 👀#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/tfR6PKfpp2 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 18, 2021

10.11 Quasi tutti i piloti ai box in questa fase. Attenzione perché questo potrebbe essere il fine settimana che sancirà la rinascita di Marc Marquez…

10.09 Marc Marquez al comando davanti a Nakagami, Quartararo, Zarco, Vinales, Aleix Espargarò. Gli italiani: 9° Bagnaia, 14° Petrucci, 15° Morbidelli, 17° Bastianini, 19° Valentino Rossi, 22° Savadori.

10.08 Partenza a rilento per Franco Morbidelli, 15° a 1″4.

10.08 Bagnaia è 9° a un secondo da Marquez.

10.07 Come da previsioni, la Honda si trova a suo agio al Sachsenring. Nakagami sale infatti al 2° posto a 0.276 da Marquez.

10.06 CADUTA PER FABIO QUARTARARO! Si tocca la spalla destra, ma non sembra così grave. Ha perso completamente il controllo della Yamaha alla curva 12.

10.05 Zarco sale in terza posizione. 2° Quartararo a 0.517 da un Marquez partito fortissimo.

10.04 Valentino Rossi sale in 17ma piazza a 1″7 da Marquez.

10.02 Al momento Bagnaia 14° a 1″7, Valentino Rossi 20° a 2″2. Siamo ancora alle battute iniziali.

10.02 Si migliora Marquez: 1’21″660. 2° Quartararo a 0.746.

10.02 A terra anche Pol Espargarò.

10.02 Caduto Jorge Martin con la Ducati Pramac.

10.01 Sapete chi ha vinto al Sachsenring in MotoGP dal 2013 al 2019? Sempre e solo lui: Marc Marquez.

10.00 Ed ecco subito Marc Marquez! 1’22″348, è in testa. Lo spagnolo sogna di rinascere proprio sulla pista dove domina incontrastato da un decennio.

9.59 1’24″023 per Aleix Espargarò: come di consueto parte subito forte con l’Aprilia.

9.58 Soft all’anteriore e media al posteriore per Valentino Rossi e Quartararo.

9.57 Doppia media per Marc Marquez, il vero padrone del Sachsenring.

9.56 Soft all’anteriore e media al posteriore per Bagnaia e Morbidelli.

9.55 SEMAFORO VERDE! Iniziate le prove libere del GP di Germania di MotoGP!

9.53 Le prove libere 1 dureranno 45 minuti.

9.52 La classifica del Mondiale MotoGP vede al comando il francese Fabio Quartararo con 115 punti, seguito a -14 dal connazionale Johann Zarco. 3° l’australiano Jack Miller a -25 , 4° Francesco Bagnaia a -27.

9.50 In tema di costruttori, al Sachsenring la Honda ha primeggiato per 16 volte, contro le 11 della MV Agusta. Tutte le altre Case hanno raccolto le briciole, persino la Yamaha, ferma a 4 successi. Infine si conta 1 singola affermazione per Jawa-CZ, Ducati e Suzuki.

9.47 Dunque, come si può notare, Giacomo Agostini si è preso il lusso di vincere ben 14 gare su suolo tedesco, in quanto tra il 1967 e il 1972 ha primeggiato sia nel GP di Germania Ovest che in quello di Germania Est! Inoltre, va rimarcato come solamente Valentino Rossi e Max Biaggi abbiano trionfato al Sachsenring su due moto diverse. Ago, il Dottore e il Corsaro sono peraltro gli unici italiani ad aver raccolto successi in Sassonia.

9.45 SACHSENRING – VITTORIE TOP CLASS

7 – MARQUEZ Marc [ESP] (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019)

6 – AGOSTINI Giacomo [ITA] (1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972)

4 – HAILWOOD Mike [GBR] (1962, 1963, 1964, 1965)

4 – ROSSI Valentino [ITA] (2002, 2005, 2006, 2009)

4 – PEDROSA Dani [ESP] (2007, 2010, 2011, 2012)

2 – BIAGGI Max [ITA] (2001, 2004)

9.42 Capitolo Sachsenring. Quello del 2021 sarà il 35° Gran Premio iridato ospitato dalla pista sassone. Alle 12 edizioni del GP di Germania Est hanno fatto seguito le 22 del GP di Germania organizzate dal 1998 in poi. Se guardiamo a questa pista, Marc Marquez è già il dominatore assoluto della scena.

9.40 Tanti, ovviamente, anche i trionfi italiani. Se ne contano 18. Ai quattordici già citati (8 di Giacomo Agostini, 4 di Valentino Rossi e 2 di Max Biaggi) bisogna sommare quelli di Libero Liberati (1957), Virginio Ferrari (1978), Marco Lucchinelli (1980) e Luca Cadalora (1996).

9.36 A proposito di Case, nella lunghissima storia del Gran Premio di Germania hanno vinto sette marchi diversi. Guida la Honda con ben 23 successi. Segue la MV Agusta con 14, mentre la Yamaha è ancora terza a 12. Sono parecchie anche le affermazioni della Suzuki (10), alle quali vanno aggiunte le 4 della Gilera, nonché l’unica della Norton e della Ducati.

9.33 Sono sette i piloti ad aver vinto almeno tre volte il GP di Germania, mentre il numero raddoppia se si guarda ai centauri con due successi. In questo folto gruppo, sono però solo in quattro a essere passati per primi sotto la bandiera a scacchi a bordo di due moto diverse. Ai già citati Agostini (che ha quasi sempre trionfato su MV Agusta, eccezion fatta per il 1975, quando ha primeggiato su Yamaha) e Rossi (dopo un’affermazione con Honda, ne ha raccolte tre con Yamaha), si aggiungono Reg Armstrong (Norton 1952, Gilera 1956) e Max Biaggi (Yamaha 2001, Honda 2004).

9.29 GP GERMANIA – VITTORIE TOP CLASS

8 – AGOSTINI Giacomo [ITA] (1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1975, 1976)

7 – MARQUEZ Marc [ESP] (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019)

4 – DOOHAN Mick [AUS] (1992, 1994, 1997, 1998)

4 – ROSSI Valentino [ITA] (2002, 2005, 2006, 2009)

4 – PEDROSA Dani [ESP] (2007, 2010, 2011, 2012)

3 – SURTEES John [GBR] (1958, 1959, 1960)

3 – SCHWANTZ Kevin [USA] (1988, 1990, 1991)

9.22 Quella del 2021 sarà la 66ma edizione per la classe regina, in quanto assente dall’appuntamento nel 1962 e nel 1963, mentre nel 1953 la gara della 500cc non ebbe valore per il Mondiale. Il pilota più vincente in assoluto nel GP di Germania è ancora oggi Giacomo Agostini, capace di imporsi ben 8 volte. Il lombardo ha però perso il record di affermazioni consecutive, che gli è stato strappato da Marc Marquez, il quale ha primeggiato nelle ultime 7 edizioni disputate. In linea PURAMENTE teorica, nei prossimi giorni lo spagnolo avrà quindi la possibilità di eguagliare “Ago” per numero di successi assoluti.

9.15 Ovviamente, nel corso degli anni l’appuntamento ha più volte cambiato sede. Tra il 1952 e il 1964 sono stati utilizzati a rotazione quattro diversi tracciati. Il Solitudering nei pressi i Stoccarda, il Schottenring, il Nürburgring e Hockenheim. Dopodiché, le ultime due piste si sono di fatto costantemente alternate per oltre tre decenni, dal 1965 al 1997. A partire dal 1998, invece, il Gran Premio di Germania si è definitivamente stanziato al Sachsenring. Proprio questo tracciato rende spinosa l’analisi storico-statistica dell’evento, perché tra il 1961 e il 1972 si sono disputati due GP tedeschi! Infatti l’autodromo edificato in Sassonia ha ospitato tutte e 12 le edizioni del Gran Premio di Germania Est, che può essere a tutti gli effetti considerato defunto come la DDR. Alla luce di quanto esposto, è doveroso ricordare la storia in due modi. Sia guardando al GP di Germania, sia al Sachsenring.

9.10 Dopo una settimana di pausa, il Motomondiale si appresta a tornare in azione ritrovando una delle proprie istituzioni, ovvero il Gran Premio di Germania. La gara ha una storia ormai secolare, poiché vede la luce ben prima della nascita del Campionato iridato. L’edizione inaugurale si disputa infatti nel 1925, anche se il Paese teutonico deve attendere il 1952 per organizzare il primo GP con valenza iridata. Dal quel momento, la competizione tedesca ha costantemente fatto parte del calendario sino al 2020, anno in cui è stata cancellata a causa della pandemia di Covid-19. Con le problematiche generate dal virus ormai in attenuazione, il GP di Germania può finalmente fare il proprio ritorno sulla scena iridata, apprestandosi a mandare in scena la sua 69ma edizione valida per il Motomondiale.

9.04 La prima sessione di prove libere scatterà alle 9.55, la seconda alle 14.10.

9.03 Si gareggia al Sachsenring, dove nel 2020 non si era corso a causa della pandemia.

9.00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle prove libere del GP di Germania 2021 di MotoGP.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere del GP di Germania, ottavo round del Mondiale 2021 di MotoGP. Sul tracciato del Sachsenring i team e i piloti si attiveranno per trovare la miglior messa a punto possibile in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale.

Il francese Fabio Quartararo riprende il proprio cammino, dopo le penalità subite in Catalogna. Tuta aperta e frenata azzardata costati caro al transalpino, avanti nella graduatoria generale con 115 punti, 14 in più del connazionale della Ducati Pramac Johann Zarco e 25 in più dell’australiano della Ducati Factory Jack Miller. La pista dovrebbe adattarsi bene alla Yamaha, che fa della scorrevolezza la sua arma principale. Quartararo ha voglia di ribadire il concetto: sono io il leader e non ci saranno sconti.

Per la Ducati sarà un weekend sulla difensiva? La storia parla chiaro: su questa pista, la Casa di Borgo Panigale ha vinto solo una volta nel 2008 e il protagonista di questa “impresa” ha un nome preciso: Casey Stoner. Essere veloce qui per la Ducati significa trovarsi in una nuova dimensione. Lo sperano i citati Zarco e Miller e se lo augura Francesco “Pecco” Bagnaia. E Valentino Rossi? 15 punti dopo sette gare disputate sono davvero pochi. Avrebbe sperato in una serie decisamente migliore Rossi. Il nove volte iridato si presenta sul Sachsenring tra dubbi e perplessità riguardanti sia il suo livello di competitività attuale che il proprio futuro non più agonistico.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere del GP di Germania, ottavo round del Mondiale 2021 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La FP1 prenderà il via alle 09.55, mentre la FP2 comincerà alle 14.10. Buon divertimento!

Credit: MotoGP. com Press