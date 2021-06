LIVE Motocross MXGP, GP Gran Bretagna in DIRETTA: pazzesco Tony Cairoli! Vittoria dominante! Alle 17.10 gara-2

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.01 La nostra DIRETTA LIVE di Gara-1 del Gp di Gran Bretagna del Mondiale Motocross finisce qui. Grazie per averci seguito e appuntamento alle 17.10 per Gara-2. A presto!

14.59 Questa invece la classifica generale del mondiale dopo questa prima gara in Gran Bretagna:

1 243 Gajser, Tim SLO HON 68 25-25 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

2 84 Herlings, J. NED KTM 60 18-22 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

3 3 Febvre, Romain FRA KAW 51 22-15 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

4 61 Prado, Jorge ESP KTM 47 12-13 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

5 77 Lupino, A. ITA KTM 46 16-18 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

6 222 Cairoli, A. ITA KTM 45 20-0 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

7 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 44 15-16 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

8 41 Jonass, Pauls LAT GAS 35 0-20 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

9 19 Olsen, T. DEN HUS 34 13-14 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

10 259 Coldenhoff, G. NED YAM 30 11-3 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

11 4 Tonus, Arnaud SUI YAM 29 6-12 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

12 89 Van Horebeek, J. BEL BET 26 10-10 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

13 22 Strijbos, K. BEL YAM 23 5-9 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

14 911 Tixier, Jordi FRA KTM 19 8-11 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

15 10 Vlaanderen, C. NED YAM 19 9-6 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

16 32 Van doninck, B. BEL YAM 18 14-4 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

17 161 Östlund, Alvin SWE YAM 16 7-7 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

18 24 Simpson, Shaun GBR KTM 14 4-5 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

19 919 Watson, Ben GBR YAM 11 1-0 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

20 811 Sterry, Adam GBR KTM 11 0-8 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

21 189 Bogers, Brian NED GAS 8 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

22 991 Watson, Nathan GBR HON 4 3-1 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

23 183 Locurcio, L. VEN KTM 2 2-0 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

24 18 Brylyakov, V. MFR HON 2 0-2 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

25 92 Guillod, V. SUI YAM 1 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

14.57 Questa la classifica definitiva di Gara-1:

1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 36:02.691 14 0:00.000 0:00.000 2:23.649 8 56.137

2 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 36:10.613 14 0:07.922 0:07.922 2:23.742 5 56.101

3 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 36:13.193 14 0:10.502 0:02.580 2:24.459 8 55.822

4 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 36:15.522 14 0:12.831 0:02.329 2:24.609 12 55.764

5 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 36:18.308 14 0:15.617 0:02.786 2:25.035 12 55.6

6 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF GASGAS 36:19.337 14 0:16.646 0:01.029 2:25.038 11 55.599

7 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 36:20.699 14 0:18.008 0:01.362 2:24.262 6 55.898

8 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 36:31.003 14 0:28.312 0:10.304 2:24.682 4 55.736

9 77 Lupino, Alessandro ITA FMI KTM 36:40.890 14 0:38.199 0:09.887 2:25.588 4 55.389

10 4 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 36:42.260 14 0:39.569 0:01.370 2:25.666 5 55.36

11 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 36:42.967 14 0:40.276 0:00.707 2:24.787 4 55.696

12 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Yamaha 36:45.835 14 0:43.144 0:02.868 2:24.909 4 55.649

13 189 Bogers, Brian NED KNMV GASGAS 36:48.235 14 0:45.544 0:02.400 2:25.113 4 55.57

14 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 36:49.593 14 0:46.902 0:01.358 2:24.718 5 55.722

15 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Beta 36:53.559 14 0:50.868 0:03.966 2:26.117 5 55.189

16 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 36:55.006 14 0:52.315 0:01.447 2:26.499 14 55.045

17 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Yamaha 37:05.759 14 1:03.068 0:10.753 2:26.039 10 55.218

18 811 Sterry, Adam GBR ACU KTM 37:11.066 14 1:08.375 0:05.307 2:26.521 8 55.036

19 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Yamaha 37:12.637 14 1:09.946 0:01.571 2:26.595 11 55.009

20 92 Guillod, Valentin SUI FMS Yamaha 37:13.514 14 1:10.823 0:00.877 2:27.231 11 54.771

21 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 37:15.159 14 1:12.468 0:01.645 2:26.655 12 54.986

22 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Kawasaki 37:26.385 14 1:23.694 0:11.226 2:26.663 2 54.983

23 183 Locurcio, Lorenzo VEN FMV KTM 37:28.062 14 1:25.371 0:01.677 2:28.635 2 54.254

24 32 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 37:32.749 14 1:30.058 0:04.687 2:28.255 5 54.393

25 991 Watson, Nathan GBR FFM Honda 37:35.307 14 1:32.616 0:02.558 2:28.820 5 54.186

26 152 Petrov, Petar BUL BMF Honda 37:37.987 14 1:35.296 0:02.680 2:29.142 10 54.069

27 151 Kullas, Harri EST EMF Yamaha 37:39.045 14 1:36.354 0:01.058 2:29.041 11 54.106

28 297 Gole, Anton SWE SVEMO Husqvarna 37:41.594 14 1:38.903 0:02.549 2:29.242 7 54.033

29 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 37:44.532 14 1:41.841 0:02.938 2:29.313 11 54.007

30 326 Gilbert, Josh GBR ACU Husqvarna 37:46.196 14 1:43.505 0:01.664 2:28.232 2 54.401

31 303 Forato, Alberto ITA FMI GASGAS 37:59.213 14 1:56.522 0:13.017 2:30.715 11 53.505

32 520 Clochet, Jimmy FRA FFM Beta 25:32.969 9 5 laps 5 laps 2:29.863 5 53.809

33 49 Adamson, John GBR ACU KTM 25:43.104 9 5 laps 0:10.135 2:28.748 5 54.212

34 7 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Husqvarna 17:53.069 6 8 laps 3 laps 2:29.087 2 54.089

35 29 Jacobi, Henry GER DMSB Honda 0:00.000 0 14 laps 6 laps 0:00.000 0

14.55 Non era partito in maniera perfetta Tony Cairoli che era scivolato in terza posizione. Poi alla curva successiva ha messo la freccia il siciliano e gli avversari l’hanno rivisto all’arrivo. Conclude nono Alessandro Lupino, mentre è ventiduesimo Ivo Monticelli.

14.53 Terza posizione per Jeffrey Herlings, quarto invece il leader del mondiale Tim Gajser.

CAIROLI VINCE GARA-1! DOMINIO TOTALE! SECONDO JORGE PRADO!

SALUTA ANCHE IL PUBBLICO ANTONIO CAIROLI! SPETTACOLARE IL SICILIANO!

ULTIMO GIRO: PASSERELLA PER TONY CAIROLI! E’ TORNATO L’IMPERATORE SU UNA DELLE PISTE PIU’ PRESTIGIOSE!

-2 giri: Sottotono rispetto ad altre circostanze Tim Gajser che ha condotto una gara troppo interlocutoria e di studio nei confronti degli avversari.

E INVECE CI STA PROVANDO TIM GAJSER! NON SI ACCONTENTA DELLA QUARTA POSIZIONE!

ULTIMI DUE GIRI! ORMAI TONY CAIROLI E’ IMPRENDIBILE!

ULTIMO MINUTO: Tim Gajser non riesce a guadagnare su Herlings. Lo sloveno non sferra l’attacco all’olandese.

-1 Sta salendo di colpi anche Romain Febre: il francese, dopo una partenza letargica, va adesso a caccia di Pauls Jonass per la sesta posizione.

-2 ALTRO GIRO RECORD PER CAIROLI! CHE FUORICLASSE! 6 secondi di vantaggio su Jorge Prado!!

-3 Nona posizione per Alessandro Lupino, mentre è scivolato in ventiduesima Ivo Monticelli che probabilmente ha avuto qualche problema.

-5 Anche Jorge Prado è in controllo della seconda posizione con sei/sette secondi di vantaggio su Jeffrey Herlings.

-6 Giro record per Cairoli! 2:23.649! Che forma per il messinese!

-7 Sta allargando il gap Cairoli per cercare di andare definitivamente in fuga: le insidie sono tante, le sorprese negative sono sempre in agguato, il siciliano vuole evitare ogni tipo di imprevisto.

-9 Si allontana Jorge Prado da Tony Cairoli: lo spagnolo scivola a tre secondi di ritardo.

-10 CALO PER COLDENHOFF! Lo sorpassano Herlings e Gajser che avanzano quindi in terza e quarta posizione.

-11 Arriva il sorpasso di Febre su Lupino per l’ottava posizione. Sta disputando una gara di una certa costanza il centauro italiano della KTM.

-13 CADUTA PER THOMAS KJER OLSEN! Fortunatamente il danese riparte subito, era finito a terra in un punto piuttosto pericoloso.

-14 Herlings e Gajser sono ad oltre sette secondi da Cairoli: difficilmente potranno riuscire a ricucire sulla testa in questa Gara-1.

-15 Sono appaiati Jeffrey Herlings e Tim Gajser! C’è grande battaglia fra questi due campioni del mondo per la conquista della quarta posizione.

-16 Probabilmente Coldenhoff non avrà l’autonomia per reggere i ritmi fino alla fine della gara: inoltre dietro ci sono Herlings e Gajser che cambieranno passo fra poco.

-17 Viaggia costantemente sotto i 2:25 Tony Cairoli che è un martello e non ha passaggi a vuoto: gli altri sono costretti a tenere un ritmo forsennato per avvicinarsi al suo passo.

-19 Evidentemente la gara in Russia ha dato morale a Cairoli: solitamente è un tracciato che non gli regala soddisfazioni, invece quest’anno è rimasto attaccato ai migliori.

-20 Come sta viaggiando Tony Cairoli! L’ultimo giro è stato il suo migliore da inizio gara. Per ora viene tenuto a bada Jorge Prado: lo spagnolo non riesce ad avvicinarsi.

-22 Non ci sono grandi distacchi, tutti viaggiano molto ravvicinati. Come accaduto in MX2, saranno determinanti gli ultimi giri per la scrematura.

-23 Stanno girando su ottimi tempi anche Alessandro Lupino e Ivo Monticelli: sono rispettivamente ottavo e undicesimo.

-24 Sta facendo una grandissima gara anche l’olandese Glenn Coldenhoff! Il pilota della Yamaha si sta avvicinando sensibilmente a Prado per la seconda posizione.

-25 Strategia conservativa per Tim Gajser che non vuole spingere subito per poi fare la differenza nella seconda parte di gara. E’ sesto lo sloveno, mentre Jeffrey Herlings quinto.

-27 Attenzione a Jorge Prado! Lo spagnolo è partito alla grande e ora sta viaggiando più forte di Cairoli per andare a prenderlo!

-28 Vola Tony Cairoli sui dossetti! E’ rimasto un po’ intasato indietro Tim Gajser che sembra non averne per rientrare sulle primissime posizioni.

-29 Parte benissimo Jorge Prado, Tony Cairoli incappa in un contatto, ma poi passa all’interno! Vuole fare gara di testa il siciliano!

COMINCIA GARA-1! VIA AL GP DI GRAN BRETAGNA!

14.14 Ricordiamo il format: 30 minuti di gara, al termine dei quali verranno effettuati ulteriori due giri prima dell’arrivo finale.

14.12 Ci auguriamo anche di una buona prova da parte di Alessandro Lupino: buone sono state le sensazioni emesse dopo la prima tappa stagionale in Russia da parte dell’azzurro.

14.10 Il time practice del mattino ha dato ottime indicazioni ad Antonio Cairoli che ha concluso in testa la ricognizione. Comincia adesso il giro di formazione e poi avrà inizio Gara-1.

14.08 Da tenere d’occhio anche il francese Romain Febre, oltre all’olandese Jeffrey Herlings: entrambi sono spesso protagonisti di ottimi piazzamenti in ogni tipo di tracciato e di fondo.

14.05 Il favorito numero uno è senza dubbio Tim Gajser: lo sloveno ha concluso la prima tappa russa con l’en-plein. 50 punti conquistati su 50 disponibili. Sarà molto difficile scardinare questo dominio.

14.02 Il cielo è cambiato rispetto alla gara di MX2: le nuvole sono sempre più fitte e ha cominciato a piovere leggermente sulla sede di gara. Classico meteo all’inglese, 20 gradi e meteo variabile.

14.00 Circuito completamente differente rispetto a quello russo in Gran Bretagna: molto tortuoso con tantissime insidie e possibilità di colpi di scena. Ci sarà da stare sempre allerta.

13.58 In casa Italia gli occhi puntati sono su Tony Cairoli: l’azzurro deve rimediare dopo lo zero fatto registrare in Gara-2 in Russia a causa di un guasto alla moto. Il 35enne siciliano è uno dei favoriti a salire sul podio in entrambe le gare odierne.

13.55 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gp di Gran Bretagna del Mondiale di Motocross 2021, seconda tappa della stagione.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gp di Gran Bretagna, valido per il Mondiale Motocross 2021, secondo appuntamento stagionale.

La pista di Matterley Basin è una delle più spettacolari nel circuito e favorisce colpi di scena e spettacolo in gara. Vedremo se la location inglese confermerà quello che abbiamo visto nella prima gara: in Russia ha stradominato Tim Gajser con una splendida doppietta che gli ha permesso di ottenere il bottino pieno di 50 punti.

Oltre allo sloveno, ci saranno Jeffrey Herlings e Tony Cairoli a ravvivare la gara. L’olandese ha chiuso con 40 punti il weekend inaugurale, tre in più del francese Romain Febvre. L’azzurro invece si dovrà riscattare dopo il pesante zero fatto registrare in Gara-2 nella prima tappa stagionale. Altri outsider possono essere rappresentati dal veterano Jorge Prado e Alessandro Lupino.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Mondiale motocross 2021, quella in Gran Bretagna. Gara-1 comincerà alle 14.15, Gara-2 alle 17.10, noi ci collegheremo intorno alle 14.00 per introdurre al meglio questo appuntamento. Buon divertimento!

