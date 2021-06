LIVE Moto3, GP Olanda 2021 in DIRETTA: risultati warm-up e gara in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del Gran Premio d’Olanda per quanto riguarda la Moto3. Lo spettacolo è assicurato in una pista molto impegnativa come quella di Assen.

Dopo una stagione di assenza il Motomondiale torna nei Paesi Bassi per la nona competizione del 2021. Pedro Acosta ha imposto il suo passo settimana scorsa in Germania, manifestazione in cui ha ottenuto il quarto acuto del 2021. Lo spagnolo potrebbe non essere della partita oggi in seguito ad una caduta nella FP3 che non gli ha permesso di svolgere la qualifica per dei problemi alla schiena.

Occhi puntati sugli italiani. Dennis Foggia (Leopard), protagonista per tutto il fine settimana e molto veloce anche al Sachsenring nell’ultima corsa, insegue il secondo acuto del 2021. Il #7 del gruppo partirà dalla terza casella della griglia alle spalle di Romano Fenati. Gara in salita per quest’ultimo che è stato sanzionato con due long lap penalty per un comportamento irregolare nella FP2 di venerdì.

Appuntamento alle 8.40 per la Diretta Live del warm-up del Gran Premio d’Olanda per quanto riguarda la Moto3. Buon divertimento!

Foto: MotoGP Press