LIVE Italia-Russia, Nations League volley in DIRETTA: esame severo per i giovani azzurri

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Russia, sfida valida per la quattordicesima giornata della VNL maschile in programma a Rimini. Gli azzurri cercano un’impresa contro la forte formazione russa per impreziosire l’ultima fase della competizione dopo aver sfiorato il colpaccio ieri contro il Brasile.

Gli azzurri hanno disputato un ottimo match contro il Brasile, confermando i progressi già mostrati nelle ultime giornate. Serve però un successo che possa lasciare il segno e che aggiunga fiducia a questo gruppo che ha fatto enormi passi avanti in termini di qualità di gioco rispetto alle prime uscite. Dall’altra parte della rete ci saranno i bombardieri russi: squadra forte ma che qualche appiglio lo può lasciare ad un avversario di buon livello come l’Italia.

La squadra guidata dal finlandese Sammelvuo ha diverse frecce al proprio arco, a partire dall’opposto Mikhaylov, vero e proprio cecchino di questa fase di qualificazione, ma attenzione anche alle bande Volkov e Kliuka e al centrale Karaev, giocatori di grande spessore che stanno disputando una VNL di ottimo livello.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Russia, sfida valida per la quattordicesima giornata della VNL maschile in programma a Rimini, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 21.00.

Foto: FIVB