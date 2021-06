CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

FINISCE IL PRIMO TEMPO! GLI AZZURRI SONO MERITATAMENTE AVANTI GRAZIE ALLA RETE DI PESSINA!

45′ Il Galles sembra frastornato dopo il gol del vantaggio degli azzurri.

44′ In questo momento la differenza reti sarebbe ancora favorevole al Galles, ma la Svizzera sta battendo per 2-0 la Turchia e questa differenza si sta assottigliando sempre di più.

42′ PESSINA! Verratti mette in mezzo il pallone verso Pessina: colpisce di punta e per poco non trova l’angolino.

40′ Verratti calcia la punizione sul primo palo dove anticipa tutti Pessina: il centrocampista dell’Atalanta non colpisce benissimo, ma indirizza il pallone all’angolino. Azzurri meritatamente avanti!

39′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLL!!! PESSINAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!! L’ITALIA E’ IN VANTAGGIO!!!!!!

38′ Allen tocca duro Verratti: Hategan risparmia ancora il cartellino giallo. Punizione per l’Italia da buona posizione.

36′ Non è semplice trovare spazi sugli esterni per l’Italia: il Galles intasa le linee in maniera attenta e non permette agli azzurri di trovare soluzioni.

35′ Brutto fallo di James su Verratti! Ci poteva stare una sanzione disciplinare ai danni dell’esterno gallese.

34′ Rodon ci prova di testa! Para Donnarumma: tentativo morbido e centrale da calcio di punizione.

32′ Non è ravvisato un fallo ai danni di Bernardeschi: il Galles si salva ancora. Si difende con ordine la squadra di Page.

31′ EMERSON! Grande progressione sulla sinistra: Rodon è bravo a frenare il terzino della nazionale grazie ad un intervento pulito.

29′ CHIESA!! Apertura splendida di Bastoni verso l’esterno della Juventus: il suo destro deviato finisce sul fondo.

27′ GUNTER! Ottimo terzo tempo di testa da corner: pallone sull’esterno della rete. Pericoloso in questa circostanza il Galles.

26′ Buona diagonale di Bonucci su un pallone vagante in verticale: calcio d’angolo in favore del Galles.

25′ BELOTTI! Ottima combinazione fra Bernardeschi e Chiesa, pallone in profondità per il capitano del Torino: il suo diagonale finisce largo.

24′ Jorginho recupera il pallone, lo nasconde ad Allen e guadagna un preziosissimo calcio di punizione.

22′ Subisce fallo Bale da Bonucci e rimane per un minuto a terra il capitano gallese, salvo poi riuscire a rialzarsi.

20′ Toloi sbaglia il pallone in avanti alla ricerca di Chiesa e regala una rimessa laterale agli ospiti.

19′ Tanti errori tecnici da parte del Galles in disimpegno: sta emergendo tutta la differenza tecnica fra le due formazioni.

17′ PESSINA! Cross in mezzo di Emerson Palmieri verso Toloi, pallone allontanato che arriva sui piedi di Pessina che calcia al volo: devia Pessina verso la porta, ma blocca Ward.

16′ Non riesce ad uscire ora il Galles che è completamente chiuso in fase difensiva.

15′ Emerson! Tiro da lontanissimo che parte lento e centrale: para Ward.

13′ Chiesa! Ottimo cross in mezzo verso Bernardeschi: buona lettura della difesa gallese.

12′ Belotti!! Grande lancio di Bastoni a liberare l’attaccante del Torino che non riesce ad indirizzare il pallone di testa verso la porta, ma solo a sfiorarlo.

11′ E’ una caratteristica dell’Italia quella di approcciare la partita come un diesel e poi di guadagnare il campo con il pressing.

10′ Grande applauso dell’Olimpico per Verratti per una grande giocata a centrocampo nello stretto.

8′ Per ora non sembra esserci la volontà da entrambe le parti di spingere per trovare la rete. La gestione delle energie è fondamentale in una competizione di questo tipo.

6′ Inizio di partita piuttosto confuso: poche iniziative concrete da ambo le parti, con l’Italia che non riesce ad accelerare i ritmi della manovra.

5′ Rinvio di Ward a cercare Bale: ottimo contenimento di Emerson con il fisico.

4′ Williams arriva sul pallone dopo il calcio di punizione gallese: blocca Donnarumma sul tentativo di cross.

2′ Ritmi bassi in questo inizio di partita con l’Italia che schiaccia il Galles nella propria metà campo.

1′ Si fa cogliere in fuorigioco Bernardeschi sulla sventagliata di Jorginho.

SI COMINCIA!!! PRIMO PALLONE GIOCATO DALL’ITALIA!

17.59 Arbitra la partita l’esperto rumeno Hategan.

17.58 TUTTO L’OLIMPICO A SPINGERE L’ITALIA! Gli azzurri vogliono continuare su questa strada.

17.56 L’INNO DI MAMELI RISUONA SULLO STADIO OLIMPICO! CANTIAMOLO AD UN’UNICA VOCE!

17.55 Si comincia dall’inno gallese.

17.54 L’Italia non ha conosciuto stop fino a questo momento: oggi Mancini fa qualche esperimento, ma non snaturando l’indole della nostra nazionale che darà tutto anche in questa serata.

17.52 Ci sarà curiosità nel vedere la prestazione di Marco Verratti: il centrocampista del PSG torna oggi dall’infortunio e potrebbe essere una pedina fondamentale per il centrocampo azzurro nel prosieguo della competizione.

17.49 Roberto Mancini ha dichiarato in conferenza stampa di non voler fare nessun tipo di calcolo: l’Italia andrà a caccia della vittoria per costruire una mentalità vincente ed ottenere un’altra iniezione di fiducia.

17.46 Al Galles basta un punto per volare agli ottavi di finale: in caso di sconfitta bisognerà invece andare a verificare il risultato di Svizzera-Turchia, gara che si gioca in contemporanea a Baku. In ogni caso, quattro punti dovrebbero essere un bottino sufficiente per passare quantomeno come una delle quattro migliori terze.

17.44 L’Italia ha già passato il turno: resta da definire la questione legata al primo posto del girone. In caso di vittoria o pareggio, i ragazzi di Mancini passerebbero come primi. Serve una vittoria ai gallesi per guadagnare la leadership del raggruppamento.

17.41 Page schiera un 4-2-3-1 con Ward fra i pali, Rodon e Gunter coppia difensiva, Roberts e Williams terzini. Allen e Morrel fanno scudo in mediana e sulla trequarti Bale, James e Ramsey alzano il livello qualitativo. Ampadu centravanti unico.

17.38 Mancini cambia 8 giocatori degli 11 andati in campo nella gara contro la Svizzera. Donnarumma confermato tra i pali, Toloi, Bonucci e Bastoni formano la linea difensiva ed Emerson a sinistra, Jorginho e Verratti in regia, Pessina più avanzato. Chiesa e Bernardeschi supportano l’unica punta che è Belotti.

17.35 Ben ritrovati amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Galles.

17.12 Buonasera amici di OA Sport. Sono appena uscite le formazioni ufficiali di Italia-Galles, ultimo incontro del Gruppo A degli Europei di calcio 2021:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Bastoni, Emerson; Pessina, Jorginho, Verratti; Bernardeschi, Belotti, Chiesa.

A disp.: Sirigu, Meret, Cristante, Spinazzola, Di Lorenzo, Acerbi, Chiellini, Barella, Locatelli, Berardi, Raspadori, Bastoni, Insigne, Immobile, Florenzi.

All.: Mancini.

GALLES (4-2-3-1): Ward; C. Roberts, Rodon, Gunter , N. Williams; Allen, Morrell; Bale, Ramsey, James; Ampadu.

A disp.: A.Davies, Gunter, Brooks, Levitt, Moore, Wilson, J.Williams, N. Williams, Norrington-Davies, Lockyer, Roberts, Hennessey, Mepham, Davies.

All.: Giggs.

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Galles, match conclusivo del Gruppo A degli Europei di calcio 2021.

La nazionale italiana è già sicura del passaggio del turno: ai ragazzi di Roberto Mancini basta un pareggio nell’ultima gara per ratificare il primo posto nel girone. Dopo i due 3-0 alla Turchia e alla Svizzera, gli azzurri vogliono continuare a vincere per continuare a crescere in autostima e in mentalità in vista della fase ad eliminazione diretta. Nell’Italia dovrebbe rientrare una pedina fondamentale come Verratti e potrebbero avere minutaggio giocatori poco impiegati nelle prime due gare come Belotti e Chiesa.

Neanche il Galles si gioca la qualificazione: la squadra di Robert Page ha ratificato il passaggio del turno come seconda forza del raggruppamento grazie alla vittoria 2-0 sulla Turchia, oltre al pareggio inaugurale contro la Svizzera. I biancoverdi sono arrivati all’Europeo senza troppe pressioni, ma stanno legittimando la semifinale raggiunta cinque anni fa al debutto: ottime sono state le prestazioni di Gareth Bale e Aaron Ramsey nelle prime due gare della competizione e il centravanti Kieffer Moore è una delle grandi favole della rassegna continentale.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Galles, ultima gara del girone A per la nostra nazionale. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 18.00 allo Stadio Olimpico di Roma, noi ci collegheremo in anticipo per introdurre al meglio questo incontro. Buon divertimento e buon futbol a tutti!

PROBABILI FORMAZIONI

Italia, 4-3-3: Donnarumma; Toloi, Bonucci, Acerbi, Emerson Palmieri; Verratti, Locatelli, Barella; Berardi, Belotti, Chiesa. All. Mancini.

Galles, 4-2-3-1: Ward; Roberts, Mepham, Rodon, Davies; Morrell, Allen; James, Ramsey, Bale; Moore. All. Page.

