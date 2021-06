LIVE F1, GP Francia in DIRETTA: orario e programma qualifiche TV8. Ferrari per la seconda fila

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13.08 La nostra diretta si ferma qui per il momento, ma vi diamo appuntamento alle ore 15 per la DIRETTA LIVE delle qualifiche!

13.05 Simulazione di qualifica eccezionale da parte di Carlos Sainz, addirittura 3° con la Ferrari. Più lontano Charles Leclerc (11° a 6 decimi dal compagno), che non è riuscito ad effettuare un time-attack pulito con il secondo treno di gomme soft.

13.04 FP3 molto deludente rispetto alle aspettative in casa Mercedes, con un Verstappen capace di rifilare 7 decimi a Bottas e quasi 1″ a Hamilton sul giro secco.

13.02 Di seguito la classifica finale della terza sessione di libere in Francia:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:31.300 4

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.747 6

3 Carlos SAINZ Ferrari+0.895 5

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.938 5

5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.966 5

6 Lando NORRIS McLaren+1.036 4

7 Fernando ALONSO Alpine+1.324 5

8 Esteban OCON Alpine+1.381 4

9 Pierre GASLY AlphaTauri+1.407 5

10 Daniel RICCIARDO McLaren+1.459 4

11 Charles LECLERC Ferrari+1.520 5

12 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.717 5

13 Lance STROLL Aston Martin+1.751 2

14 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.900 3

15 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.028 4

16 George RUSSELL Williams+2.064 4

17 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.124 3

18 Nicholas LATIFI Williams+2.284 5

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.843 5

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+3.342

13.00 BANDIERA A SCACCHI!!! Nessun miglioramento di rilievo in questi ultimi minuti, confermata la classifica della sessione.

12.59 Tsunoda si migliora in extremis e sale al 12° posto con l’AlphaTauri, ma il suo crono viene cancellato per aver violato i track limits.

12.57 Archiviata ormai definitivamente la simulazione di qualifica (in questi ultimi minuti verranno effettuate prove di partenza e un paio di giri con alto carico di carburante), va evidenziata la splendida prestazione di Carlos Sainz con la Ferrari.

12.55 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:31.300 4

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.747 4

3 Carlos SAINZ Ferrari+0.895 4

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.938 2

5 Lewis HAMILTON Mercedes+0.966 3

6 Lando NORRIS McLaren+1.036 4

7 Fernando ALONSO Alpine+1.324 4

8 Esteban OCON Alpine+1.381 4

9 Pierre GASLY AlphaTauri+1.407 4

10 Daniel RICCIARDO McLaren+1.459 3

11 Charles LECLERC Ferrari+1.520 4

12 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.717 2

13 Lance STROLL Aston Martin+1.751 3

14 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.028 5

15 George RUSSELL Williams+2.064 2

16 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.124 4

17 Sebastian VETTEL Aston Martin+2.220 3

18 Nicholas LATIFI Williams+2.284 2

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+2.843 3

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+3.342

12.53 Sainz si rilancia dopo alcuni giri di raffreddamento per il terzo tentativo con lo stesso treno di gomme soft, senza riuscire a migliorarsi per un solo decimo. Ottimi segnali in vista della qualifica per lo spagnolo della Rossa.

12.51 Niente di speciale la simulazione di qualifica con gomma rossa di Aston Martin, con Vettel 15° a 2″2 dalla vetta.

12.49 Secondo time-attack negativo di Charles Leclerc, che commette un errore nel T3 e accusa 6 decimi di ritardo dal compagno di squadra Sainz, attestandosi in decima piazza.

12.48 MOSTRUOSO VERSTAPPEN! Strappo già quasi decisivo in vista delle qualifiche da parte dell’olandese, che rifila ben 7 decimi alla Mercedes di Bottas e 9 decimi al compagno di squadra Perez!

12.47 SUPER CARLOS SAINZ!! Secondo tempo per lo spagnolo della Ferrari, che si mette davanti alla Red Bull di Perez e alla Mercedes di Hamilton!

12.46 Entra nel vivo la simulazione di qualifica! Si lanciano anche Ferrari, Red Bull, Alpine e quasi tutti gli altri team.

12.44 Bottas lima altri 3 decimi e consolida la sua prima posizione in 1’32″047, precedendo Lewis Hamilton di 219 millesimi. Grande attesa adesso per il time-attack di Max Verstappen con la Red Bull…

12.42 Da tenere d’occhio il prossimo run delle Aston Martin, che in precedenza avevano girato con gomme hard attestandosi a 6 decimi dai tempi di Leclerc con due mescole di svantaggio.

12.40 Momento chiave in vista della qualifica: Bottas, Hamilton e Ricciardo si lanciano con gomme soft nuove per l’ultimo time-attack prima del Q1.

12.39 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:32.309 2

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.028 3

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.358 2

4 Pierre GASLY AlphaTauri+0.845 2

5 Fernando ALONSO Alpine+0.897 2

6 Charles LECLERC Ferrari+0.907 2

7 Daniel RICCIARDO McLaren+0.963 1

8 Carlos SAINZ Ferrari+1.032 2

9 Lando NORRIS McLaren+1.111 2

10 Esteban OCON Alpine+1.398 1

11 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.466 2

12 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.490 3

13 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.530 2

14 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.547 2

15 George RUSSELL Williams+1.553 1

16 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.576 1

17 Lance STROLL Aston Martin+1.594 2

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.905 1

19 Nicholas LATIFI Williams+1.939 2

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.657

12.37 Bel passo avanti di Gasly, 4° con l’AlphaTauri!! Il francese si porta davanti al midfield, pagando però 845 millesimi rispetto al miglior tempo di Bottas.

12.35 Buon miglioramento di Hamilton, che si avvicina a 358 millesimi dal compagno di squadra Bottas confermandosi però in difficoltà sul giro secco al Paul Ricard.

12.33 Bottas si migliora (con gomme usate) e balza al comando in 1’32″309 con 28 millesimi di margine su Verstappen. L’olandese a sua volta aveva limato quasi 3 decimi, ma il suo crono è stato cancellato per aver superato i limiti della pista.

12.31 Verstappen si rilancia con lo stesso treno di pneumatici soft, mentre Bottas monta gomme morbide nuove per il secondo run.

12.30 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:32.337 1

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.009 2

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.830 2

4 Fernando ALONSO Alpine+0.869 2

5 Charles LECLERC Ferrari+0.879 2

6 Daniel RICCIARDO McLaren+0.935 1

7 Pierre GASLY AlphaTauri+1.002 1

8 Carlos SAINZ Ferrari+1.109 2

9 Esteban OCON Alpine+1.370 1

10 Lando NORRIS McLaren+1.372 2

11 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.438 2

12 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.462 2

13 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.519 1

14 George RUSSELL Williams+1.525 1

15 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.571 1

16 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.819 1

17 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.877 1

18 Nicholas LATIFI Williams+1.911 2

19 Lance STROLL Aston Martin+2.232 1

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.629 1

12.29 Carlos Sainz si migliora al secondo tentativo e sale in settima posizione a 1.109 dalla testa. A breve vedremo all’opera alcuni piloti con il secondo treno di gomme soft.

12.27 Max Verstappen in testa!! 1’32″337 per l’olandese della Red Bull, che precede di 9 millesimi Bottas e di 8 decimi Hamilton. 5° Leclerc in 1’33″2.

12.25 Ricciardo si migliora in 1’33″2 e si avvicina al tempo di Alonso, ma attenzione al primo time-attack delle Mercedes…

12.24 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Fernando ALONSO Alpine1:33.206 1

2 Daniel RICCIARDO McLaren+0.066 1

3 Esteban OCON Alpine+0.501 1

4 Charles LECLERC Ferrari+0.530 1

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.569 1

6 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+0.650 1

7 George RUSSELL Williams+0.656 1

8 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.008 1

9 Nicholas LATIFI Williams+1.042 1

10 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.347 1

11 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+1.760 1

12 Yuki TSUNODA AlphaTauri+9.769 1

13 Sebastian VETTEL Aston Martin+19.074 1

12.22 Primo giro lanciato abbastanza lento di Sainz in 1’34″8, mentre Leclerc fa subito un bel crono in 1’33″7 e balza in quarta posizione.

12.20 Si lanciano anche le Ferrari! Entrambe le Rosse in pista con gomme soft. Nel frattempo Ricciardo porta la McLaren in seconda posizione a 386 millesimi dalla vetta.

12.18 Sergio Perez balza in testa con la Red Bull in 1’33″7, ma le Alpine fanno meglio con Alonso davanti a tutti in 1’33″2!

12.15 La sessione entra finalmente nel vivo! 9 macchine in pista con gomme soft per i primi time-attack di giornata.

12.12 Le Haas rompono gli indugi e scendono in pista con gomma rossa per simulare la qualifica. Ancora fermi ai box tutti gli altri.

12.11 Alcuni piloti sono già saliti in macchina e si apprestano ad effettuare il primo run di giornata in vista delle qualifiche.

12.08 Giornata nuvolosa al Paul Ricard. La sessione è già cominciata da 8 minuti ma nessuno è ancora sceso in pista.

It's looking a little cloudy out there ☁️ But we're loving the view of @GPFranceF1, and having fans back on site! 😍

12.06 Temperature calde ma non roventi stamattina in FP3: 25° C dell’aria, 36° C per quanto riguarda l’asfalto.

12.03 Trascorsi i primi tre minuti e ancora nessun pilota è sceso in pista per cominciare il programma di lavoro mattutino. A breve andranno in scena i primi time-attack.

12.00 SEMAFORO VERDE!!! Si parte con gli ultimi 60 minuti di libere in vista delle qualifiche.

11.58 Ieri i piloti si sono resi protagonisti di svariati errori nel tentativo di trovare il limite della pista, anche a causa di un vento rafficato e difficile da interpretare. Quest’oggi il vento non sembrerebbe un fattore, almeno per il momento.

11.56 Curiosità per capire gli effettivi valori in campo del midfield sul giro secco. Alpine ieri ha impressionato e farà parte della mischia in lotta per la top6 in qualifica insieme a Ferrari, McLaren e AlphaTauri (soprattutto con Gasly).

11.52 Red Bull e Mercedes potrebbero adottare una strategia differenziata rispetto al resto della concorrenza già in FP3, con l’obiettivo di partire domani con gomma gialla nel primo stint. Gli altri team non possono permettersi di superare il taglio in Q2 con quel compound, quindi saranno costretti ad utilizzare le soft al via della gara.

11.48 Nelle ultime due edizioni del GP francese, la prima fila è stata sempre monopolizzata dalle Mercedes con Hamilton in pole davanti a Bottas. Vedremo se Verstappen o Perez saranno in grado di interrompere l’egemonia delle ex Frecce d’Argento al sabato a Le Castellet.

11.44 CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI:

1 RED BULL RACING HONDA 174

2 MERCEDES 148

3 FERRARI 94

4 MCLAREN MERCEDES 92

5 ALPHATAURI HONDA 39

6 ASTON MARTIN MERCEDES 37

7 ALPINE RENAULT 25

8 ALFA ROMEO RACING FERRARI 2

9 HAAS FERRARI 0

10 WILLIAMS MERCEDES 0

11.40 Ricordiamo anche la classifica del Mondiale piloti dopo 6 GP:

1 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA 105

2 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 101

3 Sergio Perez MEX RED BULL RACING HONDA 69

4 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 66

5 Charles Leclerc MON FERRARI 52

6 Valtteri Bottas FIN MERCEDES 47

7 Carlos Sainz ESP FERRARI 42

8 Pierre Gasly FRA ALPHATAURI HONDA 31

9 Sebastian Vettel GER ASTON MARTIN MERCEDES 28

10 Daniel Ricciardo AUS MCLAREN MERCEDES 26

11 Fernando Alonso ESP ALPINE RENAULT 13

12 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 12

13 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN MERCEDES 9

14 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI HONDA 8

15 Kimi Räikkönen FIN ALFA ROMEO RACING FERRARI 1

16 Antonio Giovinazzi ITA ALFA ROMEO RACING FERRARI 1

17 Mick Schumacher GER HAAS FERRARI 0

18 George Russell GBR WILLIAMS MERCEDES 0

19 Nikita Mazepin RAF HAAS FERRARI 0

20 Nicholas Latifi CAN WILLIAMS MERCEDES 0

11.36 La battaglia per la pole position sembra dunque riservata ad un massimo di tre piloti (Bottas, Hamilton e Verstappen), a meno di un clamoroso guizzo di Sergio Perez con la seconda Red Bull. Dalla quarta piazza in giù i distacchi sono invece davvero molto risicati con tante macchine in lizza per il Q3 e per le prime tre file in griglia.

11.21 Si riparte dalla lotta Verstappen-Mercedes che ha caratterizzato entrambe le sessioni del venerdì, con un Perez in difficoltà rispetto a Baku ed il resto del gruppo leggermente staccato dai primi 3 sul giro secco e sul passo.

11.18 Alle ore 12 scattano gli ultimi 60 minuti di attività in pista prima delle qualifiche pomeridiane, in programma dalle ore 15 sempre al circuito Paul Ricard di Le Castellet.

11.15 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla diretta della terza sessione di prove libere del Gran Premio di Francia 2021, valevole come settimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno.

FOTOCATTAGNI