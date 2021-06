LIVE F1, GP Francia 2021 in DIRETTA: tutto pronto per la FP2, la Ferrari prova a risalire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14.19 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE PILOTI 2021

1 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA 105

2 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 101

3 Sergio Perez MEX RED BULL RACING HONDA 69

4 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 66

5 Charles Leclerc MON FERRARI 52

6 Valtteri Bottas FIN MERCEDES 47

7 Carlos Sainz ESP FERRARI 42

8 Pierre Gasly FRA ALPHATAURI HONDA 31

9 Sebastian Vettel GER ASTON MARTIN MERCEDES 28

10 Daniel Ricciardo AUS MCLAREN MERCEDES 26

11 Fernando Alonso ESP ALPINE RENAULT 13

12 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 12

13 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN MERCEDES 9

14 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI HONDA 8

15 Kimi Räikkönen FIN ALFA ROMEO RACING FERRARI 1

16 Antonio Giovinazzi ITA ALFA ROMEO RACING FERRARI 1

17 Mick Schumacher GER HAAS FERRARI 0

18 George Russell GBR WILLIAMS MERCEDES 0

19 Nikita Mazepin RAF HAAS FERRARI 0

20 Nicholas Latifi CAN WILLIAMS MERCEDES 0

14.16 Si torna a correre sul circuito del Paul Ricard dopo un anno di attesa per lo stop dovuto alla pandemia

14.13 Tutti in pista per 60 minuti di capitale importanza, che ci diranno quali monoposto saranno le favorite in vista di qualifiche e, soprattutto, gara

14.10 Buongiorno e bentornati a Le Castellet. Tra 50 minuti esatti prenderà il via la FP2 del GP di Francia 2021!

12.43: E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Appuntamento alle 15.00 per la FP2, un saluto dalla redazione di OA Sport.

12.42: La sensazione che la Mercedes abbia ritrovato delle buone sensazioni, su una pista che sembra adattarsi alle caratteristiche della macchina di Brackley.

12.41: Sul passo gara la Rossa ha mostrato qualcosa di meglio, con Leclerc che ha girato in 1’38” alto (gomme medie), mentre Sainz è stato costante sull’1’39” (gomme dure). Certo, Bottas ha completato il suo long run in 1’37″alto…

12.40: Ferrari che ha portato degli aggiornamenti aerodinamici sulle ali, ma non ha avuto un grande beneficio se si guarda il distacco dalla vetta: Leclerc è a 1″502 e Sainz a 1″894. E’ chiaro che la SF21 qui soffra maggiormente rispetto a Monaco e a Baku.

12.38: La Ferrari ha concluso il proprio turno in undicesima e sedicesima posizione con Leclerc e Sainz: il monegasco e lo spagnolo si sono lamentati soprattutto del poco grip all’anteriore, con una macchina poco performante lungo i curvoni veloci della pista del Paul Ricard.

12.36: Vestappen e Perez dunque devono inseguire, rispettivamente con un ritardo di 0″432 e di 0″745, con il messicano che ha completato il proprio time-attack con mescole dure. Da capire il lavoro della scuderia di Milton Keynes in funzione del time-attack e del passo gara.

12.33: Bottas e Hamilton sono stati i più veloci di questa prima sessione di prove libere del GP di Francia, round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Le Castellet le due Frecce Nere hanno posto già un piccolo sigillo, con Bottas che che ha ottenuto un ottimo crono di 1’33″448 a precedere di 0″335 Hamilton. Valtteri che ha a disposizione un telaio diverso, ovvero quello usato da Hamilton in altre circostanze.

12.31: Di seguito l’ordine dei tempi:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:33.448 5

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.335 3

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.432 4

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.745 4

5 Esteban OCON Alpine+0.881 4

6 Daniel RICCIARDO McLaren+1.196 4

7 Fernando ALONSO Alpine+1.245 5

8 Pierre GASLY AlphaTauri+1.251 3

9 Lando NORRIS McLaren+1.259 6

10 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.399 3

11 Charles LECLERC Ferrari+1.502 6

12 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.668 5

13 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.687 5

14 Lance STROLL Aston Martin+1.827 3

15 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.841 3

16 Carlos SAINZ Ferrari+1.894 5

17 Nicholas LATIFI Williams+2.164 3

18 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+3.203 3

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+3.881 3

20 Roy NISSANY Williams+4.433 3

12.30: BANDIERA A SCACCHI!!!

12.29: 1’39″1 per Sainz (gomme hard) e 1’38″alto per Leclerc (gomme medie), non male sul passo gara.

12.28: Nel frattempo danni sulla macchina di Verstappen andato largo in curva-11. Qualche pezzo è volato via dal fondo della RB16B.

12.27: 1’38″8 con gomme rosse per Hamilton e 1’39″1 per Sainz con gomme dure in questa mini-simulazione sul passo gara.

12.25 Gasly con gomma soft si è portato in sesta posizione, nono Tsunoda, le due AlphaTauri racchiudono le McLaren di Norris, settimo, e di Ricciardo, ottavo

12.23: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:33.448 5

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.335 3

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.432 4

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.745 4

5 Daniel RICCIARDO McLaren+1.196 4

6 Fernando ALONSO Alpine+1.245 5

7 Pierre GASLY AlphaTauri+1.251 3

8 Lando NORRIS McLaren+1.259 5

9 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.399 3

10 Charles LECLERC Ferrari+1.502 5

11 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.668 4

12 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.687 4

13 Lance STROLL Aston Martin+1.827 3

14 Esteban OCON Alpine+1.846 4

15 Carlos SAINZ Ferrari+1.894 5

16 Nicholas LATIFI Williams+2.164 3

17 Sebastian VETTEL Aston Martin+2.217 3

18 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+3.203 3

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+3.881 3

20 Roy NISSANY Williams+4.433 3

12.21: Pista molto difficile per via del vento e le condizioni difficili. Via al long run di Sainz in 1’39” con gomme hard.

12.19: Sergio Perez sta effettuando un mini long-run con le gomme soft.

12.17: Di seguito l’ordine dei tempi:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:33.448 4

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.335 2

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.432 3

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.745 3

5 Fernando ALONSO Alpine+1.245 4

6 Daniel RICCIARDO McLaren+1.313 3

7 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.399 3

8 Charles LECLERC Ferrari+1.502 4

9 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.668 4

10 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.687 4

11 Lance STROLL Aston Martin+1.827 2

12 Esteban OCON Alpine+1.846 3

13 Lando NORRIS McLaren+1.871 4

14 Pierre GASLY AlphaTauri+1.893 2

15 Carlos SAINZ Ferrari+1.894 5

16 Nicholas LATIFI Williams+2.164 2

17 Sebastian VETTEL Aston Martin+2.939 3

18 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+3.203 2

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+3.881 2

20 Roy NISSANY Williams+4.433 2

12.15: Si inserisce anche Fernando Alonso che è quinto con l’Alpine a 1″245. Leclerc è ottavo a 1″502 e Sainz 15° a 1″894. Lo spagnolo torna in pista con gomme dure, pensando di provare un mini long run.

12.14: Si inseriscono Ricciardo e Tsunoda davanti a Leclerc, che scala in settima piazza, mentre Sainz è 15°.

12.12: Verstappen fa il record nel secondo settore, ma poi commettere un errore nell’ultimo e non migliora il suo crono.

12.11: Da questi crono si può intuire che Mercedes abbia un buon feeling con questa pista, con Bottas tornato a fare la voce grossa con un nuovo telaio.

12.09: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:33.448 3

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.335 2

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.432 3

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.745 2

5 Charles LECLERC Ferrari+1.502 4

6 Fernando ALONSO Alpine+1.521 4

7 Daniel RICCIARDO McLaren+1.661 3

8 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.668 3

9 Esteban OCON Alpine+1.846 3

10 Lando NORRIS McLaren+1.871 4

11 Carlos SAINZ Ferrari+1.894 3

12 Nicholas LATIFI Williams+2.164 2

13 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.194 3

14 Lance STROLL Aston Martin+2.363 2

15 Pierre GASLY AlphaTauri+2.444 2

16 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.605 3

17 Sebastian VETTEL Aston Martin+2.939 2

18 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+3.203 2

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+3.881 2

20 Roy NISSANY Williams+4.433 2

12.07: Leclerc si lamenta via radio del feeling con la vettura e i tempi lo confermano

12.06: Ferrari in difficoltà e lo si temeva. Leclerc è 5° a 1″502 da Bottas a parità di gomme (soft), facendo tanta fatica nella percorrenza dei curvoni veloci. Sainz 11° che non ha potuto mettere insieme il giro con gomme morbide per via di un errore nel primo settore.

12.04: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:33.448 3

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.335 2

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.432 2

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.745 2

5 Fernando ALONSO Alpine+1.521 3

6 Daniel RICCIARDO McLaren+1.661 2

7 Esteban OCON Alpine+1.846 2

8 Lando NORRIS McLaren+1.871 3

9 Carlos SAINZ Ferrari+1.894 3

10 Yuki TSUNODA AlphaTauri+2.194 2

11 Charles LECLERC Ferrari+2.343 4

12 Lance STROLL Aston Martin+2.363 2

13 Pierre GASLY AlphaTauri+2.444 2

14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+2.587 3

15 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+2.605 2

16 Sebastian VETTEL Aston Martin+2.939 2

17 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+3.330 2

18 Nicholas LATIFI Williams+3.381 2

19 Roy NISSANY Williams+4.433 2

20 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+5.501 2

12.02: Ottimo crono di Bottas con il tempo di 1’33″448 a precedere di 0″335 Hamilton e di 0″432 Verstappen.

12.01: Verstappen chiude il suo giro a 0″097 da Hamilton, ma sta arrivando Bottas ed è velocissimo. Nel frattempo errore di Sainz nel primo settore e gomme completamente spiattellate. Dovrà entrare ai box lo spagnolo.

12.00: Suona la campana Lewis Hamilton che si porta in vetta con il crono di 1’33″783 con gomme soft, vedremo tra poco la risposta di Verstappen.

11.59: Di seguito l’uscita di pista di Vettel:

Vettel loses the back end and damages his rear wing 😖 He’s now back in the pits for repairs#FrenchGP 🇫🇷 #F1 pic.twitter.com/opxUFl3z3O — Formula 1 (@F1) June 18, 2021

11.56: Dunque bene Red Bull con Verstappen al comando con il crono di 1’34″139 a precedere di 0″395 Perez, mentre Ricciardo con la McLaren è sesto a 0″970 e Norris (McLaren) a 1″180.

11.54: La pista si gomma sempre di più e Sainz e Leclerc scalano in classifica: lo spagnolo è ottavo a 1″203 da Verstappen e il monegasco è 11° a 1″652.

11.52: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:34.139 1

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.395 2

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.553 2

4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.694 1

5 Daniel RICCIARDO McLaren+1.114 2

6 Carlos SAINZ Ferrari+1.203 2

7 Lando NORRIS McLaren+1.322 3

8 Fernando ALONSO Alpine+1.566 3

9 Charles LECLERC Ferrari+1.652 3

10 Lance STROLL Aston Martin+1.672 1

11 Pierre GASLY AlphaTauri+1.753 1

12 Esteban OCON Alpine+1.790 2

13 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.896 2

14 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.914 2

15 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.970 2

16 Sebastian VETTEL Aston Martin+2.248 2

17 Nicholas LATIFI Williams+2.690 1

18 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+3.285 1

19 Roy NISSANY Williams+5.925 2

20 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team- – 1

11.50: Sergio Perez è secondo a 0″397 da Verstappen con l’altra Red Bull.

11.48: Valtteri Bottas si inserisce in seconda posizione a 0″553 da Verstappen con gomme Hard. Sainz 4° a 1″297 e Leclerc 8° a 1″652 con gomme medie.

11.46: Perde la macchina con gomme soft Vettel che va contro le barriere nell’ultimo settore con l’Aston Martin.

11.44: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:34.139 1

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.694 1

3 Carlos SAINZ Ferrari+1.203 2

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.297 1

5 Lando NORRIS McLaren+1.322 1

6 Pierre GASLY AlphaTauri+1.753 1

7 Daniel RICCIARDO McLaren+1.847 1

8 Charles LECLERC Ferrari+1.885 2

9 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.914 1

10 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.970 1

11 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+2.189 1

12 Sebastian VETTEL Aston Martin+2.248 2

13 Esteban OCON Alpine+2.289 2

14 Lance STROLL Aston Martin+2.479 1

15 Nicholas LATIFI Williams+2.690 1

16 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+3.285 1

17 Roy NISSANY Williams+6.574 2

18 Valtteri BOTTAS Mercedes+25.038 2

19 Fernando ALONSO Alpine- – 2

20 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team- – 1

11.41: Migliorando ancora i crono con Verstappen in vetta in 1’34″139 a precedere di 0″694 Hamilton e di 1″203 Saiz. Leclerc è ottavo a 1″885 e sta girando con le gomme medie, diversamente dai primi con le gomme hard.

11.40: BENE SAINZ! 1’35″342 per lo spagnolo della Ferrari che si porta in vetta con la Ferrari (gomme hard) a precedere di 0″119 e di 0″297 Verstappen.

11.39: Leclerc si migliora ed è quarto a 0″385 da Max Verstappen con le gomme medie, Gasly 2° a 0″253.

11.38: Nel frattempo Verstappen si porta in vetta con il crono di 1’35″639 (gomme dure) a precedere di 0″629 Hamilton (gomme dure) e di 1″106 Sainz (gomme dure).

11.37: Danni sull’ala anteriore di Bottas che è rientrato ai box: un problema causato per essere andato troppo pesantemente sui cordoli e fuori dalla pista.

11.36: La pista si gomma di giro in giro e Carlos Sainz con la Ferrari si porta in vetta con il crono di 1’36″745 a precedere Norris su McLaren è di 0″559. Leclerc è quarto a 0″629 con le gomme medie.

11.35: Testacoda per Tsunoda (AlphaTauri) che si gira per un sovrasterzo di potenza. Nessun problema per il giapponese che riprende a girare.

11.34: Arriva una conferma importante: power unit Honda fresche e nuove per Verstappen, Perez e Gasly.

11.32: Hamilton con gomme dure, mentre Schumacher è finito fuori pista in testacoda in curva-3. Non ci sono danni significativi sulla Haas.

11.31: Sul tracciato l’Aston Martin di Vettel con gomme soft, stesso discorso per Nissany su Williams. Sul tracciato anche le due Mercedes e la Ferrari di Sainz.

11.30: VIA ALLA SESSIONE!! 25°C la temperatura dell’aria, 40°C quella dell’asfalto.

11.29: Tra poco si comincia!

11.27: Più che ad aumentare il carico aerodinamico sprigionato all’avantreno, gli interventi all’ala anteriore mirano a correggere la gestione dei flussi e dei vortici diretti al retrotreno, puntando anche a uno sfruttamento più efficace del fondo e quindi ad incrementare il carico sprigionato dal sottoscocca.

11.24: Dalla vista frontale spiccano i cambiamenti apportati nella parte superiore dei profili a cascata, dove il profilo regolabile è stato allargato alle spese del flap fisso ancorato alla bandella esterna dell’endplate. Tra le diverse possibili ripercussioni, la modifica impatta sulle procedure di aggiustamento del bilanciamento aerodinamico della vettura, con la maggiore superficie regolabile che, a parità di variazione del carico all’anteriore, esige una minore regolazione dell’incidenza del profilo stesso.

11.21: In vista della trasferta al Paul Ricard Ferrari ha realizzato una nuova ala anteriore, che si aggiunge quindi ai precedenti aggiornamenti limitati in numero dalle risorse assorbite dal progetto 2022. Grazie alle immagini scattate in pit lane dal giornalista spagnolo Albert Fabrega, è possibile analizzare in anteprima le caratteristiche dell’ultimo aggiornamento sviluppato a Maranello.

11.18: I francesi cecheranno di essere davvero protagonisti in Provenza, pronti a lottare per le posizioni che contano. Esteban Ocon, padrone di casa, e il due volte campione del mondo saranno in grado di lottare per il podio? Questo è un obiettivo forse troppo grande, ma mettere comodamente le due vetture in zona punti appare ampiamente possibile.

11.15: La gara di casa è sempre la gara di casa e la Alpine cercherà sicuramente il grande risultato. Dopo un inizio di Mondiale con qualche difficoltà di troppo, la scuderia francese, di pari passo con Fernando Alonso, sembra avere ingranato la giusta marcia e il sesto posto dello spagnolo a Baku ne è la conferma.

11.12: Due circuiti cittadini nei quali la maneggevolezza fa la differenza. Il Paul Ricard è un altro genere di tracciato nel quale le Rosse non hanno mai brillato in maniera particolare. Riuscire a essere competitivi anche in questa occasione significherebbe che il progetto è davvero partito con il piede giusto e il prosieguo del campionato potrebbe regalare altre soddisfazioni al team di Maranello.

11.09: Dopo un avvio di stagione tutto sommato regolare, la SF21 ha brillato (quantomeno in qualifica) a Montecarlo e Baku con due splendide pole position di Charles Leclerc.

11.06: Max Verstappen vorrà rifarsi dopo la beffa atroce di Baku, Sergio Perez, invece, cercherà di cavalcare l’onda lunga dopo la vittoria sulla pista azera, per cui la scuderia di Milton Keynes è pronta a essere protagonista assoluta nel GP di Francia.

11.03: La pista francese negli anni scorsi non ha mai visto brillare le Red Bull, per esempio nel 2019 non andarono nemmeno a podio, ma la sensazione è che quest’anno possano davvero competere ai massimi livelli anche a Le Castellet.

11.00: A differenza della W12, la Red Bull appare una monoposto efficace su ogni tipo di tracciato. Unica pecca? Aver raccolto (molto) meno di quanto seminato.

10.57: Nei GP di Francia degli scorsi anni le Frecce d’Argento non avevano fatto prigionieri con vittorie schiaccianti e pole position. Sarà così anche in questo fine settimana? Probabile, ma non scontato. La sensazione è che Toto Wolff e compagni saranno i favoriti al Paul Ricard, ma con molto meno margine rispetto al passato.

10.54: GP di Monaco e GP dell’Azerbaijan. Due gare, zero podi per la Mercedes. Un risultato che non si era mai realizzato nell’era dell’ibrido. Un andamento spiegabile solamente dalla conformazione dei due tracciati cittadini, ma che sottolinea come la W12 non sia dominatrice assoluta come le sue edizioni precedenti.

10.51: Il Gran Premio di Le Castellet rappresenterà un appuntamento di grande importanza per il campionato su una pista particolare sulla quale nessuno parte sicuro di vincere o, allo stesso tempo, sicuro di partire battuto. Anche per questo motivo andiamo ad analizzare gli spunti più interessanti della gara del Paul Ricard.

10.48: Sulla pista di Le Castellet, i team e i piloti cercheranno subito di trovare il set-up ideale per essere veloci in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale.

10.45: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere del GP di Francia, round del Mondiale 2021 di F1.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere del GP di Francia, round del Mondiale 2021 di F1. Sulla pista di Le Castellet, i team e i piloti cercheranno subito di trovare il set-up ideale per essere veloci in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale.

Una pista che richiederà un buon compromesso tra alta velocità e stabilità in frenata. Le velocità di punta saranno molto importanti specialmente in gara dove sui lunghi rettilinei sarà possibile effettuare dei sorpassi. Ci sono tre frenate rilevanti di cui una molto severa, la staccata della Chicane Nord. L’alta velocità permette sì un buon raffreddamento dei freni, ma può essere critica la usura degli stessi. Un aspetto da valutare con particolare attenzione, quest’ultimo, in corsa. Sarà il confronto tra l’olandese Max Verstappen e il britannico Lewis Hamilton a tenere banco. L’orange si presenta al via di questo fine-settimana in vetta alla classifica dei piloti con quattro lunghezze di margine su Lewis. Appare chiaro che la lotta sarà serrata.

Un weekend particolare anche per la questione legata alla pressione delle gomme che tanto ha fatto parlare nelle ultime ore. La FIA, dopo il comunicato della Pirelli sulle cause degli incidenti a Verstappen e al canadese Lance Stroll a Baku (Azerbaijan), ha deciso di inasprire i controlli onde evitare che qualche scuderia potesse trarre vantaggio su un diverso dato della pressione in termini di grip sul tracciato. Ferrari, in questo contesto, estranea perché sembrerebbe non essere coinvolta in questa faccenda. La priorità del Cavallino Rampante resta quella della top-5 e non sarà facile su una pista che per conformazione potrebbe far soffrire la SF21.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere del GP di Francia, round del Mondiale 2021 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. LA FP1 prenderà il via alle 11.30, mentre il semaforo verde della FP2 ci sarà alle 15.00. Buon divertimento!

Foto: LaPresse