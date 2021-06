LIVE F1, GP Azerbaijan 2021 in DIRETTA: classifica FP1, Ferrari pazzesca! Alle 14.00 le FP2

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

11.42: E’ probabile che nella FP2 avremo delle condizioni più verosimili e i top-team spingeranno di più.

11.41: Toto Wolff: “Pista ancora poco gommata e c’è bisogno ancora di lavorare sul set-up. Montecarlo è stata una gara difficile per la nostra monoposto, importante capire la causa dei problemi per risolverli. Ali flessibili? Se c’è qualcuno che sfrutta l’eccessiva flessibilità dell’ala posteriore siamo pronti a protestare. La nostra ala anteriore flette? Che protestino“, le parole del manager austriaco ai microfoni di Sky Sport.

11.40: Di tutti questi aspetti si dovrà tener conto in vista della FP2 che prenderà il via alle ore 14.00 italiane.

11.38: Il circuito di Baku è il tracciato ove la parte ibrida ha il maggior peso nell’arco di un giro in tutto il mondiale: più del 3%. A Baku sarà cruciale avere un efficiente recupero di energia elettrica da parte del motore elettrico MGU-H. Oltra alla parte ibrida sarà fondamentale avere una parte endotermica molto efficiente. Il motore endotermico dovrà, oltre che garantire un quantitativo importante di cavalli per oltre il 70% del giro ove la valvola a farfalla risulta essere completamente spalancata, avere una efficienza molto elevata poiché il consumo di carburante sul tracciato di Baku è forse il fattore tecnico più critico.

11.36: A livello aerodinamico i team dovranno trovare il giusto compromesso aerodinamico per essere veloci nel rettilineo principale e per avere la giusta downforce nei tratti guidati. Proprio per questo che sarà fondamentale avere una vettura con elevata efficienza aerodinamica che permetterà anche con “poca ala” di generare il corretto carico aerodinamico per mandare in temperatura correttamente gli pneumatici. Molto probabilmente vedremo su molte vetture delle ali posteriori. Una soluzione quest’ultima che potrebbe essere adottata dalla Ferrari, avendo un deficit di potenza importante.

11.33: Una grande Ferrari in questa sessione dunque con Leclerc e Sainz in seconda e terza posizione, vicini al leader Max Verstappen. In questo senso, confortano le prestazioni della SF21 particolarmente performante soprattutto nel secondo settore (più guidato). Da sottolineare che non sappiamo con quale carico di benzina abbiano girato le monoposto e i regimi del motore. Tuttavia, bene le Rosse. Si nascondono un po’ le Mercedes: Hamilton 7° a 0″709 e Bottas nono a 1″703.

11.31: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

11.30: BANDIERA A SCACCHI!!!

11.29: Mazepin, nel frattempo, appoggia la sua Haas sulle barriere di curva 16 e Sainz va lungo prima di immettersi alla 15. Stesso problema per Mick Schumacher in curva-4.

11.29: Una prospettiva interessante sulla velocità di Baku:

11.27: Nel frattempo, prove di partenza per Leclerc.

11.26: Finora deludente la prestazione di Valtteri Bottas che è solo nono a 1″707. Da capire il lavoro del finnico della Mercedes.

11.25: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

11.22: Sono solo FP1 ed è ragionevole pensare che la Rossa abbia meno margine rispetto a Red Bull e Mercedes, però ci sono buoni segnali per Leclerc e Sainz. Da rimarcare che il monegasco abbia il record nel secondo settore, ovvero quello più guidato che richiede maggior trazione.

11.20: Arrivano le due Red Bull e Verstappen si porta in vetta ma con appena 43 millesimi di vantaggio su Leclerc e 337 su Sainz. Perez è quarto a 0″446. Per cui segnali positivi per la Rossa a maggior ragione in casa di Maranello.

11.19: Si lanciano le due Red Bull di Verstappen e di Perez con le soft.

11.17: Verstappen costretto ad abortire il giro per via di un Mazepin che non si è avveduto dalla sua presenza negli specchietti. “Incredibile cosa abbia fatto“, il commento dell’olandese.

11.16:Eccolo Verstappen che si lancia con gomme soft e qui avremo un bel riferimento.

11.15: Una classifica che invita all’ottimismo in casa Ferrari, ma non va esaltata più di tanto dal momento che Hamilton non ha completato il suo miglior giro e Verstappen non ha fatto il suo tentativo vero con le soft. Tuttavia, nel confronto con la McLaren, buoni segnali dalla SF21.

11.14: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

11.11: Un buon inizio per la Ferrari che si conferma molto performante soprattutto nel secondo settore della pista, quello di trazione pura. E’ chiaro che siamo solo all’inizio, però nel confronto con la McLaren la Rossa ha risposto presente.

11.09: LECLERC E SAINZ!!! Uno-due per le Ferrari che si portavano davanti a tutti: 1’43″227 per il monegasco a precedere di 0″294 Sainz. Ricciardo è terzo a 0″505 ed Hamilton 4° a 0″666. Lewis che stava spingendo nel giro successivo, ma va lungo all’ingresso di curva-15, sfruttando la via di fuga.

11.08: Stava tirando Norris, ma esagera, e appena dopo il secondo intermedio si gira con la McLaren. Il pilota britannico aveva realizzato intertempi record. Perdita di posteriore per lui.

11.07: Si lancerà ora anche Hamilton con le gomme soft e aspettiamoci un super crono di Hamilton.

11.05: SUPER DANIEL RICCIARDO! 1’43″732 per l’australiano della McLaren che si conferma velocissima con 0″161 di margine su Hamilton e 0″189 su Leclerc.

11.04: Le Ferrari scalano la classifica con le soft: Leclerc è secondo a 0″028 da Hamilton e Sainz è quinto a 0″367. Prestazione dell’iberico condizionata un po’ dal traffico.

11.02: Fermo nella via di fuga in curva-4 Tsunoda che non riesce a muoversi da quella posizione pur avendo ancora il motore acceso. Il giapponese ha urtato con l’anteriore sinistra il muretto.

11.00: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

10.58: Verstappen si migliora con le medie, portandosi a 0″205 da Hamilton che ha ottenuto il suo crono con le soft. Gasly è terzo a 1″289 sempre con le medie davanti a Fernando Alonso a 1″726 con le medie. Leclerc scala in sesta piazza a 1″771, Sainz ottavo a 1″807.

10.56: Un turno un po’ interlocutorio finora, con le monoposto che girano in condizioni diverse e con gomme diverse. Si lavora più che altro sull’assetto di base.

10.54: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

10.51: Migliora anche Verstappen e con le medie è secondo a 0″968 davanti a Norris a 1″744 e a Leclerc 1″771. Quinto Vettel con l’Aston Martin a 1″792 e Sainz sesto a 1″807.

10.50: 1’43″893 per Hamilton che migliora sensibilmente la sua prestazione gomme soft. Il britannico è l’unico che sta girando con le morbide.

10.48: Ferrari che fa delle prove comparative, girando anche con le gomme dure.

10.45: Si abbassano i tempi con Hamilton che si prende la vetta con le soft: 1’45″112 a precedere di 0″525 Norris e di 0″552 Leclerc. Sainz è quarto a 0″588. Verstappen è sesto a 1″108. Ferrari e Max con le medie.

10.45: Virtual Safety Car per via di alcuni oggetti estranei in pista. Sul tracciato Verstappen ed Hamilton: l’olandese con le medie e il britannico con le soft.

10.44: Pista molto scivolosa in queste fasi, con Sainz che ha sfiorato le barriere nel 2° settore.

10.42: Sainz si avvicina a Leclerc: lo spagnolo è secondo a 0″036 dal team-mate. La pista migliora giro dopo giro.

10.41: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

1 Charles LECLERC Ferrari1:45.664 1

2 Lando NORRIS McLaren+0.657 1

3 Carlos SAINZ Ferrari+1.042 1

4 Pierre GASLY AlphaTauri+1.271 1

5 Lewis HAMILTON Mercedes+1.747 1

6 Lance STROLL Aston Martin+1.876 1

7 Fernando ALONSO Alpine+2.029 1

8 Daniel RICCIARDO McLaren+2.640 1

9 George RUSSELL Williams+3.134 1

10 Valtteri BOTTAS Mercedes+3.162 1

11 Esteban OCON Alpine+3.198 1

12 Sebastian VETTEL Aston Martin+3.270 1

13 Yuki TSUNODA AlphaTauri+4.258 1

14 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+5.226 1

15 Nicholas LATIFI Williams+6.996 1

16 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+7.170 1

17 Sergio PEREZ Red Bull Racing- – 2

18 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing- – 2

19 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing- – 2

20 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing- – 1

10.39: Leclerc si prende la vetta dei tempi: Ferrari convincente con il crono di 1’45″664 a precedere di 0″657 Norris e di 1″042 Sainz.

10.37: Migliorano i riscontri e Sainz si porta al comando con il tempo di 1’46″706 a precedere di 0″995 Leclerc e di 2″422 Norris. Stroll 4° a 3″028.

10.35: Sul tracciato anche le due Ferrari con gomme medie: Leclerc ottiene il miglior crono di 1’47″701 con 1″346 di margine su Sainz e 1″427 su Norris. Sono crono ancora poco significativi.

10.33: Sergio Perez che gira con i cosiddetti “rastrelli” sulle fiancate per analizzare i flussi sulla propria monoposto.

10.32: Subito in pista la Red Bull di Sergio Perez e le due McLaren di Lando Norris e di Daniel Ricciardo con gomme medie.

10.31: 26°C la temperatura dell’aria, già 48°C la pista.

10.30: VIA ALLA FP1! Un’ora interessante per verificare gli equilibri sul tracciato.

10.28: Una gamma più morbida di uno step rispetto all’ultima edizione disputata nel 2019 ed è la stessa dell’ultima gara andata in scena a Montecarlo. Ciò potrebbe avere dei riflessi sulle strategie, dato che due anni fa la mescola hard non fu presa in considerazione da nessuno per la gara. In questo contesto, la C3 hard potrebbe giocare un ruolo importante nella gestione della corsa.

10.26: Per la prima volta per il GP di Baku sono state scelte le tre mescole più morbide della gamma Pirelli: C3, C4 e C5 sono state nominate rispettivamente P Zero White hard, Yellow medium e Red soft.

10.23: Il motore endotermico dovrà, oltre che garantire un quantitativo importante di cavalli per oltre il 70% del giro ove la valvola a farfalla risulta essere completamente spalancata, avere una efficienza molto elevata poiché il consumo di carburante sul tracciato di Baku è forse il fattore tecnico più critico.

10.20: Il circuito di Baku è il tracciato ove la parte ibrida ha il maggior peso nell’arco di un giro in tutto il mondiale: più del 3%. A Baku sarà cruciale avere un efficiente recupero di energia elettrica da parte del motore elettrico MGU-H. Oltra alla parte ibrida sarà fondamentale avere una parte endotermica molto efficiente.

10.17: Proprio per questo che sarà fondamentale avere una vettura con elevata efficienza aerodinamica che permetterà anche con “poca ala” di generare il corretto carico aerodinamico per mandare in temperatura correttamente gli pneumatici.

10.14: A livello aerodinamico i team dovranno trovare il giusto compromesso aerodinamico per essere veloci nel rettilineo principale e per avere la giusta downforce nei tratti guidati.

10.11: Di contro, la monoposto anglo-austriaca potrebbe avere qualche problemino in più su di un circuito che tradizionalmente non è stato così amico: Verstappen infatti non è mai salito sul podio e l’unica top-3 della squadra di Milton Keynes è stata quella dell’australiano Daniel Ricciardo che si impose a sorpresa nel 2017 in una gara a dir poco caotica.

10.08: La conformazione del layout potrebbe sorridere alla W12, dotata dalla power unit migliore del lotto.

10.05: Indubbiamente, il sette volte iridato e la scuderia di Brackley vorranno reagire, considerando che la battuta d’arresto sulle vie monegasche è costata il primato delle classifiche piloti e costruttori in favore dell’olandese Max Verstappen e della Red Bull.

10.02: Raramente si era visto un Lewis Hamilton così contrariato sul lavoro fatto dalla scuderia di Brackley. Del resto, accettare passivamente un settimo posto a Monaco non è nello stile dell’asso nativo di Stevenage.

9.59: In sostanza, su una pista nella quale la potenza del motore è tra gli aspetti più importanti, la Rossa potrebbe soffrire, pagando ancora in termini di cv rispetto ai top-team. Pertanto, l’obiettivo sarà quello di massimizzare il proprio pacchetto, estraendo il meglio possibile dalla SF21 e non replicando gli errori del Principato.

9.56: La Ferrari si presenta, dunque, all’appuntamento in terra azera per giocare di rimessa, usando una terminologia tipicamente calcistica, come ammesso da Laurent Mekies (direttore sportivo della scuderia di Maranello).

9.53: Sul circuito cittadino di Baku una giornata importante per definire gli assetti sull’impegnativo circuito cittadino, particolare nel suo genere: lungo 6.003 metri e composto da 12 curve a sinistra e 8 a destra, il layout presenta un rettilineo di partenza che misura ben 2.2 km che stresserà notevolmente sia la parte endotermica che quella ibrida delle power unit.

9.50: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere del GP di Azerbaijan, sesto round del Mondiale 2021 di F1.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere del GP di Azerbaijan, sesto round del Mondiale 2021 di F1. Sul circuito cittadino di Baku una giornata importante per definire gli assetti sull’impegnativo circuito cittadino, particolare nel suo genere: lungo 6.003 metri e composto da 12 curve a sinistra e 8 a destra, il layout presenta un rettilineo di partenza che misura ben 2.2 km che stresserà notevolmente sia la parte endotermica che quella ibrida delle power unit.

La Ferrari si presenta, dunque, all’appuntamento in terra azera per giocare di rimessa, usando una terminologia tipicamente calcistica, come ammesso da Laurent Mekies (direttore sportivo della scuderia di Maranello). In sostanza, su una pista nella quale la potenza del motore è tra gli aspetti più importanti, la Rossa potrebbe soffrire, pagando ancora in termini di cv rispetto ai top-team. Pertanto, l’obiettivo sarà quello di massimizzare il proprio pacchetto, estraendo il meglio possibile dalla SF21 e non replicando gli errori del Principato.

Raramente si era visto un Lewis Hamilton così contrariato sul lavoro fatto dalla scuderia di Brackley. Del resto, accettare passivamente un settimo posto a Monaco non è nello stile dell’asso nativo di Stevenage. Indubbiamente, il sette volte iridato e la scuderia di Brackley vorranno reagire, considerando che la battuta d’arresto sulle vie monegasche è costata il primato delle classifiche piloti e costruttori in favore dell’olandese Max Verstappen e della Red Bull.

La conformazione del layout potrebbe sorridere alla W12, dotata dalla power unit migliore del lotto. Di contro, la monoposto anglo-austriaca potrebbe avere qualche problemino in più su di un circuito che tradizionalmente non è stato così amico: Verstappen infatti non è mai salito sul podio e l’unica top-3 della squadra di Milton Keynes è stata quella dell’australiano Daniel Ricciardo che si impose a sorpresa nel 2017 in una gara a dir poco caotica.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere del GP di Azerbaijan, sesto round del Mondiale 2021 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 10.30 con la FP1, mentre la FP2 è in programma alle 14.00 (orari italiani).

