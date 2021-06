LIVE Danimarca-Finlandia 0-0, Europei calcio 2021 in DIRETTA: Hojbjerg sfiora il vantaggio di testa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

23′ Toivio vede Pukki scattare verso la porta di Schmeichel, ma Kjaer senza fallo e con grande esperienza lo ferma subito in fallo laterale.

22′ Batte Eriksen dalla destra proprio per Delaney dall’altro lato. Il danese, indisturbato, ha il tempo per stoppare la palla e calciare di controbalzo. Ma va alta.

21′ Cross dalla sinistra di Delaney verso l’area di rigore, ma il pallone attraversa tutta l’area. C’è stata comunque una deviazione, e allora calcio d’angolo.

20′ Lod cerca Pukki sulla fascia destra con un filtrante in verticale ma l’attaccante del Norwich non si fa capire bene.

18′ E ne arriva un’altra, stavolta per Eriksen! Conclusione dal limite di destra e risposta di Hradecky sul secondo palo.

17′ Il primo quarto d’ora di match ha visto l’entusiamo (oltre quello del pubblico) della Finlandia che ha provato a costruire qualcosa. Poi è venuta fuori l’esperienza della Danimarca con le due occasioni di Wind e Hojbjerg.

15′ Ancora un’occasione per la Danimarca! Delaney mette in mezzo un pallone morbido per Hojbjerg che impegnare seriamente Hradecky sotto la traversa!

14′ Lod non trova nessuno, tutto da rifare.

13′ Fallo su Kamara vicino la rimessa laterale di sinistra. Punizione danese dopo il duro intervento di Christensen.

12′ Eriksen recupera palla e va lui verso la porta. Però il tiro è timido e viene controllato dalla difesa avversaria.

10′ L’atalantino Maehle si propone con una serie di finte e calcia dal limite di sinistra. La difesa della Finlandia chiude.

8′ Sugli sviluppi, né Poulsen né Kjaer riescono a deviarla in porta dopo un traversone dalla sinistra in profondità.

7′ Ancora la Danimarca! Al limite dell’area di rigore, Eriksen lascia a Wind la battuta. È forte ma Hradecky arriva in tuffo alla sua destra: calcio d’angolo!

5′ Opportunità per la Danimarca nata da un calcio d’angolo battuto dalla sinistra dall’interista Eriksen. Serie di rimpalli in area di rigore, alla fine il portiere Hradecky calma la propria difesa in presa bassa.

4′ Ammonito Lod della Finlandia per un fallo duro in scivolata su Braithwaite a centrocampo.

3′ La Finlandia prova a fare paura con un paio di cross dalla sinistra di O’Shaughnessy, ma la difesa danese chiude abbastanza bene.

2′ Wass subisce fallo a centrocampo vicino la panchina della Danimarca, punizione per i padroni di casa.

1′ Si parte!

17.58 Le squadre si schierano in mezzo al campo, è quasi tutto pronto per iniziare.

17.57 Adesso, l’inno della Danimarca.

17.56 Si parte con gli inni nazionali, il primo a suonare è quello della Finlandia.

17.55 Le due squadre fanno il loro ingresso in campo davanti a una grande cornice di pubblico.

17.54 Danimarca e Finlandia aprono il gruppo B di Euro 2020, in cui ci sono anche Belgio e Russia, in campo stasera alle ore 21.00.

17.50 La partita si gioca al Parken Stadium di Copenaghen, con un limite massimo di 25.000 spettatori.

17.45 La Danimarca potrebbe essere pericolosa nella seconda parte del secondo tempo. Infatti, ha segnato almeno un gol dopo il 70′ in 7 delle ultime 8 partite.

17.40 Invece, nella Finlandia, Joel Pohjanpalo ha segnato 4 gol in 3 partite con l’Union Berlino e 2 nelle sue ultime 3 in Nazionale. Quattro di questi li ha fatti tra il 30′ e il 60′ minuto.

17:35 Tra le file della Danimarca, è da tenere d’occhio l’attaccante del Barcellona Martin Braithwaite. Nel 2021, ha segnato due gol prima del 20′ minuto con la sua Nazionale.

17:30 L’arbitro della partita è l’inglese Anthony Taylor. I suoi assistenti sono Benswick e Nunn. Quarto uomo: Scharer. Var: Attwell. Avar: Di Bello, Meli e Kavanagh.

17.05 La formazione ufficiale della Finlandia (5-3-2): Hradecky; Raitala, Toivio, Arajuuri, O’Shaughnessy, Uronen; Sparv, Lod, Kamara; Pukki, Pohjanpalo. All. Kanerva

17.00 La formazione ufficiale della Danimarca (4-2-3-1): Schmeichel; Wass, Kjaer, Christiansen, Maehle; Hojbjerg, Delaney; Poulsen, Eriksen, Braithwaite; Wind. All. Hjulmand

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella Diretta Live di Danimarca-Finlandia, partita di calcio valida per la 1a giornata della fase a gironi, gruppo B, di Euro 2020.

D’altra parte, la Finlandia è arrivata fin qui raggiungendo il secondo posto del girone J di qualificazione con 18 punti, dietro l’Italia a punteggio pieno con 30. È la prima volta che la nazionale biancoblù ottiene il pass per la fase finale, nonostante non abbia il miglior posizionamento di sempre nel ranking FIFA. Tra i convocati, spiccano giocatori che militano in giro per l’Europa. Il più interessante è sicuramente Teemu Pukki, il bomber del Norwich, squadra trascinata da lui in Premier League per la seconda volta negli ultimi tre anni. Occhio anche ai portieri Lukas Hradecky del Bayer Leverkusen e Jesse Joronen del Brescia. A centrocampo, Glen Kamara dei Rangers di Glasgow proverà a rendersi disponibile per i compagni con la sua instancabile corsa.

La Danimarca si è qualificata alla fase finale dell’Europeo piazzandosi al secondo posto del girone D di qualificazione con 16 punti, dietro la Svizzera a 17. La nazionale di Kasper Hjulmand si presenta con l’obiettivo di uscire dall’anonimato e trovare spazio nel grande panorama europeo. La storia racconta, infatti, che solo una volta la Danimarca portò a casa il trofeo. Nel 1992, quando la squadra di Møller Nielsen sconfisse la Germania di Vogts per 2-0 a Goteborg. Per quella edizione, i biancorossi furono ripescati 10 giorni prima dall’inizio a causa dell’esclusione dell’ex Yugoslavia da parte dell’ONU. A Euro 2020, sono 7 i giocatori che militano in Serie A: Christian Eriksen (Inter), Simon Kjaer (Milan), Jens Stryger-Larsen (Udinese), Joakim Maehle (Atalanta), Andreas Cornelius (Parma), Mikkel Damsgaard (Sampdoria) ed Andreas Skov Olsen (Bologna).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Danimarca-Finlandia, partita di calcio valida per la 1a giornata della fase a gironi, gruppo B, di Euro 2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 18:00. Buon divertimento!

