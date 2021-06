CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

40′ Si entra negli ultimi cinque minuti di primo tempo: la Scozia cerca di imbastire un’azione che porti al pareggio.

37′ La Croaiza, dopo aver segnato il gol del vantaggio, controlla ritmo e palleggio del match.

34′ McKenna viene subito ammonito dopo il suo ingresso per un intervento falloso su Petkovic.

33′ Arriva il cambio: esce Hanley e al suo posto McKenna.

32′ Hanley intanto è a terra per un problema fisico.

30′ Scocca la mezz’ora. Un quarto d’ora, più eventuale recupero, all’intervallo.

27′ Palla dentro per la torre di McTominay che ci arriva: sulla “prolunga” del giocatore dello United però è Livakovic a leggere la situazione e catturare il pallone.

26′ Ammonito Lovren per un intervento da dietro su Adams. Punizione interessante per gli scozzesi.

24′ ARRIVA LA REAZIONE SCOZZESE! Mischia all’interno dell’area della Croazia in due momenti diversi, sul secondo batti e ribatti Robertson prova a servire McGinn che, in qualche modo, cerca il colpo da biliardo (masticando la conclusione) trovando però la parata in tuffo di Livakovic.

22′ STAFFILATA DA FUORI DI MODRIC! Marshall mette in angolo alzando sopra la traversa, ma la terna arbitrale non si accorge del tocco dell’estremo difensore offrendo una rimessa dal fondo agli scozzesi.

21′ I padroni di casa hanno accusato il colpo: ora è la Croazia a controllare abilmente il gioco.

19′ Si attende la reazione scozzese.

17′ VLAAAAAASIC! Croazia-Scozia 1-0: all’improvviso i viecampioni del mondo colpiscono. Lunga azione della formazione croata che con un cross da destra ribalta l’azione innescando la sponda aerea di Perisic che trova perfettamente Vlasic, il quale controlla e poi colpisce di sinistro freddando Marshall.

15′ Se ne va intano il primo quarto d’ora.

14′ Cross di O’Donnell dalla destra: facile presa di Livakovic.

13′ Momenti di confusione in mezzo al campo. Si sente ora l’importanza della posta in palio, vediamo se le squadre riusciranno a sciogliersi.

10′ Dopo una prima fase di assalto, la Scozia ora sta tirando un attimo il fiato. La Croazia intanto prova, con la sua tecnica, a prendere il controllo del centrocampo.

7′ I vicecampioni del mondo allontanano la minaccia.

6′ BRIVIDO ALL’INTERNO DELL’AREA CROATA! Traversone per Adams, che per un soffio non arriva sul pallone: Livakovic in uscita mette in angolo.

5′ La Croazia prova a mettere fuori il naso, con la prima azione nella metà campo rivale.

3′ Inizio a dir poco arrembante della Scozia, che pressa a tutto campo la Croazia.

2′ Livakovic esce allontanando la minaccia coi pugni.

1′ Perisic mette nuovamente in angolo.

1′ Scozia subito in proiezione offensiva: corner per i padroni di casa, anche se la dicitura del match non lo denota.

SI PARTE! CALCIO D’INIZIO AFFIDATO ALLA SCOZIA.

20.57 Sorteggio e scelta del campo.

20.55 Esecuzioni degli inni nazionali.

20.50 Ora le formazioni iniziano la procedura d’ingresso in campo.

20.45 Le squadre rientrano negli spogliatoi per ricevere le ultime indicazioni tecnico-tattiche dai rispettivi allenatori.

20.40 Venti minuti al calcio d’inizio.

20.35 Chi risolverà la sfida? I capitani Modric e Robertson potrebbero essere due forti indiziati, ma attenzione anche ai bomber Petkovic e Dykes.

20.30 mezz’ora all’inizio del match. Sale la tensione ad Hampden Park

20.25 Squadre in campo per il riscaldamento

20.20 Chi si aggiudica il match ha molte possibilità di accedere alla fase ad eliminazione diretta, chi perderà invece saluterà gli Europei. In caso di pareggio invece, entrambe la compagini saranno eliminate.

20.15 Ecco le formazioni ufficiali del match

Croazia (4-2-3-1): Livakovic; Juranovic, Lovren, Vida, Gvardiol; Kovacic, Brozovic; Perisic, Modric, Vlasic; Petkovic. Allenatore: Zlatko Dalic.

Scozia (3-5-2): Marshall; McTominay, Hanley, Tierney; O’Donnell, Armstrong, McGinn, McGregor, Robertson; Dykes, Adams. Allenatore: Steve Clarke.

20.10 Buonasera e buon calcio! Amici appassionati di calcio, benvenuti alla Diretta Live di Croazia-Scozia

Foto: Lapresse