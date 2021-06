LIVE Brescia-Ferencvaros 8-10, Champions League 2021 in DIRETTA: tentativo di rimonta per i lombardi a metà gara

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

04’04” Gol Ferencvaros. Vamos sfrutta la superiorità e trova il nuovo +2. Brescia-Ferencvaros 8-10.

04’24” Secondo fallo grave di Gitto, time out del Ferencvaros.

05’13 Gol Ferencvaros. Zalanki dalla distanza riporta subito in vantaggio i magiari. Brescia-Ferencvaros 8-9.

05’34” GOL BRESCIA! Renzuto concretizza la superiorità numerica e trova il pari! Brescia-Ferencvaros 8-8.

05’49” Fallo grave di Vamos.

06’37” GOL BRESCIA! Jokovic batte Vogel dalla distanza e riporta a -1 i lombardi! Brescia-Ferencvaros 7-8.

07’17” Varga manca lo specchio dalla distanza.

08’00” Alesiani vince lo sprint, primo possesso Brescia.

INIZIO TERZO QUARTO

FINE SECONDO QUARTO. BRESCIA-FERENCVAROS 6-8.

00’04” Varga non trova lo specchio della porta di Del Lungo.

00″29 Vlachopoulos sciupa la palla del -1.

01’01” Jokovic recupera un pallone importantissimo!

02’08” Fallo grave di Nemet, time out del Brescia.

02’35” GOL BRESCIA! Vlachopoulos batte Vogel dalla distanza e tiene a galla i lombardi! Brescia-Ferencvaros 6-8.

02’59” Gol Ferencvaros. Vamos supera Del Lungo. Brescia-Ferencvaros 5-8.

02’59” Fallo da rigore di Cannella.

03’50” Gol Ferencvaros. Varga trafigge ancora Del Lungo, questa volta dalla distanza. Brescia-Ferencvaros 5-7.

04’06” GOL BRESCIA! Vlachopoulos batte Vogel ed è -1! Brescia-Ferencvaros 5-6.

04’06 Fallo da rigore di Jansik.

04’26” Gol Ferencvaros. Sedlmayer serve Varga che batte Del Lungo. Brescia-Ferencvaros 4-6.

04’34” Fallo grave di Dolce.

04’48” GOL BRESCIA! Jokovic sfrutta subito la superiorità ed è -1! Brescia-Ferencvaros 4-5.

04’53” Fallo grave di Zalanki.

05’32” GOL BRESCIA! Alesiani concretizza la superiorità! Brescia-Ferencvaros 3-5.

05’45” Fallo grave di Jaksic.

06’02” Gol Ferencvaros. Fountoulis batte Del Lungo. Brescia-Ferencvaros 2-5.

06’02” Fallo da rigore di Gitto.

06’12” GOL BRESCIA! Gitto a segno da lontano! Si riapre la sfida. Brescia-Ferencvaros 2-4.

06’56” GOL BRESCIA! Jokovic serve Renzuto Iodice che firma il primo gol dei lombardi. Brescia-Ferencvaros 1-4.

07’12” Constantin-Bicari commette fallo grave.

07’30” Jokovic recupera la palla.

08’00” Primo possesso magiaro grazie a Vigvari.

INIZIO SECONDO QUARTO

FINE PRIMO QUARTO. BRESCIA-FERENCVAROS 0-4.

00’01” Gol Ferencvaros. Jansik trafigge Del Lungo concretizzando il contrattacco. Brescia-Ferencvaros 0-4.

00’14” Deviato il tiro di Cannella.

01’05” Gol Ferencvaros. Varga batte Del Lungo. Brescia-Ferencvaros 0-3.

01’05” Fallo da rigore di Christian Presciutti.

01’25” La conclusione di Alesiani non trova lo specchio della porta magiara.

01’57” Fallo grave di Vlachopoulos.

03’14” Fallo grave di Lazic.

03’42” Deviata la conclusione di Cannella.

03’54” Secondo fallo grave di Fekete.

04’42” Fallo grave di Fekete.

04’52” Gol Ferencvaros. Jaksic serve Jansik, che batte Del Lungo. Brescia-Ferencvaros 0-2.

06’42” Vlachopoulos sciupa la superiorità.

06’57” Fallo grave di Sedlmayer.

07’10” Gol Ferencvaros. Sedlmayer concretizza la superiorità. Brescia-Ferencvaros 0-1.

07’27” Fallo grave di Dolce.

07’37” Del Lungo blocca la conclusione di Zalanki.

08’00” Primo possesso magiaro.

INIZIO PRIMO QUARTO

20.25 In palio c’è un posto in finale (domani, sabato 5 giugno, ore 20.30) contro la Pro Recco, che nella prima semifinale ha superato gli spagnoli del Barceloneta, con gli iberici che giocheranno per il terzo posto alle ore 18.00 di domani contro la perdente della sfida che sta per iniziare.

20.15 I lombardi, che hanno vinto la Finale Scudetto contro la Pro Recco, cercano di trasferire il momento positivo anche in campo europeo ed oggi il loro cammino verso la finalissima di domani, sabato 5 giugno, prosegue con un match che non sarà facile contro gli ungheresi del Ferencvaros.

20.05 Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale della seconda semifinale della Champions League di pallanuoto: oggi, venerdì 4 giugno, alle ore 20.30, scatterà il match tra l’AN Brescia, vincente ieri sullo Jug Dubrovnik, ed i magiari del Ferencvaros, vittoriosi sul Marsiglia.

