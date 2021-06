CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

MONTEPREMI MATTEO BERRETTINI: QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO CON LA FINALE?

15.43 Grazie per aver vissuto con noi le emozioni della semifinale tra Mattero Berrettini e Alex De Minaur, l’appuntamento è a domani per l’ultimo atto dell’ATP 500 del Queen’s.

15.40 I numeri di questo match parlano chiaro: Berrettini ha conquistato l’89% di punti con la prima contro il 64% di De Minaur concedendo una sola palla break ma conquistandone ben 10.

15.37 Successo decisamente meritato di Berrettini che ha giocato una partita di altissimo livello, senza lasciare ma spazio all’australiano. L’azzurro a questo punto attende il vincente della sfida tra Norrie e Shapovalov per la finale dell’ATP 500 del Queen’s.

6-4 VIIIIIIINCEEEEEEE MATTEO BERRETTINIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!! MERAVIGLIOSO L’AZZURRO!!!!!!!!!!!!

40-30 De Minaur non ha più nulla da perdere e si vede, spinge sempre senza mollare un istante col suo dritto, alla fine il primo a commettere un errore è Berrettini. Ancora un match point.

40-15 Grandissimo Berrettini che col suo dritto spinge lontano dal campo De Minaur, il recupero è out. Due match point per l’azzurro.

30-15 Prima vincente di Berrettini! Era proprio quello che ci voleva!!!!!!!!!

15-15 Bravo De Minaur ad attaccare col rovescio lungolinea, l’azzurro prova il recupero col dritto lungolinea che finisce di pochissimo in corridoio.

15-0 Regalo di dritto di De Minaur che ha cercato di prendere in contropiede l’azzurro.

5-4 BREAK BERRETTINI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! L’azzurro andrà a servire per il match!

40-A MIRACOLOSO BERRETTINI!!!!!!!! De Minaur accelera col lungolinea, il recupero dell’azzurro mette in crisi l’avversario che sbaglia la volée. Ancora palla break per il romano.

40-40 Bravo De Minaur che ha trovato un gran dritto a uscire, il passante di Berrettini finisce in rete. Annullata la sesta palla break in questo set.

40-A Rovescio in recupero di De Minaur fuori di poco. Terza palla break per l’azzurro!

40-40 Fortunato De Minaur!!!! Il nastro devia il suo colpo e Berrettini deve salire a rete per recuperare, il lob dell’australiano è perfetto.

30-40 Che rischio per De Minaur che ha forzato col dritto e ha toccato la linea, il recupero dell’azzurro si spegne in rete. Annullata la prima palla break.

15-40 Eccezionale Berrettini col dritto!!!! Alla fine trova il colpo a uscire seguito dallo smash vincente. Due break point per l’azzurro che hanno il sapore di match point.

15-30 Profondo Berrettini col back, completamente fuori giri la replica di De Minaur.

15-15 CLAMOROSO PALLONETTO DI BERRETTINI!!!!!!!!! L’azzurro trova un lob meraviglioso!

15-0 Dritto vincente in uscita dal servizio di De Minaur.

4-4 Game devastante di Berrettini.

40-0 Ancora devastante con la prima l’azzurro!

30-0 Ace Berrettini!

15-0 Servizio esterno vincente di Berrettini.

4-3 De Minaur. L’australiano resta avanti.

40-30 Gran risposta di Berrettini sul serve and volley dell’avversario che prova a giocare la volée ma sbaglia all’azzurro non resta che appoggiare a campo sguarnito.

40-15 Brutto errore di Berrettini che tira in rete il dritto.

30-15 Ottima risposta di Berrettini, scappa via la replica di dritto dell’australiano.

30-0 Prima vincente dell’australiano.

15-0 Servizio e dritto lungolinea vincente di De Minaur.

3-3. Game pesantissimo conquistato da Berrettini.

A-40 Servizio esterno di Berrettini e dritto a uscire vincente.

40-40 Servizio esterno vincente di Berrettini.

30-40 Scappa via il dritto di Berrettini. Palla break per De Minaur.

30-30 Gran dritto a incrociare di Berrettini ma De Minaur gioca un bel passante, l’azzurro si fa trovare pronto con la volée vincente.

15-30 Provvidenziale prima vincente di Berrettini.

0-30 Brutto errore di Berrettini che sbaglia di poco un dritto a incrociare. Momento non semplice, sesto punto consecutivo per l’oceanico.

0-15 Molto aggressivo De Minaur sul servizio dell’azzurro, Berrettini non riesce a replicare a una palla praticamente tra i piedi.

3-2 De Minaur. Game importante in favore dell’australiano che è venuto fuori da una situazione complicatissima.

A-40 Bravo ancora De Minaur che trova il back a incrociare, sale a rete e chiude con la volée.

40-40 Stecca il rovescio lungolinea Berrettini. Che peccato. Occasione sprecata.

30-40 Bravo De Minaur questa volta che col dritto sposta l’avversario, trova un ottimo lungolinea e chiude con una semplicissima volée. Annullata anche la seconda palla break.

15-40 Berrettini spedisce in rete il rovescio sulla seconda di De Minaur. Annullata la prima palla break.

0-40 Spettacolo Berrettini!!!! L’azzurro bombarda col dritto, De Minaur si salva in tre occasioni ma non può nulla sul rovescio lungolinea. Tre break point per il romano.

0-30 Rovescio profondissimo seguito da una bordata di dritto a sventaglio di Berrettini!!!!! Bravo l’azzurro!

0-15 Ma che dritto ha giocato Berrettini!!!!!!!!!! Un colpo ad incrociare che bacia l’incrocio delle righe.

2-2 Game gestito con lucidità e intelligenza da Berrettini.

40-15 Servizio esterno vincente.

30-15 Classico schema che funziona benissimo: servizio e dritto.

15-15 L’accelerazione col dritto inside-in di Berrettini finisce in rete.

15-0 Berrettini sale in maniera garibaldina a rete e viene favorito da un brutto passante di De Minaur che gli regala una comodissima volée.

2-1 De Minaur. Anche questo gioco è stato rapidissimo

40-0 Servizio vincente di De Minaur.

30-0 Attacca bene De Minaur che sul lob dell’azzurro rischia con lo smash ma coglie in contropiede l’azzurro.

15-0 Servizio a uscire e dritto in contropiede di De Minaur, il recupero di Berrettini finisce in rete.

1-1 Game velocissimo in favore dell’azzurro.

40-0 Seconda al centro di Berrettini che si alza moltissimo, scappa via il rovescio di De Minaur.

30-0 Berrettini muove perfettamente a destra e a sinistra De Minaur e poi chiude col dritto a incrociare.

15-0 Servizio vincente esterno di Berrettini.

1-0 De Minaur. Parte bene l’australiano.

40-0 Servizio molto lavorato dell’oceanico, sbaglia Berrettini.

30-0 Buon rovescio dell’australiano in uscita dal servizio seguito dal dritto vincente.

15-0 Servizio vincente di De Minaur.

INIZIA IL SECONDO SET, AL SERVIZIO DE MINAUR

6-4 BERRETTINI!!!!!!!!!!! Come ha chiuso il set l’azzurro: un dritto lungolinea fotonico!!!!!!

A-40 Molto bene col rovescio Berrettini che manda fuori giri l’australiano. Secondo set point.

40-40 Molto aggressivo De Minaur che attacca coraggiosamente la rete dopo un rovescio molto profondo, il lob di Berrettini è troppo corto e l’australiano chiude con una volée semplicissima.

40-30 Ancora un servizio vincente!!!!!!!! Set point Berrettini!!!!!

30-30 Che peccato!!!!! Berrettini accelera col dritto e sposta lontanissimo l’avversario ma spedisce in rete il rovescio vincente.

30-15 Devastante Berrettini al servizio!

15-15 Rovescio profondissimo di De Minaur sul quale Berrettini non riesce a replicare.

15-0 ACE BERRETTINI!!!!!!!!

5-4 Berrettini. In un momento di difficoltà De Minaur si aiuta col servizio.

40-30 Servizio a uscire vincente di De Minaur.

30-30 Rovescio a incrociare meraviglioso di Berrettini! Il colpo dell’azzurro all’incrocio delle righe!

30-15 Ancora aggressivo De Minaur che dopo l’accelerazione sale a rete, Berrettini prova il lob ma l’australiano fa buona guardia.

15-15 Spinge bene col dritto in uscita dal servizio De Minaur.

0-15 Braccio di ferro sulla diagonale di rovescio vinto nettamente dall’azzurro.

5-3 Berrettini. Bravo l’azzurro a gestire la situazione anche in un momento delicato.

40-30 Servizio potente e dritto devastante di Berrettini. Nonostante tutto in questa fase pare che De Minaur stia leggendo meglio le traiettorie dell’azzurro.

30-30 Seconda molto lavorata sulla quale l’australiano sbaglia.

15-30 Risponda profonda di De Minaur che sull’accelerazione dell’azzurro trova il passante giusto, la volée di Berrettini si spegne in rete.

15-15 Tiene in mano lo scambio Berrettini ma l’accelerazione di dritto si spegne sul nastro.

15-0 Scappa via la risposta di De Minaur.

4-3 Berrettini. De Minaur serve bene in questo game.

40-15 De Minaur trova un servizio ancora molto lavorato che confonde Berrettini.

30-15 Seconda insidiosa di De Minaur, sulla quale Berrettini sbaglia la rispsota.

15-15 Errore non forzato di De Minaur che sparacchia in corridoio il dritto.

15-0 Prima al corpo vincente di De Minaur.

4-2 In totale controllo Berrettini anche in questo game.

40-0 Molto aggressivo l’azzurro in uscita dal servizio col dritto.

30-0 Quasi ace di Berrettini, punto diretto dal servizio.

15-0 ACE BERRETTINI!

3-2 Berrettini. Che fatica per De Minaur tenere il servizio.

A-40 Forza Berrettini col rovescio lungolinea e sbaglia.

40-40 Che angolo col dritto a incrociare ha trovato Berrettini! Fantastico l’azzurro in questo avvio di partita.

A-40 Servizio al corpo vincente dell’australiano.

40-40 Servizio e dritto a incrociare molto potente di De Minaur che si salva.

30-40 Perfetto Berrettini! Prima lungo linea che manda fuori dal campo l’avversario e chiusura col dritto a incrociare! Palla del doppio break.

30-30 Un rimbalzo anomalo inganna De Minaur che stecca completamente il colpo.

30-15 Berrettini spinge e sale a rete, sul passante stretto copre bene il campo con la volée.

30-0 De Minaur mostra la sua qualità con il rovescio lungolinea.

15-0 Berrettini prova a colpire col rovescio lungolinea ma sbaglia.

3-1 Game durato pochi secondi, l’azzurro ha trovato con costanza la prima

40-0 Servizio e dritto a incrociare vincente dell’azzurro.

30-0 Seconda vincente dell’azzurro! Bravo Berrettini!

15-0 Ace Berrettini!

2-1 BREAK BERRETTINI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Bravissimo l’azzurro a passare col rovescio, fantastico game!!!!

40-A Favoloso Berrettini!!!!!!!!!!!! Scambio lunghissimo chiuso con un dritto devastante all’incrocio delle righe. Palla break per il romano.

40-40 Che coraggio De Minaur, accelera col dritto e chiude a rete con una bella demi-volée.

40-A Fortunatissimo Berrettini! Il suo rovescio non è per niente efficace ma viene deviato dal nastro e termina nel campo dell’australiano. Palla break per l’italiano.

40-40 Berrettini col rovescio pizzica la riga di fondo campo e De Minaur sbaglia.

A-40 Servizio a uscire ottimo dell’australiano.

40-40 Bravissimo Berrettini a giocare tra i piedi di De Minaur che commette il terzo errore in questo game.

40-30 L’australiano porta a casa un servizio ancora col servizio.

30-30 Servizio vincente di De Minaur.

15-30 Ancora profondo l’azzurro, il dritto dell’australiano finisce sul nastro.

15-15 Bravo De Minaur a spingere in uscita dal servizio.

0-15 Risposta subito aggressiva di Berrettini che mette in crisi l’australiano.

1-1 Game gestito molto bene da Berrettini anche grazie al servizio.

40-15 Prima vincente del romano.

30-15 Si spegne sul nastro il dritto in uscita dal servizio di Berrettini.

30-0 Servizio esterno e dritto a incrociare devastante dell’azzurro.

15-0 Servizio vincente di Berrettini!

1-0 De Minaur. Primo game rapidissimo in favore dell’australiano.

40-0 Errore non forzato da fondo col dritto di Berrettini.

30-0 Trova la profondità De Minaur e costringe all’errore l’azzurro.

15-0 Subito aggressivo l’australiano: servizio e dritto vincente.

AL SERVIZIO DE MINAUR

14.13 Ci siamo: sta per iniziare la semifinale dell’ATP 500 del Queen’s.

14.11 I giocatori in campo per il riscaldamento.

14.08 Tra i due giocatori non ci sono precedenti nel circuito maggiore, l’unica sfida in un Challenger nel 2017 con la vittoria dell’australiano.

14.05 Il vincente della semifinale tra Berrettini e De Minaur affronterà, quindi, il trionfatore della partita tra Shapovalov e Norrie.

14.00 Si è da poco conclusa la sfida tra Shapovalov e Tiafoe con il canadese che si è imposto 6-3 6-4.

13.51 La partita dell’azzurro potrebbe non discostarsi molto dall’orario orientativo delle 14.00: Denis Shapovalov sta vincendo il secondo set per 4-3 e servizio contro Frances Tiafoe nel match dei quarti di finale non terminato ieri a causa della pioggia.

13.50 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Matteo Berrettini ed Alex De Minaur, valida per la semifinale dell’ATP 500 del Queen’s.

Le proiezioni di classifica di Matteo Berrettini

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Matteo Berrettini e Alex De Minaur valida quale semifinale dell’ATP 500 Queen’s. L’azzurro ha destato una buonissima impressione sull’erba britannica e si accinge ad affrontare il penultimo atto della manifestazione da favorito.

Nonostante di fronte il romano troverà un giocatore di grande qualità come l’australiano, Berrettini potrà giocarsi tutte le sue carte e se dovesse riconfermare quanto di buono fatto vedere ieri nella partita contro Daniel Evans potrebbe legittimamente aspirare ad accedere alla finale.

Tra i due c’è un unico precedente nel quale ha trionfato il tennista oceanico che però risale a ben quattro anni fa. Al momento, quindi, i valori in campo sono decisamente diversi. L’azzurro, inoltre, pare aver trovato il giusto equilibrio psicofisico grazie al quale riesce ad esprimere al meglio le sue qualità.

Berrettini e De Minaur scenderanno in campo al termine del quarto di finale tra Tiafoe e Shapovalov, match sospeso ieri sul punteggio di 6-3 in favore del canadese e comunque non prima delle ore 14.00. Molto, lapalissiano ricordarlo, dipenderà dalla condizione fisica dell’italiano.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Matteo Berrettini e Alex De Minaur, semifinale del torneo singolare maschile dell’ATP 500 Queen’s 2021 con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti, per non perdervi davvero nulla. L’inizio è fissato al termine del match tra Tiafoe e Shapovalov e comunque non prima delle ore 14.00 (pioggia permettendo). Buon divertimento!

Foto: LaPresse