Seconda gara consecutiva in zona punti per Fernando Alonso, che ha concluso in ottava posizione il Gran Premio di Francia 2021, valido come settima prova stagionale del Mondiale di Formula Uno. Lo spagnolo dell’Alpine si è reso protagonista di una buona gara in rimonta, grazie ad un secondo stint abbastanza competitivo con gomme hard.

“Siamo partiti noni e abbiamo terminato in ottava posizione, la gara è andata secondo le nostre aspettative, sono felice del risultato di oggi. Non ci aspettavamo che le gomme si rovinassero così e le nostre medie non sono durante molto all’inizio della gara”, ha detto l’asturiano al termine della gara.

“Ero un po’ preoccupato, ma quando siamo passati alle hard abbiamo mostrato un buon ritmo e lo abbiamo mantenuto fino alla fine; sembrava potessimo sorpassare Gasly e Ricciardo negli ultimi giri. Abbiamo mostrato performance molto simili in pochi circuiti fino ad ora sia al sabato che la domenica, e quindi penso che possiamo un po’ rilassarci, è questa la nostra posizione effettiva e non quella che abbiamo mostrato a Monaco“, conclude Alonso.

FOTOCATTAGNI