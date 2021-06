Giorni di verdetti per gli Europei di calcio 2021. Ieri il girone A, quello dell’Italia, ha inaugurato il terzo ed ultimo turno dei gironi, con Italia e Galles già agli ottavi di finale. Quest’oggi almeno altre quattro squadre accederanno alla fase ad eliminazione diretta, con la conclusione dei gironi B e C.

Il pomeriggio vede proprio gli azzurri estremamente interessati, con Ucraina ed Austria che si sfideranno a Bucarest per strappare la seconda piazza nel girone. Appaiate a tre punti per i successi sul fanalino di coda Macedonia del Nord, la squadra di Shevchenko può accontentarsi anche di un pareggio in virtù del maggior numero di gol fatti nella competizione. Sabitzer e soci sono, di conseguenza, obbligati al successo in una partita che sarà all’ultimo sangue.

Di tutt’altro tenore invece la sfida tra Olanda e Macedonia del Nord alla Johan Crujiff Arena di Amsterdam. Padroni di casa già sicuri del primo posto qualunque sia il risultato, il CT Frank De Boer potrà approfittarne per far riposare i suoi uomini migliori. I macedoni invece cercheranno di conquistare il primo risultato positivo della loro storia in una fase finale di una competizione, guidati ancora una volta da Goran Pandev.

In serata sarà invece il turno del gruppo B, con tutto ancora da decidere. A Copenaghen la Danimarca si gioca le residue speranze di proseguire nel cammino continentale nel nome di Christian Eriksen; nonostante le due sconfitte ed un solo gol segnato, un successo contro la Russia potrebbe portarli direttamente al secondo posto.

Ma il destino dei danesi è anche nelle mani del Belgio, già sicuro degli ottavi, che dovrà affrontare la Finlandia a San Pietroburgo. Alla Nazionale di Roberto Martinez basterà un pareggio per blindare il primo posto, che farebbe conseguentemente salire i finnici a quota 4. Ma con un impensabile successo, la squadra guidata da Teemu Pukki potrebbe addirittura passare in vetta al girone, se non arrivasse una conseguente vittoria della Russia.

